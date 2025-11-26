Адміністрація Трампа обговорює з Лукашенком звільнення щонайменше 100 політичних в’язнів – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює з білоруською владою можливість швидкого звільнення щонайменше 100 політичних в’язнів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела, обізнані з ситуацією.

Зазначається, що діалог ведеться «в межах зближення між Сполученими Штатами та їхнім союзником Росією».

Агентство уточнює, що «хоча авторитарна держава звільнила десятки ув’язнених у кілька етапів з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні, американські чиновники хочуть забезпечити звільнення понад 100 ув’язнених у межах єдиної угоди».

Американські чиновники заявили агентству, що «взаємодія адміністрації Трампа з Білоруссю є частиною довгострокової, ширшої стратегії щодо виведення Мінська з геополітичної орбіти Москви». На їхню думку, «навіть невеликий зсув на Захід був би стратегічною перемогою, враховуючи, що Білорусь уже давно є постійним джерелом роздратування для НАТО та вірним союзником Росії».

Агентство нагадує, що «більшість європейських країн тримають Мінськ на відстані через глибокі зв’язки Білорусі з Росією та погану ситуацію з правами людини в країні». «Минулого місяця ЄС посилив санкції проти Білорусі», – йдеться у виданні.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила на брифінгу у Варшаві 24 листопада, що провела переговори зі спеціальним посланцем президента США з питань Білорусі Джоном Коулом.

На тему подальшого звільнення політичних в'язнів вона сказала: «Ми однаково розуміємо ситуацію. Пан Коул докладає великих зусиль, щоб витягнути наших людей із в’язниць та досягти припинення репресій. І щоб люди мали можливість залишатися і в Білорусі. Я щиро сподіваюся, що найближчими тижнями будуть добрі новини».

Вона уточнила, що демократичні сили разом із правозахисниками підготували «всю необхідну інфраструктуру для прийому політичних в'язнів у Польщі та Литві та забезпечення їх найнеобхіднішим».

9 листопада Трамп оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social про висунення кандидатури 78-річного Коула на посаду спеціального посланця президента США з питань Білорусі: «Він уже успішно домігся звільнення 100 заручників і має намір домогтися звільнення ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати шановному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за увагу до цих питань».

20 листопада Лукашенко оголосив, що, найімовірніше, проведе «регулярні переговори з американськими представниками» в грудні.

У 2025 році Коул брав участь у звільненні (з подальшою депортацією до Литви) двох груп білоруських політв’язнів, а також іноземних громадян без цього статусу: 21 червня – 14 осіб, 11 вересня – 51 особа.

14 жовтня на нараді щодо «глобальної міжнародної обстановки та розвитку білорусько-американських відносин» Лукашенко заявив про готовність до «грандіозної угоди» зі Сполученими Штатами.

11 вересня та 4 листопада США у два етапи зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», зокрема з трьох літаків, які можуть бути пов’язані з Лукашенком та компанією «Славкалій», яка раніше активно працювала на території Білорусі.