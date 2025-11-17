Трегубов: у північній частині Куп’янська осередки військ РФ відрізані від основних постачань, їх ліквідовують

У Куп’янську на Харківщині українські сили продовжують операцію з ліквідації осередків військ РФ у північній частині міста, повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Станом на зараз йде операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що дуже просто, але враховуючи, що вони відрізані від основних постачань і їм не може зараз ефективно надходити поповнення, вони у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгіршій момент», – сказав він в ефірі телемарафону.

Трегубов зауважив, що міські бої вести завжди важко і треба зважати на «ризики зміни ситуації».

«Їм (військам РФ – ред.) перервано сполучення, воно відбувається лише за рахунок БПЛА, які їм скидають те чи інше. Спроби поповнення чи спроби заїхати автомобілями у північні райони ефективно блокуються українськими ударами. Тобто вони не можуть ефективно постачати військам, які є в місті, але можуть на них скидати ті чи інші продукти чи боєприпаси», – зазначив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами.

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада за результатами наради з участю ключових керівників сфери оборони й безпеки заявив, що російські військові не змогли захопити Покровськ і Куп’янськ в заплановані їхнім командуванням терміни, «і терміни вкотре були перенесені».

Росія захопила Куп’янськ 27 лютого 2022 року, місто перебувало в окупації понад пів року. Сили оборони звільнили Куп’янськ 10 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу.