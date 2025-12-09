У Литві оголосили надзвичайний стан через метеокулі з Білорусі

Уряд Литви оголосив надзвичайний стан по всій країні через кризу, пов’язану з повітряними кулями з Білорусі та загрозами національній безпеці, повідомляють литовські медіа.

Керівництво державними операціями в умовах надзвичайного стану здійснюватиме міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

«Очевидно, що цей надзвичайний стан оголошений не лише через перешкоди цивільній авіації, але й через побоювання щодо національної безпеки та потребу в ближчій координації між інституціями», – заявив Кондратович на засіданні уряду.

У МВС Литви наголосили, що запровадження надзвичайного стану не створить незручностей для суспільства, оскільки заходи будуть цілеспрямованими, пропорційними та спрямованими виключно на причетних до незаконної діяльності.

Представник правлячої коаліції Авреліус Веріга зазначив, що статус надзвичайної ситуації «допоможе активувати більш інтенсивні механізми та розв’язати руки певним установам».

У Литві повітряні кулі, запущені з території Білорусі, називають гібридною атакою. Вони становлять загрозу для цивільної авіації та порушують роботу Вільнюського аеропорту. За даними аеропорту, лише за перший тиждень грудня через обмеження повітряного простору внаслідок появи куль постраждали 4 тисячі пасажирів.

Більшість літаків, які не змогли приземлитися у Вільнюсі, були перенаправлені до Каунаса. Загалом від початку кризи ці атаки позначилися на 320 рейсах, постраждали 47 тисяч пасажирів, аеропорти закривалися на майже 60 годин.

Уряд Литви раніше анонсував оголошення надзвичайної ситуації цього тижня через повітряні кулі, що перевозять контрабанду.

У відповідь на інциденти з метеокулями Вільнюс наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон із Білоруссю. Проте кордон був відкритий раніше планованого терміну, щоб розв’язати ситуацію з перевізниками, які застрягли в Білорусі. Проте режим Лукашенка не дозволяє їм повернутися до Литви, і перевізники розглядають можливість проведення акції протесту.

Литва вже неодноразово обговорювала ситуацію, що склалася, в різних форматах – як на засіданнях Національної комісії безпеки, так і на міжнародному рівні.

3 грудня до МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі та вручили йому ноту протесту.








