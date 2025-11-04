США оголосили про офіційне скасування обмежень щодо авіакомпанії «Белавіа»

Сполучені Штати зняли низку обмежень щодо Білорусі, пише білоруська служба Радіо Свобода.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США виключило білоруську державну авіакомпанію «Белавіа» та пов’язані з нею акціонерні товариства зі свого санкційного списку.

Зі списку також було вилучено літак EW-301PJ. Літак авіакомпанії з цим номером, який, за попередніми заявами відомства, використовувався високопосадовцями та членами родини Лукашенка.

Крім того, було видано генеральну ліцензію № 12, яка дозволяє всі операції з двома раніше забороненими літаками та гелікоптером - EW-001PA, EW-001PB та EW-001PH. У ліцензії зазначено, що їх може використовувати Олександр Лукашенко або компанія «Славкалій».

Це рішення не означає повного скасування санкцій щодо «Белавіа». Політичні та повітряні обмеження на використання американських літаків залишаються чинними.

11 вересня заступник спеціального представника президента США Джон Коул оголосив про скасування санкцій проти авіакомпанії «Белавіа» під час зустрічі з Олександром Лукашенком. Пізніше Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США уточнило, що обмеження знято з восьми літаків Boeing, які тепер можуть виконувати міжнародні рейси та проходити технічне обслуговування з використанням американських деталей.

30 вересня спеціальний представник президента США генерал Кіт Келлог пояснив на Варшавському форумі безпеки, що Сполучені Штати скасували деякі санкції проти «Белавіа» переважно з міркувань безпеки польотів, а також для того, щоб позбавити білоруську владу можливості використовувати літаки для «злочинних цілей».

Заборона на використання літаків для перевезення предметів, що підпадають під дію Правил експортного адміністрування США (EAR), залишилася чинною. До таких предметів належать будь-які предмети, призначені для підтримки війни Росії проти України.

Перевізнику було дозволено обслуговувати, ремонтувати, відновлювати та відновлювати літаки, включаючи використання предметів, що підпадають під експортний контроль, які були окремо дозволені для експорту або реекспорту до Білорусі або для використання на білоруських літаках.