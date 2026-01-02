ОВА: число постраждалих через атаку РФ по Харкову зросло, серед них є немовля

Кількість постраждалих через російську атаку по Харкову, за останніми даними, зросла до 30, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Перед цим голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про 19 поранених людей, серед них є 6-місячна дитина, яка не потребує госпіталізації.

За його словами, вік решти постраждалих – від 20 до 79 років, майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу.



Рятувальна операція триває.

Раніше було відомо про 13 постраждалих, серед них жінка – у важкому стані.

Російські війська вдень 2 січня завдали удару по Харкову. За даними прокуратури, місто атакували ракетами «Іскандер». Місцева влада повідомила, що через удар РФ повністю зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.

Під завалами можуть бути люди.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.