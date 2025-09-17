Доступність посилання

У США пояснили, які санкції проти «Белавіа» залишилися чинними

Літак авіакомпанії «Белавіа», фото ілюстративне
Літак авіакомпанії «Белавіа», фото ілюстративне

Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі США роз’яснило подробиці скасування санкцій проти білоруського авіаперевізника «Белавіа». Про зняття обмежень на зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську 11 вересня повідомив представник Вашингтона Джон Коул.

Як повідомило американське відомство, восьми літакам «Белавіа» дозволено виконувати міжнародні рейси та проходити технічне обслуговування. Під обмеженнями залишаються Boeing 737-8EV, що використовується Лукашенком, а також вантажний Boeing 747-300 EW465TQ компанії Transaviaexport.

У листі генеральному директору «Белавіа» Ігорю Чергінцю бюро пояснило, що зняття санкцій передбачає можливість здійснювати рейси в будь-які напрямки та з будь-яких напрямків, включно з Білоруссю (але є обмеження щодо деяких країн), а також ремонт, модернізацію та постачання компонентів.

Залишаються забороненими польоти до Росії, Ірану, Сирії, КНДР, Куби та окупованих територій України.

Санкції проти «Белавіа» запроваджувалися з 2021 року і неодноразово продовжувалися. У 2023 році компанія була включена до списку санкцій США як підконтрольна білоруському уряду.

Санкції Євросоюзу щодо «Белавіа», як і раніше, залишаються чинними.

