Вільнюс заявив Білорусі протест через «гібридні атаки» та затримання литовських вантажівок

Міністерство закордонних справ Литви 10 грудня повідомило про виклик тимчасового повіреного в справах посольства Білорусі.

Дипломату вручили ноту протесту «в зв’язку з продовженням гібридних атак, що здійснюються з території Білорусі, та насильницьким захопленням майна громадян і компаній Європейського Союзу».

«Білоруську сторону знову наполегливо закликали забезпечити ефективний контроль над своїм повітряним простором та повернути незаконно захоплене майно, що належить громадянам і компаніям ЄС», – йдеться в повідомленні.

Міністерство нагадує, що польоти повітряних куль із контрабандою з Білорусі позначаються на роботі аеропортів Вільнюса та Каунаса протягом останніх місяців. Також після того, як Литва обмежила роботу прикордонних переходів, Мінськ відмовляється пропускати вантажівки з литовською реєстрацією, вимагаючи консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств.

Читайте також: Розвідка Литви: білоруські спецслужби обманом схиляють литовців до запуску метеокуль із Білорусі

«Міністерство закордонних справ сподівається, що білоруська влада, яка прагне контактів на високому рівні, вдасться до заходів для вирішення вищезазначених ситуацій», – йдеться в заяві литовського відомства.

Після посилення потоку контрабандних метеозондів із Білорусі, що неодноразово порушувало роботу аеропортів, у жовтні уряд Литви закрив останні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Після того, як Литва закрила кордон, білоруська влада заборонила рух вантажівок, зареєстрованих у Литві, в межах країни.

Попри те, що кордон знову відкрили, мінський режим не дозволяє литовським вантажівкам виїжджати з країни та відправляє їх на спеціальні майданчики, де за кожну вантажівку стягується щоденна плата у розмірі 120 євро, а також обіцяє конфіскувати машини після чотирьох місяців паркування.



