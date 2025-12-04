Литва вручила ноту протесту дипломату Білорусі – повітряні кулі далі блокують роботу аеропорту Вільнюса

Міністерство закордонних справ Литви 3 грудня викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило йому ноту протесту. Причиною стали постійні гібридні атаки з території Білорусі контрабандними повітряними кулями, які порушують роботу Вільнюського аеропорту та загрожують безпеці цивільної авіації, а також блокування литовських вантажівок, яким білоруська влада не дозволяє повертатися до Литви, йдеться у заяві МЗС.

Литва вимагає від Білорусі виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечити контроль над своїм повітряним простором та кордоном з метою припинення порушень, вжити заходів для припинення міжнародної організованої злочинності.

МЗС Литви попередило, що якщо білоруська влада не припинить економічний шантаж та не поверне незаконно конфісковане майно, що належить громадянам та компаніям ЄС, Литва повідомить міжнародним організаціям про ризики та загрози для міжнародних вантажних перевезень у Білорусі.

Литовська сторона заявила, що залишає за собою право активувати правові механізми для притягнення білоруської держави до відповідальності та стягнення компенсації за завдану шкоду, а також вжити інших контрзаходів на національному, європейському та міжнародному рівнях.

На тлі цих дипломатичних кроків о 19:36 3 грудня Вільнюський аеропорт знову припинив роботу через загрозу зіткнення літаків із контрабандними повітряними кулями, запущеними з Білорусі. Від початку року в повітряний простір країни влетіло понад 600 повітряних куль із контрабандою та майже 200 дронів. Після відновлення перетину кордону роботу Вільнюського аеропорту шість разів зупиняли через нові метеозонди, що вторгаються в повітряний простір країни з території Білорусі.



