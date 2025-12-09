Польща не оголошуватиме надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю слідом за Литвою

Польща не планує запроваджувати режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю слідом за Литвою, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський в ефірі Radio Zet.

За його словами, в Польщі, порівняно з уже ухваленими рішеннями, нічого не зміниться, «тому що ситуація на польсько-білоруському кордоні поліпшилася за останні тижні».

«Міграційне навантаження скоротилося», – цитує міністра агенція Pozirk.

Мартін Кервінський зазначив, що Литва «кілька тижнів» готувалася до запровадження особливого стану на кордоні з Білоруссю через порушення повітряного простору, пов’язані із запуском повітряних куль із контрабандою з Білорусі. За його словами, аеропорт Вільнюса розташований дуже близько до кордону, тому повітряні кулі «створюють дуже серйозні проблеми, як логістичні, так і фінансові».

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан через «гібридну атаку Білорусі», повідомила пресслужба виконавчої влади цієї балтійської країни. Зазначається, що рішення ухвалене «через загрозу національній безпеці держави та небезпеку для життя та здоров’я людей, а також майна та (або) навколишнього середовища, яка створюється тим, що на територію Литви з Білорусі запускаються повітряні кулі, що перевозять контрабанду».

Як і очікувалося, міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича призначено «оперативним керівником з надзвичайної ситуації». Ініціатором запровадження надзвичайного стану було відомство, яке він очолює.