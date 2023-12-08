Нещодавно створена авіакомпанія з Туреччини починає рейси до столиці Білорусі

Турецька авіакомпанія Southwind Airlines заявила, що з 15 грудня почне виконувати регулярні щоденні рейси за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Авіаквитки доступні на сайті авіакомпанії і коштують від 5000 турецьких лір (близько 172 доларів) залежно від дат запланованого рейсу. Компанія Southwind Airlines обіцяє, що переліт Мінськ – Стамбул триватиме 3 години 10 хвилин.

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Після початку повномасштабної війни Росії за підтримки Білорусі проти України мінський аеропорт залишили й ті авіакомпанії, які не підтримали міжнародні санкції, запроваджені проти білоруської авіації через вимушену посадку літака RyanAir з Романом Протасевичем і Софією Сапегою на борту.

Компанії FlyDubai і Turkish Airlines продовжували літати до Мінська, але з початком повномасштабної війни вони також скасували свої рейси.

Зараз в Мінський аеропорт прибула турецька авіакомпанія, яка була створена в 2022 році і пов’язана з російським туристичним бізнесом. Авіакомпанія має 14 літаків і в основному доставляє російських туристів на турецькі курорти чартерними рейсами.

Білоруська компанія «Белавіа» також літає до Стамбула з Мінська.