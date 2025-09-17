У США пояснили, які санкції проти «Белавіа» залишилися чинними

Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі США роз’яснило подробиці скасування санкцій проти білоруського авіаперевізника «Белавіа». Про зняття обмежень на зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську 11 вересня повідомив представник Вашингтона Джон Коул.

Як повідомило американське відомство, восьми літакам «Белавіа» дозволено виконувати міжнародні рейси та проходити технічне обслуговування. Під обмеженнями залишаються Boeing 737-8EV, що використовується Лукашенком, а також вантажний Boeing 747-300 EW465TQ компанії Transaviaexport.

У листі генеральному директору «Белавіа» Ігорю Чергінцю бюро пояснило, що зняття санкцій передбачає можливість здійснювати рейси в будь-які напрямки та з будь-яких напрямків, включно з Білоруссю (але є обмеження щодо деяких країн), а також ремонт, модернізацію та постачання компонентів.

Залишаються забороненими польоти до Росії, Ірану, Сирії, КНДР, Куби та окупованих територій України.

Санкції проти «Белавіа» запроваджувалися з 2021 року і неодноразово продовжувалися. У 2023 році компанія була включена до списку санкцій США як підконтрольна білоруському уряду.

Санкції Євросоюзу щодо «Белавіа», як і раніше, залишаються чинними.