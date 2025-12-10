Литовські перевізники, вантажівки яких заблокували в Білорусі, протестують у центрі Вільнюса

Національна асоціація вантажних перевізників Linava організувала протест у Вільнюсі 10 грудня через те, що вантажівки литовських перевізників, затримані в Білорусі, досі не можуть повернутися до Литви.

За повідомленням кореспондента білоруської служби Радіо Свобода з місця події, близько 50 автомобілів припарковані вздовж центрального проспекту Гедимінаса, очікується мітинг біля будівлі парламенту.

Один із підприємців повідомив, що його чотири транспортні засоби застрягли в Білорусі, його збитки вже склали понад 100 тисяч євро. Якщо так триватиме, його бізнес під загрозою, каже він.

За словами президента асоціації Linava Ерландаса Мікенаса, литовські перевізники хочуть привернути увагу влади до ситуації із затриманими в Білорусі вантажівками та напівпричепами та закликати їх вжити конкретних заходів.

Попри відкритий кордон, мінський режим не дозволяє литовським вантажівкам виїжджати з країни та відправляє їх на спеціальні майданчики, де за кожну вантажівку стягується щоденна плата у розмірі 120 євро, а також обіцяє конфіскувати машини після чотирьох місяців паркування.

Linava повідомляє, що з початку кризи втрати у вантажних перевезеннях, за даними транспортних компаній, вже сягнули майже 100 мільйонів євро та щодня зростають.

Після посилення потоку контрабандних метеозондів із Білорусі, що неодноразово порушувало роботу аеропортів, у жовтні уряд Литви закрив останні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Після того, як Литва закрила кордон, білоруська влада заборонила рух вантажівок, зареєстрованих у Литві, в межах країни.

Однак після того, як уряд Литви знову відкрив кордон, литовські вантажівки все ще стоять на кордоні з Білоруссю, через що міністерство закордонних справ Литви вручило представнику білоруського посольства ноту протесту. Білоруська сторона вимагає політичних, а не технічних переговорів з цього питання.