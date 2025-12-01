Науседа та фон дер Ляєн обговорили відповідь на порушення Білоруссю повітряного простору Литви

Євросоюз готує нові санкції проти Білорусі, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона заявила після розмови із президентом Литви Ґітанасом Науседою 1 грудня.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю погіршується через збільшення кількості проникнень повітряних куль із контрабандою в повітряний простір Литви», – констатувала фон дер Ляєн.

Вона назвала запуск метеокуль «цілком неприйнятними» гібридними атаками режиму Олександра Лукашенка. За словами очільниці Єврокомісії, Литва й надалі має повну солідарність з боку Євросоюзу:

«Ми готуємо подальші заходи у рамках нашого санкційного режиму».

Науседа також повідомив про розмову з фон дер Ляєн щодо білоруських гібридних атак. Серед них, зазначив він – неодноразові появи повітряних куль із Білорусі, які становлять під загрозу цивільну авіацію в Литві та за її межами.





«Я подякував Комісії за підтримку та наголосив на необхідності більш рішучої та скоординованої відповіді ЄС на постійні провокації Росії/Білорусі. Ми повинні реагувати єдністю та рішучістю», – заявив президент Литви.

Увечері 30 листопада Вільнюський аеропорт знову був закритий через загрозу від повітряних куль контрабандистів, що вплинуло на понад 7400 пасажирів та 50 рейсів.

Наприкінці жовтня Литва подала Європейській комісії пропозиції щодо включення додаткового критерію, гібридної атаки, до режиму санкцій ЄС проти Білорусі. Литва також пропонує ЄС запровадити додаткові секторальні санкції проти Білорусі.



