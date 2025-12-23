Вибір редакції: світ
Пашинян проти католикоса: що стоїть за кампанією прем’єра Вірменії проти церкви?
Ульвія Асадзаде та Сурен Мусаєлян
Вірменія переживає найгостріше протистояння між церквою та державою з моменту здобуття незалежності – напруженість між прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном і католикосом Гарегіном ІІ, головою Вірменської апостольської церкви, продовжує зростати.
Цей конфлікт призвів до арештів, публічних звинувачень і суперечливих наративів щодо ідентичності Вірменії, системи управління, геополітичного курсу країни – а також того, чи дотримується прем’єр-міністр конституції.
Протистояння може змінити політичний ландшафт Вірменії та її відносини з діаспорою напередодні парламентських виборів, запланованих на червень 2026 року.
У чому суть конфлікту?
Уряд заявляє, що бореться з корупцією та укоріненими бізнес-інтересами всередині церкви – інституції східного православ’я. Зокрема, церкву, яка, за законом, звільнена від сплати податку на нерухомість, звинувачують у використанні цієї пільги для збагачення. Водночас жодного офіційного судового рішення чи незалежної перевірки, які б підтверджували ці твердження, досі немає.
Пашинян звинуватив голову Вірменської апостольської церкви Гарегіна ІІ у порушенні обітниці безшлюбності, заявивши, що той нібито має дитину, а також назвав його «загрозою національній безпеці Вірменії». Прем’єр також натякнув, що Гарегін ІІ та близькі до нього особи – зокрема його брат, який очолює єпархію в Росії, – мають зв’язки з іноземними розвідувальними службами.
У нещодавньому виступі в парламенті Пашинян заявив: «Мені не потрібен католикос, який підкоряється мені; мені потрібен католикос, який не підкоряється старшому лейтенантові іноземної розвідслужби і не звітує щодня лейтенантам іноземної розвідки».
Церква наполягає, що уряд виходить за межі своїх конституційних повноважень.
Вірменська служба Радіо Свобода звернулася до Слідчого комітету, який займається попередніми розслідуваннями тяжких злочинів, а також до Генеральної прокуратури й Служби національної безпеки Вірменії і з’ясувала, що жодної кримінальної справи проти Гарегіна ІІ ніколи не порушували.
Як загострився конфлікт?
Напруження між церквою та державою посилилося після другої війни Вірменії з Азербайджаном за Нагірний Карабах у 2020 році. Війна тривала шість тижнів і завершилася припиненням вогню за посередництва Росії, внаслідок чого Вірменія втратила контроль над частиною регіону. У вересні 2023 року Баку повністю відновив контроль над Карабахом після блискавичної операції проти вірменських сепаратистів.
У період з квітня до червня 2024 року священнослужитель Баграт Галстанян очолив протести – найбільші за час перебування Пашиняна при владі – проти того, що він вважав територіальними поступками Вірменії Азербайджану. На той момент Галстанян був єпископом Тавуської єпархії, де чотири села передали Азербайджану після того, як перебували під вірменським контролем з часів першої карабаської війни, що завершилася у 1994 році.
Згодом Галстаняна заарештували за звинуваченнями у підготовці державного перевороту та спробі захоплення влади. А з квітня 2024 року за різними обвинуваченнями були заарештовані чотири архієпископи.
Звинувачення у зв’язках із Росією
Після арешту Галстаняна Росія відреагувала різко: міністр закордонних справ Сергій Лавров закликав припинити, за його словами, «необґрунтовані напади» на церкву, яку він назвав «однією з ключових опор вірменського суспільства».
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян у відповідь звинуватив Москву у втручанні у внутрішні справи країни.
Деякі аналітики стверджують, що церковні лідери, зокрема Гарегін ІІ, підтримують тісні зв’язки з Росією.
«Існує російський слід у зв’язках керівника церкви», – заявив Радіо Свобода Річард Гіраґосян, голова Єреванського центру регіональних досліджень.
У 2023 році президент Росії Володимир Путін нагородив Гарегіна ІІ орденом Пошани за «вагомий внесок у розвиток культурно-гуманітарних зв’язків між Росією та Вірменією».
Гіраґосян додає, що хоча звинувачення у корупції та зв’язках із Росією можуть бути обґрунтованими, реакція уряду має каральний характер: «Мені здається, уряд перегинає палицю. Це вендета. Надто особисто».
Звинувачення у проросійських зв’язках церкви з’явилися в період, коли відносини між Вірменією та Москвою залишаються напруженими. Пашинян стверджував, що Росія залишила Вірменію напризволяще під час війни 2020 року, що спонукало Єреван до стратегічного розвороту в бік ЄС та інших західних партнерів.
«Реальна Вірменія»
Тлом для протистояння між церквою і державою стала доктрина Пашиняна «Реальна Вірменія». За словами прем’єра, країна має зосередити національну ідентичність на Республіці Вірменія, а не на територіях за її межами.
Пашинян заявляв, що орієнтація на історичну батьківщину вірмен, яка включає частини Туреччини та Азербайджану, лише створює геополітичну вразливість і відкриває простір для російського втручання.
Попереду вибори
Протистояння між церквою та державою відбувається у чутливий для країни момент – напередодні парламентських виборів у червні. Аналітик Гіраґосян застерігає, що уряд «заходить надто далеко й надто швидко», підриваючи правові норми та довіру суспільства.
«Якщо цей конфлікт триватиме наступного року, уряд постраждає – зокрема через погіршення відносин із діаспорою – і виглядатиме безпідставно мстивим», – додає він.
Критики дій уряду стверджують, що арешти священнослужителів і розслідування щодо церкви порушують конституційний принцип відокремлення церкви від держави.
Ще одним чутливим питанням залишається мирна угода Вірменії з Азербайджаном. Хоча президенти обох країн у серпні парафували проєкт мирної угоди, повноцінний договір досі не підписаний і не ратифікований.
Втім, прем’єр не послаблює тиск: нещодавно він підтвердив, що доручив Службі національної безпеки Вірменії цензурувати богослужіння, наказавши священникам не згадувати ім’я Гарегіна ІІ під час літургій.
Пашинян захищає свої дії, стверджуючи, що критикує католикоса не як прем’єр-міністр, а як звичайний вірянин, який виступає за реформу церкви.
Київ і Пекін. Чи зупинить Китай війну Росії проти України?
Друга постать української дипломатії – перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця – здійснив рідкісний візит до Китаю як для чільного українського посадовця. За увесь час великої війни лідери двох країн мали лише одну телефонну розмову, а ексглава МЗС Дмитро Кулеба здійснив один візит до Китаю – і то його навіть в 2024 році не прийняли в Пекіні.
В Україні, між тим, лунають заклики до «відвернення від Китаю», який допомагає Росії у війні і компонентами для зброї, і купуючи російську нафту. Китай заперечує допомогу РФ, але запевняв, що зверне увагу на експорт до Росії товарів подвійного призначення.
Але експерти все ж закликають до побудови тісніших взаємин з Пекіном, хоча і розділені в питанні, чи треба Китай серйозно допускати до повоєнної відбудови України.
Другий за рангом дипломат України Сергій Кислиця здійснив візит до Пекіну – що нечасто буває в дипломатичному календарі України.
У Пекіні він провів політичні консультації в МЗС КНР із заступником міністра закордонних справ Лю Бінем, який щойно повернувся із консультацій у Москві.
«Обговорили двосторонній порядок денний, окреслили подальші плани, шляхи посилення торговельно-економічної співпраці та проблематику взаємодії в рамках міжнародних організацій. Підтвердили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських відносин. Відбувся поглиблений обмін думками щодо поточної ситуації, пов’язаної з триваючою збройною агресією РФ проти України, а також міжнародних зусиль щодо досягнення сталого і тривалого миру», – написав Кислиця у фейсбуці.
У Пекіні Кислиця зустрівся з послами США та Польщі в Китаї. Китайці люблять читати між рядків, і в таких зустрічах Україна може теж надсилати певний сигнал: ми і далі будемо прозахідною країною, яка цінує взаємини зі США як гарантом безпеки, але водночас ми хочемо бути у відносинах з Китаєм такою собі Польщею – тобто членом західного клубу, але прагматично співпрацюючи з Китаєм насамперед в економічній галузі, пояснює в інтерв’ю Радіо Свобода керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко, співавтор недавно оприлюдненої доповіді «Україна та китайський інтерес 2025-2035»:
Китайці можуть прискорити завершення війни, але змусити Путіна зупинити війну прямо зараз вони не зможутьАнтон Ганоцький
«Ніхто ж не заважає Китаю прекрасно влаштовувати ті чи інші відносини і з Польщею, яка є куди більш прозахідною країною, аніж Україна. В принципі, у нас є просто от дуже таке, скажемо так, спрощене уявлення про Китай, який ніби розділив світ: ти за мене чи ти проти мене? Ні, Китай живе в набагато складніших парадигмах, в основі яких лежить економіка з однієї сторони, а з іншої сторони, звичайно, розуміння того, що ніж спину ніхто тобі не вставить.
І хоч Польща є членом НАТО і ЄС, а Україна нині торує шлях у ЄС, але поки немає консенсусу щодо прийняття її в НАТО, однак Польща має тісні економічні взаємини з Китаєм. Наприклад, нещодавно китайський міністр закордонних справ Ван Ї відвідав Польщу, коли та закрила кордон з Білоруссю – фактично поставивши шлагбаум на шляху руху китайських товарів до Європи залізницею в рамках китайської ініціативи «Один пояс – один шлях».
Україну ж Ван Ї не відвідав за майже чотири роки війни.
(Не) візити
За увесь час повномасштабної агресії Росії проти України кількість контактів на високому рівні можна легко перерахувати.
Президент Володимир Зеленський провів одну телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем – було це у квітні 2023 року. Тоді Зеленський під час годинної розмови навіть запросив Сі з візитом до Україну. Сі не приїхав і більше телефоном керівники держав не розмовляли.
Якраз напередодні тієї розмови Україна нарешті призначила довго відсутнього посла в Пекіні (Павла Рябікіна), а Пекін направив після цього спецпредставника з питань Євразії Лі Хуея.
Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба був з візитом в Китаї в липні 2024 року. До поїздки Кулеби останній раз глава української дипломатії був у Китаї аж в 2012 році. Але Кулебу прийняли в місті Гуанджоу, щоправда, він також відвідав тоді і Гонконг.
«Кулебу приймали в Гуанчжоу, а не в Пекіні. Це все одно, щоб китайського міністра під час візиту в Україну приймали у Вінниці, а не в Києві – при всій повазі до чудового українського міста Вінниця», – каже Радіо Свобода китаєзнавець Юрій Пойта.
Можливо, дипломатична крига скресне після візиту Сергій Кислиці до Пекіну.
Але, як кажуть співрозмовники Радіо Свобода, Китай хоч і підтримує незалежність України, але йому легше було мати відносини з Україною за правління проросійського президента Віктора Януковича, який втік до Росії після Революції гідності в 2014 році.
«З китайської точки зору, можливо, було б вигідне перетворення України на таку Білорусь із (Олександром) Лукашенком умовно, яка мала б обмежений суверенітет, але Китай гарантуватиме таке фактичне існування цієї країни, як ми зараз бачимо, наприклад, з Білоруссю», – каже в інтерв’ю Антон Ганоцький, експерт з Тихо-Океанського регіону аналітичного центру ADASTRA.
«Сі Цзіньпін не поїде в Україну. А Зеленському, ну, вкрай не можна відвідувати Пекін, тому що це буде дипломатична, як на мене, поразка. Тому що їхати в країну, яка підтримує там Росію, яка завдяки їхнім технологіям китайським бомбить наші міста, то це буде дипломатична, я б сказав, поразка. І наші західні партнери, та й американці не зрозуміють такого кроку», – додає Ганоцький.
Китай і війна
В Україні на Китай існує образа через його позицію в час війни проти Росії. Китай в кількох «мирних планах» ні разу не сказав про агресію Росії і хто є нападником, а хто жертвою, говорячи лише про «українську кризу». По-друге, Китай в офіційних заявах говорить про підтримку територіальною цілісності «усіх країн», не називаючи при цьому конкретно Україну.
Китай офіційно за перемир’я, але насправді посилює РосіюЮрій Пойта
Також Китай купує дешеву російську нафту, підтримуючи «петродоларами» російський бюджет, а відтак і її «воєнну машину». Китай ніби трохи зменшив імпорт російської нафти, імовірно, побоюючись «вторинних санкцій» з боку США.
Але близько 60% усіх критичних компонентів та засобів виробництва для потреб ВПК Росія отримує з Китаю. Також РФ налагодила постачання необхідних компонентів до ракет через треті країни. Про це в листопаді 2025 року заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
«Китай офіційно за перемир’я, але насправді посилює Росію передачею більш складніших систем і технологій Росії. В української розвідки накопичилось багато інформації щодо посилення Китаєм Росії», – каже в інтерв’ю Юрій Пойта.
Експерти, з якими спілкувалось Радіо Свобода, кажуть, що Китаю вигідна нинішня ситуація – затяжна війна, яка послаблює і Україну, і Росію.
Китаю не потрібна поразка Росії, але Китаю не потрібна і перемога Російської ФедераціїВадим Денисенко
«Китаю не потрібна поразка Росії, але Китаю не потрібна і перемога Російської Федерації. Китаю потрібна достатньо слабка Росія, центр якої орієнтується на Пекін. Тобто їм все одно, хто це буде – Путін чи хтось інший. Їм важливо, щоб це був слабкий центр, який орієнтується на Пекін. І, в принципі, Китай використовує Росію як великий сировинний додаток своєї економіки», – каже в інтерв’ю Вадим Денисенко.
В Україні прийнято вважати, що на Росію можуть натиснути два лідери, дві країни, аби Москва припинила війну і погодилась на мир. Один – це Дональд Трамп, президента США, а інший – лідер Китаю Сі Цзіньпін. Але, можливо, це і перебільшення – особливо щодо впливу китайського лідера на Кремль.
«Китайці можуть прискорити завершення війни, але змусити Путіна, наприклад, зупинити війну прямо зараз, в один день, вони не зможуть. Не настільки сильний, я б сказав, вплив зараз на політичні рішення Москви з боку Пекіна», – каже Ганоцький.
«Геть від Пекіну!» чи не все так просто?
І хоча нещодавно один український публіцист після чергових викриттів розслідувачами прихованої військово-технічної допомоги Китаєм Росії кинув у соцмережах гасло «Геть від Пекіну!», але експерти кажуть, що Україні треба радше проводити збалансовану – без особливих ілюзій, але прагматичну – політику щодо Китаю і все ж намагатися нормалізувати взаємини з другою у світі економічною потугою.
Тут важливі також цифри. А вони кажуть, що до великої війни Китай був торговельним партнером номер один для України, а зараз ним став Євросоюз. Але Китай все одно перевищує кожну окрему країну ЄС в обсягах товарообігу з Україною.
У 2024 році Україна імпортувала китайських товарів на 14,4 млрд доларів США, повідомила Державна митна служба України. За інформацією міністерства економіки, минулого року до Китаю Україна експортувала товарів на 2,3 млрд доларів. Таким чином, Україна набагато більше купує в КНР, ніж туди постачає.
Що ускладнює нині економічні взаємини?
По-перше, історія понад десятилітньої давнини з китайським кредитом Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ). У 2012 році вона отримала від Експортно-імпортного банку Китаю кредит на 1,5 мільярда доларів під державні гарантії для постачання зерна до Китаю.
Але через неповне виконання зобов'язань та низьку прибутковість виник борг, який потребував реструктуризації, що уряд України підтвердив у вересні 2025 року, дозволивши відстрочку погашення та капіталізацію відсотків, щоб зменшити ризики для бюджету. А Україна ж брала зобов’язання постачати щонайменше п’ять мільйонів тонн зерна Китаю на рік.
Друга: китайські інвестори, зокрема компанія Skyrizon, намагалися придбати контрольний пакет акцій українського заводу з виробництва авіадвигунів «Мотор Січ» у Запоріжжі для спільного з «Укроборонпромом» розвитку, але угоду заблокували через арешт акцій та спроби США перешкодити передачі військових технологій Китаю. Це призвело до масштабного міжнародного арбітражного спору, де китайські інвестори вимагають від України $4,6 млрд відшкодування за нібито порушені інвестиції, що досі триває.
А ось і свіже ускладнення – не економічне: Служба безпеки України заявила 9 липня 2025 року, що співробітники її контррозвідки «затримали в Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Саме ракетами «Нептун» весною 2022 року був потоплений флагман російського Чорноморського флоту крейсер «Москва».
Питання зараз у тому, що після війни, як каже Вадим Денисенко, українську економіку тягтиме вгору вже не металургія, а дві інші галузі – аграрний сектор і військово-промисловий. І в плані аграрному Китай може бути ринком номер один. Ринки Азії важливі для України й тому, щоб не лякати своїм потужним аграрним потенціалом Європу в разі приєднання України до ЄС.
Нічого поганого не буде, якщо китайський капітал зайде в певні частини української інфраструктури з відбудовоюВадим Денисенко
Але чи не станеться так, що Китай, який під час війни дистанціювався від України, тим не менш може взяти активну участь у повоєнній відбудові України?
«Гроші нам на відбудову потрібні будуть дуже сильно після війни. Але не треба китайців допускати до стратегічних об'єктів, до стратегічних сфер нашої економіки. Якщо вони там будуть будувати якісь дороги – окей, це ще можна якось говорити в малих масштабах, невеликих, – каже Антон Ганоцький. – Але китайські інвестиції створюють для тих країн, які приймають ці гроші, велику боргову яму і таке підґрунтя для «китаїзації», залежності. Тому китайські гроші нам, я б сказав, не дуже сильно варто приймати».
Вадим Денисенко має свій погляд: «Я вважаю, що якщо ми зможемо побудувати правильні стосунки, точно нічого поганого не буде в тому, що китайський капітал зайде в певні частини української інфраструктури з відбудовою».
Перемога чи компроміс із Путіним: ЄС дав Україні не репараційні, а свої 90 мільярдів
Після 17-годинних переговорів лідери ЄС домовилися про критично необхідне для України фінансування на наступні два роки.
Вона отримає 90-мільярдну позику, але не за планом «А», що передбачав надання так званої репараційної позики на основі заморожених активів. Хоча саме його підтримувала більшість держав ЄС.
Спротив Бельгії, попри оптимізм багатьох, не вдалося подолати, зокрема, тому, що вона заручилася підтримкою Франції, Італії, Люксембургу.
Вдалися, зрештою, до плану «Б»: спільних запозичень, причому без участі трьох держав ЄС: тягар буде розподілено між 24-ма.
У Москві привітали той факт, що гроші РФ – не задіяні. Поки що – дають зрозуміти в ЄС.
Станом на ранок 18 грудня лідери були ще далекими від рішення, без якого президент Євроради не завершував би саміт. Надто високими були ставки. За оцінками МВФ, Україні потрібно на наступні два роки близько 137 мільярдів євро додаткового фінансування.
За кілька днів до вирішального засідання Євроради Володимир Зеленський говорив, що не бачить можливості для України «стояти міцно» без цих коштів.
Дипломати, з якими говорило Радіо Свобода, розділилися в думках: одні були переконані, що репараційний кредит погодять, інші – скептичні щодо цього.
Високі ставки
Прибуваючи 18 грудня вранці на саміт, лідери країн, що послідовно підтримують Україну, наголошували на критичності моменту й рішення, яке їм належить схвалити.
Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон називав цей саміт найважливішим від початку повномасштабної війни.
Або гроші сьогодні, або кровопролиття завтраДональд Туск
Польський прем’єр Дональд Туск, що прибув на засідання одним із перших і збирався там лишатися до кінця, через що заздалегідь попередив Зеленського про можливу затримку їхньої зустрічі у Варшаві, лаконічно попередив про ризики для всього континенту.
«Вибір простий. Або гроші сьогодні, або кровопролиття завтра. І я не говорю про Україну. Говорю про Європу. Й це наше рішення. Тільки наше – європейських лідерів», – підкреслив прем’єр Польщі, вочевидь, звертаючись і до Вашингтона, якому належать інші ідеї з використання заморожених активів Росії в ЄС.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц, що від початку осені просував ідею допомогти Україні за рахунок не європейських платників податків, а грошей Росії в ЄС, наполягав, що це найкращий варіант із усіх можливих. І випромінював оптимізм, що розбіжності вдасться подолати.
Розумію занепокоєння деяких держав-членів, особливо уряду БельгіїФрідріх Мерц
«Розумію занепокоєння деяких держав-членів, особливо уряду Бельгії. Але я сподіваюся, що ми зможемо… разом рушити шляхом, який дасть Росії сигнал про силу і рішучість ЄС», – сказав журналістам лідер найпотужнішої економіки Євросоюзу.
Занепокоєння Бельгії
Перед тим, як поїхати на засідання Євроради, прем’єр Бельгії Барт де Вевер зранку 18 грудня виступив у національному парламенті. Непоступливість у питанні використання активів дозволила очільникові бельгійського уряду заручитися підтримкою ледве не всіх політсил країни – від крайніх лівих до крайніх правих.
Де Вевер давав зрозуміти парламентарям, що він продовжить блокувати рішення про репараційну позику, вважаючи занепокоєння Бельгії, що є домом для значної частини заморожених активів РФ, «недостатньо врахованими».
Якщо вже у нас є хороший парашут, то ми всі стрибаємо разом. Не я одинБарт Де Вевер
Бельгія наполягала на гарантіях, які дозволили би бельгійському депозитарію Euroclear виплатити Росії кошти, еквівалентні третині ВВП Бельгії, у випадку відповідного судового рішення.
Також – розподілі потенційних позовів від РФ про відшкодування збитків між усіма державами ЄС.
Зауважувала Бельгія й на необхідності використання активів РФ, заморожених в інших державах.
«Давайте з’їмо всіх курей, а не тільки мою. Це буде момент KFC для Європи», – закликав ще 2 жовтня Де Вевер.
18 грудня бельгійський прем’єр у своєму парламенті використав іншу метафору, суть – та сама:
«Якщо вже у нас є хороший парашут, то ми всі стрибаємо разом. Не я один», – наголошував очільник бельгійського уряду.
Кулуарна робота
Найважливіше питання саміту свідомо відсунули на кінець його порядку денного. Доки лідери обговорювали Близький Схід і геоекономіку, у сусідніх кабінетах точилася запекла дискусія на технічно-експертному рівні. Фахівці шукали компроміс, прийнятний для Бельгії й інших держав ЄС, і виписували юридичний документ.
Держави-члени готові були задовольнити чимало її занепокоєнь. Зокрема, діставати суверенні активи РФ в інших державах для позики Україні. Також – готові були до «повної солідарності» щодо витрат, пов’язаних із репараційним кредитом.
Юридично обов’язкові фінансові гарантії теж були «на столі». Але - пропорційно до економік держав-членів, а не в обсязі, в якому вимагала Бельгія. А саме – на невизначену суму й час. Особливо ухилялися від цього Франція з Італією.
Так само, як конфіскують гроші у наркоторговців і вилучають зброю в терористів, активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресіїВолодимир Зеленський
«Є кілька країн, які скептичні з різних причин. Є якісь внутрішні питання, у когось – внутрішня політика, ну а хтось просто проти України. І що б Україна не робила, все одно дехто буде проти», – розповідав журналістам іще вдень у Брюсселі український президент Володимир Зеленський.
Зеленський пояснював ризики, з якими стикається Україна без цих грошей. Дефіцит бюджету призведе до зменшення виробництва дронів, що завдають значної шкоди російським військовим потужностям. А лідерам Зеленський вказував на важливість використання саме російських грошей для допомоги Україні.
«Так само, як конфіскують гроші у наркоторговців і вилучають зброю в терористів, активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване російськими атаками. Це етично. Це справедливо. І це правомірно, що підтверджують оцінки численних фахівців», – говорив Зеленський на засіданні Євроради, на яке через брак позитивних сигналів навіть не планував приїжджати. Та в останню мить передумав.
Запасний план?
Двосторінковий юрдичний документ, напрацьований експертами, ближче до півночі нарешті представили лідерам. Тоді стало зовсім очевидно: Бельгія не самотня.
Недоліки в пропозиції шукали президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, глава уряду Люксембургу Люк Фріден.
Переговори заходили в глухий кут: очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і канцлер Фрідріх Мерц, що боролися за репараційну позику, врешті відступили. План щодо репараційної позики зняли з порядку денного.
Таким чином, спрацював план, який від початку задумувався як запасний. Домовилися про спільні запозичення тих самих 90 мільярдів євро. Країни ЄС залучатимуть фінансування на ринках, забезпечене так званим «бюджетним резервом» ЄС – у брюссельській термінології це фінансова подушка, тобто різниця між максимальними ресурсами, які ЄС може зібрати для свого довгострокового бюджету (який завершується у 2027 році), і фактичними видатками.
Інакше кажучи, ЄС використає не гроші російського Центробанку, а європейських платників податків, чого так хотів уникнути. До того ж участь у схемі візьмуть не 27, а 24 держави Євросоюзу - винятків домоглися Угорщина, Словаччина й Чехія, де у прем’єрське крісло повернувся Андрей Бабіш, що не є прихильником підтримки України.
Це наглядно демонструє, що єдність ЄС довкола допомоги їй навіть менша, ніж, скажімо, 2024-го року, коли Брюссель удався до схожого механізму, щоб надати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Тоді рішення підтримав навіть Орбан, який висунув умову, що частка Угорщини не покриватиме військові потреби України.
Презентували як досягнення
Ми взяли на себе зобов’язання – ми виконали їхАнтоніу Кошта
«У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки схвалено. Ми взяли на себе зобов’язання – ми виконали їх», – презентував рішення саміту ЄС як досягнення президент Євроради Антоніу Кошта.
На спільній із Коштою пресконференції очільниця Єврокомісії теж усім нагадала про початкову мету: задовольнити термінові фінансові потреби України на наступні два роки.
«Рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди», – підкреслювала фон дер Ляєн.
Позика Україні є безвідсотковою, і, подібно до пропозиції щодо репараційного кредиту, Київ має повернути гроші лише після того, як Росія сплатить репарації. Російські активи залишатимуться знерухомленими, скільки знадобиться. Від подовження санкцій це більше не залежить.
В декларації, узгодженій лідерами ЄС, навіть зазначено, що він «залишає за собою право використовувати російські активи для погашення позики». Тобто Євросоюз може їх використати, щоби повернути собі кошти, надані Україні.
У висновках саміту навіть згадується, що робота над репараційним кредитом продовжиться.
Один із поінформованих дипломатів сказав Радіо Свобода, що план, який іще напередодні був основним, ніхто не викинув до смітника – «радше відклали на полицю». Інший же зауважив, що ця ідея «зараз, у кращому випадку, підключена до апаратів штучного дихання».
Експерти з Центру європейської політики (EPC) кажуть про двозначність рішення саміту. З одного боку – лідери справді забезпечили критично необхідну підтримку України. З іншого – «провалили ширший геополітичний текст», вважає, зокрема, політолог Юрай Майчін.
«Відмовляючись використовувати заморожені російські активи, Європа посилає неправильний сигнал на два напрямки: Москві, що Брюсселю бракує політичної волі швидко схвалювати сміливі рішення, які обкладають Кремль реальними витратами; і Вашингтону, що він може вільно висувати мирні пропозиції щодо активів, які зберігаються в Європі, від імені Європи – і без консультацій з нею», – зауважує Майчін.
Реакції столиць
«Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість», – прокоментував рішення ЄС щодо багатомільярдного кредиту Україні, хай і не на основі грошей Путіна, Володимир Зеленський.
Емманюель Макрон, чиїми зусиллями зокрема була відкладена на полицю ідея з репараційною позикою, презентував домовленість як «значний крок уперед», бо «вперше ми домовилися позичати разом, щоб надавати Україні кредити». Привернула увагу й інша заява французького президента: він вважає, що «буде корисно знову поговорити з Володимиром Путіним».
Буде корисно знову поговорити з Володимиром ПутінимЕмманюель Макрон
«Бачу, що є люди, які розмовляють з Володимиром Путіним, тому гадаю, що ми – європейці та українці – зацікавлені в тому, щоб знайти правильну основу для належного відновлення своєї участі в цій дискусії.
В іншому випадку ми обговорюємо це між собою з переговірниками, які діють самостійно», – проментував Макрон мирний процес на чолі зі США, який викликає занепокоєння європейців.
Бельгійський прем’єр Барт Де Вевер, який усупереч переконанням багатьох, так і не відступив, вважає, що з зали саміту всі вийшли переможцями. Україна отримала фінансування, Європа – захистила свою єдність і фінансову стабільність.
«Ми уникнули хаосу і розколу… Європа залишається актуальною за геополітичним столом. Фрагментація означала б слабкість та недоречність», – наголосив Де Вевер, водночас запевняючи, що активи лишатимуться заблокованими і врешті будуть використані для відшкодування збитків, завданих Росією Україні.
На завершення спілкування з журналістами Де Вевер, якого видання Politico називало «найціннішим активом Москви», віджартувався про дачу в Росії.
Зараз мені потрібно їхати на свою дачу до Санкт-ПетербургаБарт Де Вевер
«Зараз мені потрібно їхати на свою дачу до Санкт-Петербурга, де мій сусід – (Жерар) Депардьє, а через дорогу – (колишній президент Сирії Башар) Асад. Гадаю, зможу там стати мером... Напишіть про це», – попрощався з медіа бельгійський прем’єр, який, вочевидь, і себе особисто вважає переможцем. Адже уникнув перспективи відчувати наслідки «вічно», чим йому і його державі, за словами самого Де Вевера, грозили з Москви.
В РФ на рішення Євросоюзу відгукнулися незадовго після публічного оголошення про нього. Очільник Фонду прямих інвестицій Росії й головний переговорник від Кремля щодо завершення війни Кирило Дмитрієв написав в Х про «велику перемогу для права, здорового глузду і голосів розуму в Європі, які захищали Євросоюз, валюту євро і Euroclear».
Канцлер Мерц, що був в авангарді підтримки ідеї з репараційною позикою, заявив, що 90 погоджених мільярдів євро Україні вистачить для покриття військових і бюджетних потреб на найближчі два роки. А прем’єрка Данії, чия країна на цій ноті завершила піврічне головування в Раді ЄС, нагадала Росії, що рахунок виставлять усе одно їй.
«Україна не повинна платити, доки Росія не заплатить їй воєнні репарації», – резюмувала Метте Фредеріксен.
Репараційна позика реалістична – шведська урядовиця
Як просуваються переговори між лідерами ЄС щодо критично важливої для України репараційної позики?
Хто зговірливіший: прем’єр Бельгії чи прем’єр Угорщини?
Європу, після «значного прогресу» в Берліні, залучать до наступного раунду мирних переговорів із Росією?
На полях саміту лідерів ЄС, який, як заявляє президент Євроради, не завершиться, доки не знайдуть рішення щодо фінансування України на наступні два роки, Радіо Свобода поговорило про це зі шведською міністеркою у справах ЄС Джессікою Розенкранц.
Європа за столом переговорів?
– У мирних переговорах щодо України Європа була певною мірою відсунута вбік, попри те, що зараз вона – ключовий донор допомоги Україні, а також зберігає в себе значну частину російських заморожених активів.
Чи маєте відчуття, що це змінили зустрічі в Берліні, після яких усі сторони заявили про значний прогрес?
– Зустріч у Берліні була важливою насамперед тому, що вперше за довгий час європейські країни, США та Україна сіли за один стіл. Це вже саме по собі стало важливим сигналом. Окрім того, відбулися і більш предметні дискусії щодо гарантій безпеки. Звісно, говорити про будь-яке фінальне узгодження поки рано, але сам факт, що обговорення стало конкретнішим, – це добре.
Наш фокус – це повна підтримка України
Водночас попереду залишається ще дуже багато важливих аспектів процесу, і побачимо, де ми зрештою опинимося. З європейського боку і з боку шведського уряду наш фокус – це повна підтримка України: підтримка її зусиль досягти миру, але миру справедливого, тривалого, а не короткої паузи, яка дозволила б Росії знову перегрупуватися й атакувати.
Тож у Швеції план з двох пунктів: підтримувати Україну та чинити тиск на Росію. Вважаю, саме ці два елементи є ключовими для подальшого поступу.
– За повідомленнями ЗМІ, очікується новий раунд переговорів у Маямі – буцімто за участі американської сторони, українців і росіян. Чи долучиться європейська делегація?
– Ми, безумовно, дуже уважно стежитимемо за розвитком подій. Для мене очевидно, що не можна вести реальні дискусії про безпеку й мир у Європі та в Україні без присутності Європи й України за столом переговорів. Для мене це само собою зрозуміло.
Було багато різних зустрічей, але зрештою справжні переговори про справжній мир мають також передбачати залученість Європи й України.
По суті, йдеться про європейську безпеку, і Європа має посідати в цьому процесі своє місце. Ідеться про мир в Україні, тож, звичайно, Україна має бути за столом.
Побачимо, хто саме братиме участь у тій чи іншій зустрічі... Стежитимемо за всім дуже уважно
Ми уважно стежитимемо за подіями, але саме такими є наші принципи.
– Але саме щодо цього наступного раунду переговорів – наскільки вам відомо, Європу не запрошено?
– Ну, ми побачимо, хто саме братиме участь у тій чи іншій зустрічі, звичайно. Але ми стежитимемо за всім дуже уважно.
Територіальне питання
– Україна з відомих причин не готова віддавати Донбас Росії. Водночас Росія наполягає, що хоче забрати його без бою, і що Україна повинна вивести свої війська навіть із тієї частини Донбасу, яка перебуває під контролем Києва.
Сполучені Штати шукають компроміс. Чи бачите взагалі тут простір для маневру?
– Найважливіше – досягти миру, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Має бути абсолютно чітким те, що кордони не можна змінювати силою або шляхом вторгнення більшої країни в меншу. Це – наші принципи.
Але, звісно, зрештою саме Україна як держава має вирішувати, за яких умов вона готова укласти мирну угоду…
Та, якщо чесно, зараз найбільшою перешкодою є неготовність Росії справді прагнути миру. Багато говорять, але те, що ми бачимо в конкретних діях Росії, – це не зменшення боїв чи воєнних дій, а радше навпаки. Тому, гадаю, Росію слід оцінювати за її діями, а не словами.
– Як вважаєте, чи буде Путін готовий прийняти угоду зараз? Адже він заявляє, що досягне своїх максималістських цілей – незалежно від того, військовим чи дипломатичним шляхом.
– Не хотіла би спекулювати щодо того, чого саме хоче Путін у цей момент, але, як я вже сказала, дотепер вони не продемонстрували жодної реальної готовності зменшувати бойові дії – радше навпаки.
Росія залишатиметься загрозою у найближчому майбутньому
Гадаю, з європейського боку мусимо усвідомлювати, що Росія залишатиметься загрозою у найближчому майбутньому. Тому, звичайно, зараз наш фокус – це мир в Україні, і ми підтримуємо Україну в цих переговорах.
Але водночас у більш віддаленій перспективі треба зважати на імперіалістичні амбіції Путіна й Росії, і важливо, щоб і Україна, і Європа були обороноздатними у майбутньому.
Отже, Європа має зосередитися не лише на підтримці України тут і зараз, але й на тому, щоб вона а могла захищати себе після потенційного укладення мирної угоди – і щоб Європа могла робити те саме, тобто нарощувати власні оборонні інвестиції.
– За вашою оцінкою, шведської розвідки зокрема, – Росія готова воювати нескінченно? Чи насправді вона настільки потужна, чи це просто російська пропаганда?
– Знову ж таки: не можу спекулювати щодо того, що саме відбувається в голові Путіна, але для мене очевидно: попри те, що росіяни намагаються щось вдавати, – вони страждають від санкцій. Ми знаємо, що санкції завдають серйозного удару російській економіці.
І я вважаю важливим продовжувати тиск, тому що ми знаємо: він працює. Тому ми наполягатимемо на новому санкційному пакеті ЄС – уже двадцятому. Він має ще більш прицільно вдарити по «тіньовому флоту» та російському енергетичному сектору, який живить російську воєнну економіку. Ми знаємо, що вони зазнають збитків, але тиск потрібно посилювати.
Репараційна позика. Підтримка, скільки знадобиться?
– А чи готовий Євросоюз допомагати Україні нескінченно?
– Маємо дійти певної угоди, яка справді забезпечить фінансову підтримку для України. Ми просуваємо ідею використання заморожених російських активів як позики для України – так званого репараційного кредиту.
Це (репараційна позика – ред.) найбільш реалістичний варіант із тих, що є на столі
Вважаю, що це справді дуже важливий шлях уперед, адже це найбільш реалістичний варіант із тих, що є на столі, і той, щодо якого ми повинні бути здатні домовитися.
Це також рішення, яке означає, що Росія буде притягнута до відповідальності й фактично муситиме заплатити за шкоду, завдану Україні.
Тож ми просуватимемо це під час нинішнього саміту в Брюсселі. Але поки нічого не вирішено остаточно. Звичайно, ми знаємо про існуючі занепокоєння (Бельгії – ред.), але ми знаємо, чого прагнемо, і наполягаємо саме на цьому рішенні.
– Як просуваються переговори щодо репараційної позики? Ви оптимістичні щодо перспектив досягнення угоди?
– Гадаю, серед багатьох держав-членів є широка підтримка щодо просування вперед із використанням заморожених російських активів.
Але ми також знаємо, що певні питання порушила Бельгія – зокрема тому, що саме в Euroclear (бельгійському депозитарії цінних паперів – ред.), зберігається найбільша частина цих активів. Тож, звичайно, виникали проблемні моменти.
Знаю, що відбулися ґрунтовні обговорення, і що Єврокомісія та інші держави-члени справді намагалися врахувати занепокоєння бельгійської сторони. І я би сказала, що ці законні занепокоєння наразі було враховано під час різних консультацій.
Лідери не можуть залишити це засідання без хоча б якогось рішення щодо фінансування для України
Тож щиро сподіваюся – і ми й надалі наполягатимемо, – що угоди буде досягнуто. Лідери не можуть залишити це засідання без хоча б якогось рішення щодо фінансування для України, тому що ситуація гостра.
Потрібно знайти рішення, адже гроші закінчуються. Маємо гарантувати, що фінансування України буде забезпечене.
– Справді, про наміри лишатися тут, доки не буде знайдене рішення, говорили й очільники Єврокомісії та Євроради – пані фон дер Ляєн і пан Кошта. Швеція готова надати Бельгії безлімітні гарантії?
– Ми вже заявляли, що готові розділити ризики й надати двосторонні гарантії. І я вважаю, що це справді ключовий елемент цього рішення – щоб усі ми робили свій внесок у вигляді гарантій відповідно до нашого ВНД, якщо говорити дуже конкретно. І, на мою думку, це правильне рішення на майбутнє.
Я також знаю, що існують спроби, не в останню чергу з боку Росії, створити враження, ніби вона матиме всі можливі інструменти юридично впливати на ситуацію. Єврокомісія вважає цей ризик доволі обмеженим.
Ми готові надати національні гарантії (Бельгії – ред.), і знаю, що багато інших держав-членів теж готові
Однак ми готові надати національні гарантії, і знаю, що багато інших держав-членів теж готові. Звичайно, ці гарантії не можуть бути безстроковими чи покривати абсолютно всі можливі аспекти (окрім вартості самих активів, також судові витрати й витрати, пов’язані з можливою конфіскацією бельгійського бізнесу на користь Росії – ред.) – маємо розуміти, що саме ми на себе беремо.
Гадаю, це – реалістичне рішення на перспективу.
– Як ви вважаєте, що легше: заручитися підтримкою Бельгії щодо репараційної позики чи переконати угорського премʼєра підтримати спільні запозичення – тобто другий варіант (запропонований Єврокомісією – ред.)?
– Побачимо, куди приведуть дискусії… Але, знову ж таки, для мене очевидно, що використання заморожених російських активів є найкращою альтернативою, оскільки, по-перше, це рішення має бути простіше ухвалити за допомогою кваліфікованої більшості, щоб рухатися вперед у цьому напрямку.
По-друге, це саме те рішення, яке змушує Росію платити – воно чітко визначає, що Росія має компенсувати завдану Україні шкоду.
І, на мою думку, ми вже досягли одного важливого етапу: ми погодилися ухвалити рішення, що ці активи не будуть розморожені, доки Росія фактично не заплатить Україні.
Гарантії безпеки
– Щодо післявоєнних гарантій безпеки – чи справді вірите, що ті гарантії, які зараз обговорюються для України, забезпечуватимуть її безпеку та запобігатимуть потенційним майбутнім атакам з боку Росії?
Ми побачили під час перемовин у Берліні, що дискусія (про гарантії безпеки Україні – ред.) стала більш конкретною
– Вважаю, що ми маємо забезпечити здатність України захищатися – як зараз, так і в майбутньому, інвестуючи у її довгострокову обороноздатність. І це надзвичайно важливо: мати і короткострокову, і довгострокову перспективу, оскільки вони взаємопов’язані. Як я вже казала, нам потрібен мир, який не буде просто паузою.
І для того, щоб забезпечити довгий і тривалий мир, ми маємо допомогти Україні фінансувати її довгострокові оборонні потреби. Це також буде важливо.
Гарантії безпеки загалом – це дуже важливе питання, і ми побачили під час перемовин у Берліні, що дискусія стала більш конкретною. Звісно, членство в ЄС також є складовою цієї ширшої дискусії, і з боку Швеції ми наполягаємо на реальному просуванні вперед у перемовинах щодо вступу України до Європейського Союзу.
І мушу сказати, що мене дуже розчаровує той факт, що Угорщина продовжує блокувати цей процес.
Київ зокрема та Україна загалом будуть максимально готовими (до євроінтеграції – ред.) у момент, коли Угорщина нарешті зніме своє вето
Але водночас ми провели дуже важливу зустріч минулого тижня – я разом з моїми колегами-міністрами у справах Європи у Львові, – щоб гарантувати, що на практичному рівні переговори рухаються вперед, попри угорське блокування. Ми фактично представили Україні «дорожню карту», дуже конкретно пояснивши, чого ЄС очікує надалі.
Ми й надалі робитимемо це, і я знаю, що Київ зокрема та Україна загалом будуть максимально готовими у момент, коли Угорщина нарешті зніме своє вето – а їй доведеться це зробити, бо те, що вона робить зараз, суперечить усьому узгодженому нами правовому та політичному підходу.
Україна демонструє величезний прогрес у реформах на своєму шляху до ЄС, і Європейський Союз повинен робити кроки назустріч цим досягненням.
– Які гарантії безпеки будуть з боку ЄС? Швеція надішле до України своїх миротворців?
– Побачимо – ми беремо участь у всіх дискусіях у межах «коаліції охочих», і ми досить чітко заявляли: якщо передумови будуть правильними та відповідними, Швеція цілком готова зробити свій внесок. Але, звісно, усі деталі мають бути узгоджені.
Якщо передумови будуть правильними та відповідними, Швеція цілком готова зробити свій внесок (у гарантії безпеки України – ред.)
– Одна з передумов полягає в тому, що Росія не буде заперечувати проти міжнародної миротворчої місії на українській території? Росія має погодитися?
– Так, гадаю, існує дуже багато деталей, до яких ще маємо повернутися. І ці деталі справді ретельно опрацьовуються лідерами «коаліції охочих».
Ми ведемо ці дискусії, але, звісно, не всі деталі можуть бути озвучені публічно чи через медіа. Однак ми готові зробити свою частину – якщо необхідні передумови будуть забезпечені.
– Питання теоретичне: чи вірите ви особисто, що Росія погодиться на такого типу гарантії безпеки для України? Яка різниця тоді між ними й членством України в НАТО, проти якого Росія категорично виступає?
– Я, знову ж таки, не хочу спекулювати. Але, з нашої точки зору, важливо гарантувати, що мир не стане лише можливістю для Росії невдовзі повернутися з новою атакою. У цьому Європа має бути абсолютно чіткою.
– Насамкінець – ви вірите, що війна закінчиться швидко? Якщо так – якими можуть бути умови для України? Адже зараз вона, вочевидь, не в найсильнішій позиції за умовним столом переговорів.
– Війна триває вже майже чотири роки, і українці фактично несуть європейську безпеку на своїх плечах. Ми знаємо, що українці воюють не лише за себе, а й за всіх нас у Європі. Ми бачили надзвичайну мужність на полі бою.
Наша важлива місія – досягти миру, і ніхто не прагне цього більше, ніж Україна. Ніхто – більше, ніж Європа.
Зараз тиск має бути спрямований на Росію – з боку всіх нас – щоб забезпечити, що вона, на практиці й у діях, справді хоче сісти за стіл і говорити про мир. Поки що ми цього не бачимо.
Але це має бути нашою кінцевою метою – як для Європи, так і для України.
Компанія зятя Трампа відмовилася від проєкту у Белграді. Чому?
Інвестиційна компанія, заснована Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, відмовилася від запланованого проєкту будівництва готелю вартістю 500 мільйонів доларів у Белграді на тлі запеклої суперечки щодо ділянки, яка була зруйнована під час бомбардувань НАТО в 1999 році.
Речник компанії Affinity Partners Джареда Кушнера у заяві, отриманій Радіо Свобода 16 грудня, повідомив, що план будівництва елітного комплексу на місці зруйнованих бомбами будівель Генерального штабу Югославської армії скасували.
Новина про відкликання, про яку вперше повідомила The Wall Street Journal, з'явилася через кілька годин після того, як Прокуратура Сербії з боротьби з організованою злочинністю висунула обвинувальний акт проти міністра культури Ніколи Селаковича за нібито незаконне позбавлення будівлі статусу культурної спадщини.
Тепер у нас залишиться зруйнована будівля, і це лише питання часу, коли з неї почнуть падати цеглиниПрезидент Сербії
«Наше бачення белградського проєкту полягало в тому, щоб запропонувати елегантний, натхненний дизайн, який би вшановував прогрес Сербії. Ми пишаємося архітектурою, створеною нашою командою», – йдеться у заяві компанії.
«Оскільки змістовні проєкти повинні об’єднувати, а не розділяти, і з поваги до народу Сербії та міста Белград ми відкликаємо нашу заявку та наразі відходимо від участі».
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що «особисто висуне кримінальні звинувачення» проти «всіх, хто брав участь у полюванні на відьом та знищенні інвестицій», звинувативши їх у «економічному саботажі Сербії».
«Тепер у нас залишиться зруйнована будівля, і це лише питання часу, коли з неї почнуть падати цеглини та інші частини, бо ніхто більше ніколи її не торкнеться», – заявив журналістам президент Вучич.
Він також відкинув звинувачення у корупції, пов'язаній з проєктом.
«Корупції ніколи не було, і такого наміру ніколи не було», – сказав він.
Проєкту довго протистояли антиурядові протестувальники в Сербії, опозиційні політики та Асоціація архітекторів.
«Зусилля уряду Вучича вивести цю власність, будівлю Генерального штабу та Міністерства оборони, з реєстру культурних пам’яток, що охороняються законом, вибухнули скандалом. Тож нічого в цьому не є дивним», – сказав Радіо Свобода Едвард П. Джозеф, викладач і старший науковий співробітник Університету Джонса Гопкінса в Меріленді.
Джозеф додав, що порушив це питання під час засідання підкомітету Палати представників з питань закордонних справ та Європи Конгресу США 2 грудня.
Об'єкт культурної спадщини
Кушнер, який одружений зі старшою дочкою Трампа Іванкою та був радником Білого дому під час першого терміну Трампа на посаді, минулого року оголосив про будівництво комплексу Trump Tower вартістю 500 мільйонів доларів у центрі Белграда.
Зусилля уряду Вучича вивести цю будівлю з реєстру культурних пам’яток вибухнули скандаломЕдвард Джозеф
Забудова, спроєктована архітектором Ніколою Добровичем, зосереджувалася на парі нерівних незайнятих модерністських цегляних споруд у центрі Белграда, колишньому Генеральному штабі Югославської армії.
Це місце було розбомблене літаками НАТО навесні 1999 року в рамках кампанії, спрямованої на зупинення атак сербських військ на частини Косова, яке все ще було частиною країни.
Незважаючи на бомбардування, будівлі зберегли свій статус охоронюваних будівель завдяки тому, що активісти назвали їх архітектурною цінністю.
Згідно з контрактом, Сербія була зобов'язана зняти з комплексу Генерального штабу статус об'єкту культурної спадщини «у спосіб, що задовольняє» компанію Кушнера, завершити знесення будівель, також «у спосіб, що задовольняє» Affinity Partners.
Наше бачення белградського проєкту полягало в тому, щоб запропонувати елегантний дизайн, який би вшановував прогрес СербіїAffinity Partners
Земля на цьому місці мала бути передана в безкоштовну оренду на 99 років.
У травні прокурори оголосили, що посадовець, відповідальний за історичне призначення об'єкта, підробив підпис на ключовому документі та був заарештований.
Ґоран Весіч, виконувач обов'язків директора Республіканського інституту охорони пам'яток культури, визнав, що сфабрикував висновок експерта.
На той час Affinity Partners заперечувала будь-яку причетність до фальсифікації документів. Вона також зобов'язалася побудувати на території цього місця меморіальний комплекс, присвячений усім жертвам бомбардувань НАТО.
15 грудня державний прокурор висунув обвинувальний акт проти Весіча, Селаковича та ще одного посадовця Міністерства культури щодо «незаконності під час позбавлення будівель штабу армії статусу об'єкта культурної спадщини».
(Оригінал публікації авторства кореспондентки Балканської служби Радіо Свобода в Белграді Невени Боґданович)
Міжнародна комісія з розгляду претензій України: на що можна розраховувати
16 грудня Україна наблизиться до отримання компенсації за шкоду, завдану Росією від повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
До Гааги прибудуть високопосадовці – ймовірно, президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – щоб ухвалити нову конвенцію, яка передбачає створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України.
Певною мірою це другий із трьох кроків, які необхідно здійснити Києву, щоб в майбутньому отримати компенсацію. Перший крок зробили у 2023 році, коли Рада Європи створила Реєстр збитків для України (RD4U), який фіксує вимоги про компенсацію за шкоду, втрати або тілесні ушкодження, спричинені російською агресією проти України. Цей реєстр уже працює і на сьогодні отримав понад 60 тисяч заяв від держав, організацій та приватних осіб.
Третім і завершальним кроком має стати створення компенсаційного фонду. Такий фонд, імовірно, адмініструватиме Рада Європи або одна з її держав-членів, а наповнюватиметься він коштами – найімовірніше, з заморожених російських активів, – які будуть спрямовані Україні.
Європейські посадовці повідомили Радіо Свобода, що і реєстр, і комісія з розгляду претензій безумовно відіграватимуть певну роль у майбутніх російських репараціях у той чи інший спосіб, а також, імовірно, стануть частиною будь-якої мирної угоди між двома воюючими країнами.
Що саме робитиме Міжнародна комісія з розгляду претензій України?
Якщо реєстр дотепер збирав і фіксував заяви, а також акумулював докази для компенсації, то майбутня комісія піде далі – вона визначатиме вид і розмір компенсації, якщо така підлягатиме виплаті. Розглядатимуться події, починаючи з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Претензії стосуються всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіями, які Росія утримує з часу анексії Криму у 2014 році та подальшого початку бойових дій у Донецькій і Луганській областях. Це також охоплює повітряний простір України, внутрішні водні шляхи та територіальне море, а також повітряні судна й морські судна, що перебувають під юрисдикцією Києва.
Після початку роботи буде створено три панелі для оцінки всіх заяв, а держави-учасниці, як очікується, делегуватимуть своїх національних експертів у таких сферах, як
- міжнародне право,
- врегулювання спорів,
- страхування та оцінка збитків.
Конвенція про створення комісії набуде чинності після її ратифікації 25 державами-учасницями. Це має відбутися відносно швидко, з огляду на те, що реєстр підтримали 41 держава, включно з усіма країнами ЄС, окрім Угорщини. Дипломати повідомили Радіо Свобода, що очікується ратифікація приблизно такою ж кількістю держав.
Нідерланди були рушійною силою у питанні компенсації для України, відіграючи ключову роль у підготовці проєкту конвенції та її затвердженні різними органами Ради Європи протягом минулого року.
І хоча і реєстр, і комісія мають виразний європейський характер та створені в межах інституційної рамки Ради Європи, ця ініціатива відкрита для країн з усього світу. Ба більше, саме резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо майбутніх репарацій для України, ухвалена ще у 2022 році, дала старт цьому процесу.
Росія також має можливість приєднатися до обох структур – як повноправний член або як «спостерігач», хоча європейські посадовці, з якими спілкувалося Радіо Свобода, вважають це вкрай малоймовірним. Якщо ж Москва у майбутньому стала б членом, їй довелося б повністю фінансувати роботу комісії, тоді як нині її діяльність, імовірно, забезпечуватиметься за рахунок нефінансових внесків держав-учасниць.
«Українці залишаються шляхетними». Перші реакції звільнених білоруських політв'язнів у Києві
Білорусь передала Україні 114 цивільних, які були засуджені з політичних мотивів, про що написав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених 5 українців. Серед звільнених білоруських політв’язнів – одна з лідерок білоруських протестів 2020 року Марія Колесникова. Загалом режимом Олександра Лукашенка було звільнено 123 політв’язні.
Як повідомив проєкт Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України «Хочу жити», в Україну вивезли 114 помилуваних Лукашенком ув’язнених. 104 з них – громадяни Білорусі. Після надання медичної допомоги їм допоможуть виїхати до Литви чи Польщі, якщо вони висловлять таке бажання.
Представники білоруської опозиції Володимир Лобкович, Віктор Бабарико, Марія Коленсникова та Олександр Федута дали пресконференцію після звільнення 14 грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.
Перші реакції на свободі
Зокрема, Колесникова розповіла, що була здивована, опинившись в Україні, тому що отримувала інформацію про те, що їх можуть вивезти до іншої європейської країни. Вона сказала, що вже подякувала президенту України особисто, бо мала таку можливість.
За словами Олександра Федути, ув’язнені бачили «лише одне трактування подій про те, що відбуваються в Україні»:
у цій дуже тяжкій ситуації українці залишаються шляхетними людьмиБабарико
«Але коли йшлося про позицію європейських держав, про те, як Європа втомилася від нібито утриманських настроїв України…
Найкращий варіант спростування цих пропагандистських ходів, нічого нікому не доводячи і нічого нікому не пояснюючи, обрав пан Зеленський. Він показав, що в цій ситуації, дуже тяжкій для українського народу, українці залишаються шляхетними людьми, щирими, зі здатністю та бажанням допомагати іншим людям»
Радіо Свобода спитало в Колесникової та Віктора Бабарики, які брали участь у виборах президента Білорусі 2020 року (Бабарико балотувався, Колесникова була головою його передвиборчого штабу, згодом увійшла до об’єднаного штабу Світлани Тихановської), чи вони шкодують про це рішення.
За словами Бабарики, він дав собі відповідь на це питання ще в 2020-му:
«Я все життя зробив те, що я вважав за правильне й потрібне. І тому 2020 року ми зробили те, що ми могли зробити. Ти можеш собі докоряти, тільки якщо ти чогось не доробив»
Він висловив думку, що опозиція не програла на тих виборах – «ми не отримали приз, але виявилися сильнішими». Водночас він зазначив, що це питання йому часто ставили протягом п’яти років – від сусідів по камері до слідчих.
«Навіть через п’ять років мені це питання не перестають ставити, і ви теж мені його ставите. Ні, я ні про що не шкодую», – додав він.
Колесникова долала, що попри все вважає, що в переломні моменти «якщо ти можеш, значить, ти повинен».
За словами Колесникової, хоча сама вона, ймовірно, виїде жити до Європи, серед звільнених білоруських політв’язнів є ті, хто хотів би лишитися жити в Україні, і вона сподівається, що вони матимуть таку можливість.
Коментуючи російсько-українську війну, опозиціонерка висловила думку, що зараз настав момент, коли вона може припинитися:
«Це дуже важко про це чути, тут виправдань справді ніяких не може бути. Я співчуваю і глибоко поділяю біль від втрат в Україні, всіх, хто страждає тут. Це великий біль, і це має припинитися»
Хто ці люди і за що їх ув'язнив Лукашенко?
Інформацію про тих, кого звільнили зібрала телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.
Звільнена з в’язниці білоруска Марія Колесникова, яку привезли до України з іншими політв’язнями, – перед президентськими виборами 2020 року очолювала штаб Віктора Бабарика, а коли його заарештували, об’єдналася зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало, щоб очолити білоруську опозицію.
У розпал Масові протести у Білорусі відбулися у 2020 році і були викликані недовірою частини суспільства до оголошених результатів виборів президента. На той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною і його знову ЦВК оголосило переможцем на виборах 9 серпня 2020 року. Перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів.9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше від 7%.У відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів.Влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти.ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї;За різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей.Затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги.У відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ.Влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка,Силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх;Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви.8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн.23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка.США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка.Українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна.Правозахисники заявляли про, загалом, 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих. 7 вересня 2020 року білоруські спецслужби затримали Колесникову та намагалися вивезти її в Україну, проте вона виїжджати відмовилася і порвала свій паспорт. Суд у Мінську засудив її до 11 років ув’язнення. Майже всі ці роки її тримали в «режимі інкоммунікадо», не даючи побачення з родичами та перешкоджаючи листуванню.
За інформацією білоруської газети «Наша Ніва», Колесникову не так давно перевели з колонії до слідчого ізолятора, щоб вона набрала вагу перед звільненням та «виглядала більш презентабельно».
Також на свободу вийшов Олесь Біляцький (його доставили до Литви) – голова правозахисного центру «Вясна» та лауреат Нобелівської премії миру 2022 року, яку він отримав спільно з українським «Центром громадянських свобод» та російським «Меморіалом».
Як пише «Вясна», він провів в ув’язненні 1613 днів. Із колонії випустили також правозахисників «Вясни» Валентина Стефановича та Володимира Лабковича, яких судили разом з Олесем Біляцьким.
Звільнили Віктора Бабарико, який збирався у 2020 році балотуватися на посаду президента Білорусі, та адвоката його передвиборчого штабу Максима Знака.
Син Віктора Бабарика, 35-річний Едуард Бабарико, залишається в ув’язненні. Про це повідомив сам Віктор Бабарико у першому короткому коментарі після звільнення.
На свободу вийшла і Марина Золотова, головна редакторка TUT.BY, вона перебувала в ув’язненні з травня 2021 року за звинуваченням у несплаті податків та причетності до «терористичної діяльності».
TUT.BY був найбільш відвідуваним медіа Білорусі, у 2021 році редакція була розгромлена: сайт був заблокований і визнаний «екстремістським», розповсюдження його матеріалів криміналізувалося.
На свободі також політолог Олександр Федута, який був засуджений на 10 років колонії за статтею про змову з метою захоплення влади. Разом із ним судили Юрія Зенковича та Григорія Костусєва, вони були помилувані раніше.
Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який раніше також відбував ув’язнення, повідомив про звільнення опозиційного політика Павла Северинця.
Проєкт ГУР МО «Хочу жити» називає й інших звільнених: Марина Санкевич, засуджена за коментарі в соцмережах до семи років позбавлення волі; Софія Бачуринська – 70-річна гомельчанка, засуджена до двох років колонії за «образу Лукашенка»; Владислав Яценко – житель Гомеля, посаджений на п’ять років за те, що перевів 21 євро для батальйону Кастуся Калиновського, підрозділу білоруських добровольців, які воюють на боці України; Сергій Іванцов – психолог, затриманий у квітні 2023 року за коментарі в бот телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» і засуджений до чотирьох років позбавлення волі; Наталія Малець – пенсіонерка, засуджена на три роки за підписку на фейсбук-групу «Листи Солідарності Білорусь 2020».
Дев’ять політв’язнів, у тому числі Олесь Біляцький, доставлені до Литви, повідомляє «Наша Ніва». Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська заявила журналістам, які зібралися біля посольства США у Вільнюсі, що Лукашенко в останній момент змінив маршрут вивезення звільнених політв’язнів.
Як вдалося звільнити?
Звільнення відбулося після зустрічі Лукашенка зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Агентство Reuters раніше писало, що адміністрація американського президента веде переговори з владою Білорусі про звільнення не менше від 100 політв’язнів. У суботу Коул оголосив, що Вашингтон знімає санкції з «Беларуськалію».
Після попереднього візиту Коула до Мінська у вересні 2025 року влада Білорусі звільнила 52 політв’язнів, у тому числі Сергія Тихановського та журналіста білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосіка. Серед них були також 14 іноземців (з Литви, Латвії, Польщі та Німеччини, Франції та Великої Британії), засуджених за звинуваченням у шпигунстві.
Після цього Мінфін США виключив із санкційного списку білоруську державну авіакомпанію «Бєлавіа» та бізнес-джет Bombardier Challenger 850, яким користуються високопоставлені білоруські чиновники та члени родини Лукашенка. Санкції були введені у грудні 2021 року після того, як білоруська влада розгорнула масштабні репресії проти учасників протестів.
Усього, як повідомляє телеграм-канал «Пул Первого», який ведуть співробітники пресслужби Олександра Лукашенка, авторитарний лідер Білорусі помилував 123 ув’язнених. Точний список звільнених поки не відомий. Серед них п’ятеро громадян України, повідомив президент Володимир Зеленський. Звільнено також громадянина Польщі Романа Галузу, а також громадян Латвії, Литви, США, Австралії та Японії. Водночас влада Польщі повідомила, що серед помилуваних немає Анджея Почобута. Як пише «Зеркало» з посиланням на МЗС Польщі, він відмовився писати заяву про помилування.
Обійшли Орбана. Як репараційна позика може врятувати Україну? Пояснюємо
Європейський Союз зробить крок уперед, шукаючи спосіб фінансувати підтримку України на наступні два роки, коли лідери блоку зберуться в Брюсселі 18–19 грудня.
Потенційно ключовим компонентом цього є так звана репараційна позика для Києва.
Радіо Свобода аналізує, як працюватиме ця позика, які головні перепони виникають і які можливі альтернативи, якщо угоди не буде досягнуто.
Що на кону?
Скажімо прямо: Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив, що Україні потрібно близько 135 мільярдів євро (158,3 мільярда доларів) на наступні два роки – лише наступного року вона стикається з дефіцитом бюджету в 71,7 мільярда євро, і їй потрібні гроші вже на початку другого кварталу 2026 року, тобто у квітні.
Від початку повномасштабного вторгнення країни Заходу підтримували Україну як прямою бюджетною допомогою, так і військовою. Але далі все може бути інакше: Сполучені Штати дали зрозуміти, що, найімовірніше, більше не надсилатимуть гроші країні, яка чотири роки чинить опір повномасштабній агресії Росії.
Відповідальність, таким чином, лежить на ЄС та інших країнах G7. І діяти потрібно швидко.
Що таке репараційна позика?
Вперше згадана очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у великій політичній промові у вересні, вона розглядалася восени як переломний чинник для України. Ідея, детально представлена фон дер Ляєн на початку грудня, полягає в тому, щоб використати грошову вартість заморожених російських державних активів, що зберігаються в ЄС і перетворити їх на репараційну позику для України.
Києву доведеться повертати кошти лише в тому, як вважається, малоймовірному випадку, якщо Росія виплачуватиме Україні репарації.
Брюссель наполягає, що це не конфіскація російських активів. Натомість кошти будуть замінені облігаціями чи фінансами, які випустить Єврокомісія і які гарантуватимуть держави-члени ЄС та, можливо, інші країни за його межами, що захочуть приєднатися до механізму.
Що з поновленням санкцій?
Це одне з проблемних питань. Та, схоже, 11 грудня посли ЄС знайшли спосіб його оминути.
Заморожені російські активи в блоці залишаються такими лише тому, що 27 держав-членів ЄС двічі на рік одностайно продовжують всі фінансові санкції проти Москви. Йдеться про те, чого багато хто боявся: що, якщо такі країни, як дружні до Кремля Угорщина або Словаччина у майбутньому не дадуть зелене світло?
Тоді деякі з найкреативніших юристів Брюсселя запропонували обійти це за допомогою 122 статті Договору про ЄС. Вона дозволяє столицям ЄС погоджувати «в дусі солідарності між державами-членами відповідні економічні заходи».
Юридичні служби ЄС вважають, що це спосіб – з огляду на величезні політичні та економічні ризики – забезпечити, щоб поновлення санкцій здійснювалося кваліфікованою більшістю, а не одностайністю. І при цьому не потрібно буде поновлювати їх кожні пів року.
Більшість держав-членів ЄС, схоже, погодилися з таким тлумаченням, і положення було схвалено. Це ще один крок до схвалення репараційної позики Україні, але водночас це юридично незвіданий шлях з великими політичними наслідками, який, найімовірніше, оскаржать у суді ЄС країни, що не хочуть лишатися на узбіччі.
Про які суми йдеться?
Існує багато цифр, тож пояснімо все чітко: близько 140 мільярдів євро російських державних активів зберігаються у бельгійській фінансовій компанії Euroclear.
Також є додаткові 25 мільярдів євро російських активів у банках по всьому ЄС – переважно у Франції, але також у приватному банку в Бельгії, на Кіпрі та в Німеччині. Разом це 165 мільярдів євро.
Але репараційна позика є частиною ширшого пакету фінансування вартістю до 210 мільярдів євро, за даними Єврокомісії. Він також включає 45 мільярдів євро, які підуть на погашення кредиту G7 для України з 2024 року.
Все ще слідкуєте? Добре, бо є ще одна цифра, яку використовує Єврокомісія: 90 мільярдів євро.
Це фактична сума, яку ЄС надасть Україні у 2026–2027 роках, і вона відповідає приблизно двом третинам фінансових потреб країни.
Брюссель сподівається, що Канада, Японія, Норвегія та Велика Британія забезпечать іншу третину.
Які головні перешкоди?
Бельгія, що володіє більшістю коштів, має чимало заперечень. Її прем’єр Барт де Вевер останніми тижнями й місяцями озвучував їх на пресконференціях і в листах європейським лідерам.
Фон дер Ляєн і німецький канцлер Фрідріх Мерц намагалися його переконати під час тривалих переговорів. Чи вдалося? Поки що ні. Цю позику мали принаймні політично затвердити ще на саміті в жовтні, але де Вевер тоді заблокував процес.
Очікується, що переговори, які почнуться 18 грудня, триватимуть до наступного дня. Уже лунають розмови про екстрений саміт у січні, якщо рішення не знайдуть у грудні. Варто зазначити, що репараційна позика може бути ухвалена кваліфікованою більшістю (55% держав-членів ЄС, які представляють 65% населення ЄС).
Тож Бельгію можуть обійти, хоча всі поки намагаються її залучити. Натомість Бельгія погрожує позовом проти ЄС, якщо її вимоги не будуть виконані.
Чого боїться Бельгія?
Багато чого. Насамперед – російської помсти проти самої Бельгії та Euroclear. Це означає як фінансову конфіскацію, так і юридичні позови.
Тому країна вимагає чітких фінансових гарантій від інших столиць ЄС у випадку, якщо Москва зможе якось повернути кошти.
Головне питання наступного тижня – у якому вигляді ці гарантії будуть надані, як швидко вони будуть доступні та на який термін. Бельгія хоче, щоб гарантії перевищували 140 мільярдів євро в Euroclear, покривали потенційні судові суперечки та щоб гроші були доступні протягом лічених днів.
Країни ЄС можуть виконати ці вимоги?
Певною мірою. Більшість готова надати двосторонні фінансові гарантії пропорційно до валового національного доходу (ВНД). Німеччина вже вказала, що може покрити близько 25% резерву.
Але потрібно, щоб якнайбільше країн долучилося, інакше навантаження буде більшим для тих, хто підтримає схему. Угорщина та Словаччина вже заявили, що участі не братимуть, але їхній ВНД незначний.
Натомість Італія та Франція повинні бути в списку країн-учасниць. Європейські столиці говорять, що разом можуть забезпечити гарантії на суму до 200 мільярдів євро, але лише на два роки, оскільки новий багаторічний бюджет ЄС має набути чинності у 2028 році та забезпечити майбутню підтримку.
Єврокомісія також пообіцяла створити «механізм ліквідності», який надаватиме урядам негайні кредити, щоб гарантії могли бути виплачені швидко.
Виконавчий орган ЄС працює і над правовою пропозицією для захисту держав-членів та їхніх банків від юридичних контрзаходів Москви, хоча подробиці ще невідомі.
Чи існує план Б?
Так. Єврокомісія представила альтернативний план одночасно з презентацією суті репараційної позики. План Б полягає в тому, що Єврокомісія випустить спільний борг, забезпечений бюджетом ЄС.
Але тут є дві проблеми. Багато держав-членів не хочуть збільшувати борг, який потім доведеться погашати їхнім платникам податків. І цей механізм вимагає одностайності, а Угорщина вже чітко дала зрозуміти, що не підтримає його.
Потенційний план C – щоб окремі держави-члени надавали гроші Україні самостійно. Але мало європейських політиків, які, стикаючись із низьким або нульовим зростанням економіки, готові змусити своїх громадян платити за те, у чому, на їхню думку, винна Росія.
Іран допомагав Росії дронами, а тепер найманцями?
Гольназ Есфандіарі
У Тегерані з’явилися листівки з пропозицією вигідних контрактів чоловікам, які приєднаються до російських військових дій проти України.
Російське посольство в Тегерані заявило, що оголошення, які пропонують іранським чоловікам віком 18–45 років підйомні до 20 000 доларів і близько 2 000 доларів щомісячної зарплати, є фейковими.
Хоча автентичність цих листівок оскаржується Москвою, відомо, що Росія використовує тіньові мережі для вербування тисяч іноземців на війну проти України, зокрема з Близького Сходу, Центральної Азії та Куби.
Іранська служба Радіо Свобода зателефонувала на номер WhatsApp, зазначений у листівках. Невстановлена особа відповіла, що це частина «офіційної» російської кампанії вербування й стверджувала – без доказів, – що вона «координується» з іранською владою.
«Підроблені та злочинні»
Листівки з’явилися в Тегерані останніми днями. Вони стверджують, що Міноборони РФ набирає людей на різні ролі: солдатів, операторів дронів, водіїв.
Рекламують високі зарплати, бонуси, квитки до Росії, безкоштовне житло, медичне забезпечення та комісійні. Хоча оголошення спрямовані на чоловіків, вони також пропонують роботу жінкам із медичною освітою.
Оголошення перською мовою містять контакти: електронну пошту, вірменський номер WhatsApp і Telegram-канал.
Коли Радіо Свобода зв’язалося з номером, дзвінок відхилили. Після голосового повідомлення з проханням надати додаткову інформацію, невідома особа, яка назвала себе «простим адміністратором», відповіла текстом, заявивши, що перебуває в Москві.
Невідома особа сказала, що листівки є частиною «офіційної» російської вербувальної кампанії в Ірані й що іранська влада «про це знає».
Telegram-канал із листівок – Join To Russian Army For Foreigners – публікує дописи російською, англійською, перською та арабською. Він був створений 4 листопада і має понад 2 000 підписників.
В одному дописі російське Міноборони заявляє, що «відкриває двері іноземним громадянам, готовим підписати контракт і служити з честю», і додає: «Ми вітаємо вас, навіть якщо ви не говорите російською».
В іншому дописі – фото двох чоловіків із прихованими обличчями за допомогою смайликів. Підпис: «Наші хлопці з Ірану, ласкаво просимо до Росії». Дата – 7 грудня.
Посольство РФ у Тегерані 9 грудня назвало листівки «підробкою та злочинними за своєю суттю».
«Ані посольство, ані будь-які офіційні структури Російської держави не мають жодного стосунку до цього листа», – йдеться в заяві, яку поширили іранські медіа.
«Добре відома історія»
Джон Гарді, заступник директора Програми Росії у Фонді захисту демократій у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що не може підтвердити автентичність листівок, але «Росія має добре відому історію вербування іноземців із найрізноманітніших країн для війни в Україні».
За його словами, Росія нерідко шукає новобранців у бідніших країнах і часто відправляє їх на фронт після мінімальної підготовки.
Ніколь Граєвскі з Carnegie Endowment зазначила, що листівки не схожі на типовий стиль Росії: «Незрозуміло, чи автентичні ці матеріали, і чи Росія вдалася б до такого недбало зробленого методу вербування».
Вона додала, що за потреби додаткової робочої сили Росія, ймовірно, діяла б за мовчазної згоди або участі іранської влади.
Іранські чиновники публічно на листівки не реагували.
Підтримання чисельності військ?
Росія нарощує вербування іноземців, намагаючись утримати чисельність своїх військ на тлі зростання втрат в Україні, кажуть експерти.
Україна стверджує, що Москва завербувала щонайменше 18 000 іноземців із 128 країн. Крім того, за даними української розвідки, понад 11 000 північних корейців беруть участь у війні, відповідно до угоди між Москвою й Пхеньяном.
Росія використовує шантаж, підкуп і обман, щоб набирати людей у Кубі, Сирії, Йорданії, Непалі, Індії, Кенії та Центральній Азії, кажуть експерти.
Зростання вербування іноземців свідчить про небажання Росії оголошувати нову мобілізацію після хаотичного призову у вересні 2022 року, який спричинив масову втечу росіян. За оцінками Заходу, російська армія втратила понад мільйон убитими й пораненими від початку вторгнення в Україну в лютому 2022-го.
Іран виглядає очевидним джерелом для вербування. В країні з населенням 88 млн зростає безробіття та бідність через економіку, підірвану санкціями США.
Іран і Росія, попри недовіру та складну історію, також поглибили відносини впродовж останніх років. Ісламська Республіка надала Росії дрони, які Москва використала в Україні.
Іран заперечує усі звинувачення, що продає Росії з початку повномасштабної війни в Україні свої ударні дрони. Однак Тегеран визнав, що до 24 лютого 2022 року продавав їх Росії.
В Ірані живуть мільйони афганських біженців і мігрантів, і російські вербувальники, ймовірно, націлюються на цю маргіналізовану спільноту.
Колишні афганські військові, включно з підготовленим США елітним командуванням, раніше заявляли, що розглядають участь у війні в Україні як найманці.
Троє екскомандирів афганської армії повідомили Associated Press у 2022 році, що Росія прагнула створити «іноземний легіон» і пропонувала зарплати близько 1 500 доларів.
«Україна сама на себе напала». Кого і за що ЄС додав до підсанкційних «чорних списків»
10 грудня посли ЄС схвалили подальші санкції проти Росії, поповнивши свій розлогий «чорний список» кількома особами та організаціями. Нові заходи є відповіддю на продовження Росіє повномасштабної агресії проти України, що вже тримає майже чотири роки.
Хоч це й не масштабний санкційний пакет із секторальними обмежувальними заходами проти Москви, як ті, що ухвалювалися раніше, але тут санкції прямо направлені проти п’ятьох осіб, причетних до глобального нафтового бізнесу.
ЄС тим самим намагається завдати удару Росії, яка торгує нафтою нижче запровадженої G7 межі ціни. Межа наразі становить 47,6 долара за барель.
Згідно з документом, з яким ознайомилося Радіо Свобода, до «чорного списку» ЄС внесли азербайджанського бізнесмена Талата Сафарова і пакистанського бізнесмена Муртазу Алі Лакхані.
Сафаров є гендиректором 2Rivers Group – нафтотрейдерської групи з ОАЕ, яка, за даними Брюсселя, активно постачає й експортує російську нафту, зокрема, від державного енергетичного гіганта «Роснефть», приховуючи її фактичне походження.
Алі Лакхані визнали тим, хто контролює «судна, які перевозять сиру нафту або нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з Росії, застосовуючи нерегулярні та високоризиковані судноплавні практики». Такі практики включають використання суден без належного страхування та вимкнення морських трекерів під час руху.
Тіньовий флот
Посли країн Європейського Союзу також додали до санкційних списків дев’ять фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності «тіньового флоту»
Також мішенню розширених санкцій ЄС є троє російських громадян і чотири компанії.
Дві з цих фірм базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах і, як вважається, нещодавно були причетні до транспортування російської нафти.
В'єтнамська й російська компанії також потрапили до списку за володіння або управління танкерами, що є частиною російського тіньового флоту.
12 грудня Брюссель окремо планує включити до підсанкційного переліку 43 судна, які вважаються частиною фактичного Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.. Їх наявність у списку, де вже є понад 500 суден, означає, що існує заборона на будь-яке обслуговування цих суден у всіх портах Європейського Союзу.
Дезінформують і дестабілізують
Посли ЄС також погодилися переслідувати людей, які, на їхню думку, здійснюють дестабілізуючу діяльність від імені Росії по всьому світу.
Оновлений список включає зокрема Джона Марка Дугана, який має подвійне американо-російське громадянство. Цей, колишній заступник шерифа з Флориди, майже десять років тому оселився у Росії.
Його звинувачують в участі у прокремлівських цифрових інформаційних операціях з метою «впливати на вибори, дискредитувати політичних діячів і маніпулювати суспільним дискурсом у західних країнах».
Трохи більше інформації: у 2024 році видання видання The Washington Post писало, що згідно з документами розвідки, які є в доступі у журналістів, Джон Марк Дуган отримував фінансування від одного з вищих офіцерів підрозділу російського ГРУ 29155. Стверджується, що Дуган створив безліч фейкових новинних сайтів. З вересня 2023 року пости, статті та відео, створені Дуганом, зібрали 64 мільйони переглядів. «Порівняно з іншими російськими кампаніями з дезінформації, у Дугана є чітке розуміння того, що знайде відгук у західної аудиторії», – наголошує Маккензі Садегі, спеціалістка компанії «NewsGuard», що відстежує фейки в інтернеті. За даними WP, колишнього американського морського піхотинця та поліцейського направляють особисто та спонсорують ідеолог «русского мира» і війни проти України та Заходу в цілому Олександр Дугін та директор «Центру політичної експертизи» Валерій Коровін, заступником якого є офіцер ГРУ Юрій Хорошевський. Сам Дуган у розмові з журналістами це заперечив, сказавши, що «Захід бреше про все».
До списку також внесли колишнього полковника швейцарської армії Жака Бо за те, що він «виступає рупором проросійської пропаганди та поширює теорії змови, наприклад звинувачуючи Україну в інсценуванні власного вторгнення, щоб приєднатися до НАТО».
За подібні дії до підсанкційних «чорних списків» Євросоюзу потрапив і колишній французький військовий Ксав’є Моро.
Росіяни Дмитро Суслов, Федір Лук'янов та Андрій Сушенцов, яких описують як аналітиків із зовнішньої політики з тісними зв’язками з дискусійним клубом «Валдай» та звинувачують у поширенні пов’язаної з Кремлем дезінформації, тепер теж у підсанкційному переліку ЄС.
До списку внесли й низку представників Головного управління розвідки Росії (ГРУ), на яких покладають відповідальність за різні кібератаки останніх років як проти України, так і проти держав-членів ЄС.
Путін і крипта. Як Росія виводить мільярди доларів з-під санкцій і будує окрему фінансову систему (розслідування)
Ерніст Нурматов
Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:
Як пов’язані між собою стейблкоїн із Киргизстану, молдовський магнат-утікач і намагання Росії обійти західні санкції та побудувати абсолютно нову відокремлену від Заходу фінансову систему?
Про це у розслідуванні Радіо Свобода.
Президент Росії Володимир Путін дав підказку, як можна розгадати цю загадку на початку вересня, під час віртуальної церемонії перерізання стрічки з нагоди відкриття нового відділення компанії з надання фінансових послуг у тихоокеанському портовому місті Владивосток.
Це не той тип заходу, який зазвичай відвідує Путін. Нещодавно спущені на воду лінкори? Так. Церемонії нагородження медалями у Кремлі? Так. Відкриття відділень якоїсь фінансової установи? Ні. Навіть важко пригадати, коли таке було.
Але ТОВ «A7» (далі по тексту А7) не є просто звичайною фірмою, що надає фінансові послуги.
Серед її топменеджерів – молдовський олігарх-утікач Ілан Шор. Він причетний до «крадіжки століття»: скандалу довкола більш ніж мільярда доларів,На початку 2010-х років низка загадкових транзакцій із трьох молдовських банків на офшорні компанії застала регуляторів зненацька, що призвело до екстреної фінансової підтримки центрального банку країни. Загалом зникло понад 1 мільярд доларів – приблизно одна восьма ВВП Молдови. Цей кейс називають «крадіжкою століття». У 2017 році молдовський суд визнав Ілана Шора організатором цієї крадіжки. Він утік до Ізраїлю, де давно мав громадянство, а згодом переїхав до Москви. Кремль просував його кандидатуру на нещодавніх парламентських виборах у Молдові.
.
Співвиконавчий директор A7 очолює восьмий за величиною банк Росії, що тісно пов’язаний із російським військово-промисловим комплексом (ВПК), і, як з’ясувалося, є сином колишнього російського прем’єра та директора розвідки.
Під час відеозв’язку вони похвалилися Путіну тим, скільки грошей їхня компанія обробила за 11 місяців від моменту створення A7: понад 7 трильйонів рублів (12,4 мільярда доларів).
«Це шалено. Масштаб справді значущий»
Якщо це правда, то йдеться про величезні кошти: за одним із розрахунків, це становить до 12% зовнішньої торгівлі всіх російських компаній разом узятих.
І це ще без урахування криптовалюти, яку A7 запустила у січні.
Монета, що називається A7A5 – перший у світі прив’язаний до рубля стейблкоїн, зафіксувала:
- 41,2 мільярда доларів США загальних переказів станом на липень;
- у серпні ця сума зросла до 51,2 мільярда доларів;
- станом на листопад стало відомо про близько 79 мільярдів доларів обігу з моменту запуску A7A5.
Це дані Chainanalysis – нью-йоркської компанії, що провела масштабне дослідження A7.
Це феноменальна сума грошей. Це колосально для організації, якої рік тому взагалі не існувалоЕліс Томас
«Це феноменальна сума грошей. Це колосально для організації, якої рік тому взагалі не існувало», – сказала Еліс Томас, австралійська дослідниця та авторка кількох звітів лондонської неурядової організації Центр інформаційної стійкості, що зосереджується на порушеннях прав людини та воєнних злочинах.
«Це шалено. Масштаб справді значущий», – каже Томас.
«Особиста участь Путіна у відкритті їхнього офісу у Владивостоці, що мене також шокувало, так це те, що він був готовий особисто пов'язати своє обличчя з відкриттям A7», – сказала вона в інтерв’ю.
Маючи зв’язок від Молдови до блискучих хмарочосів московської «Федерації» і далі до Киргизстану, чиї лідери прагнуть зробити цю маленьку країну Центральної Азії центром криптоінновацій, A7A5, за словами західних і молдовських посадовців, є ключовим елементом зусиль Кремля з пом’якшення дії західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.
Токен A7A5… є унікальним інструментом для обходу санкційЕндрю Фірман
«Токен A7A5… є унікальним інструментом для обходу санкцій», – сказав Ендрю Фірман, керівник напряму національної безпеки в Chainanalysis.
Але йдеться не лише про ухилення від санкцій. За словами експертів, ширша мета Кремля – побудувати паралельну фінансову систему поза межами існуючих мереж, де домінують західні банки та долар США.
«Це серйозна справа через те, ким є Ілан Шор, і через те, що це створено..., щоб працювати поза досяжністю та впливом традиційної фінансової системи, прив’язаної до долара США», – сказала Керол Гаус, яка працювала радницею Ради нацбезпеки Білого дому з питань кібербезпеки.
«Дико бачити таку підтримку безпосередньо з боку уряду, але це й не дивно, враховуючи їхню мету – компенсувати вплив санкцій», – додає Гаус.
На Заході ці зусилля все ж таки не залишилися непоміченими.
23 жовтня Європейський Союз оголосив санкції проти A7A5, A7 та пов’язаних із ними компаній, назвавши цю криптовалюту «помітним інструментом для фінансування діяльності, що підтримує агресивну війну Росії».
Ані A7, ані A7A5 не відповіли на листи Радіо Свобода із проханням про коментар. Шор також не відреагував на запит про інтерв’ю.
Центральноазійська «мекка» для крипти
Щонайменше з 2021 року уряд у Бішкеку намагається перетворити Киргизстан на криптовалютний хаб, прагнучи залучити інвесторів, майнерів і біржі. Станом на 2025 рік там зареєстрували щонайменше 13 криптобірж, і влада уже заклала основу для національної криптовалюти під назвою USDKG.
Корпоративні реєстраційні документи, отримані Радіо Свобода у Міністерстві юстиції Киргизстану, показують, що емітентом стейблкоїна A7A5 є киргизька компанія Old Vector, яку вперше зареєстрували у грудні 2024 року. Документи також свідчать, що компанія, яка надає цей токен Old Vector, – це A7-Kyrgyzstan LLC.
У період з січня до липня зареєстрованим офісом Old Vector був невеликий, напівзруйнований будинок, оточений новішими, більш престижними будівлями та приватними помешканнями.
У липні, коли журналісти Радіо Свобода відвідали цей будинок, що стоїть осторонь ґрунтової дороги за іржавим синім металевим парканом і бетонними блоками, двоє хлопчиків, які відчинили двері, сказали, що нічого не знають про жодну компанію, зареєстровану за цією адресою. Сусід з будинку поруч також повідомив, що компанії з такою назвою тут ніколи не було.
Приблизно через місяць корпоративна штаб-квартира Old Vector переїхала за іншою адресою на околиці Бішкека – до багатоповерхової будівлі під назвою South Park, що складається переважно з квартир.
За даними документів Міністерства юстиції, отриманих Радіо Свобода, сама A7 зареєструвала в Бішкеку низку взаємопов’язаних компаній.
A7-Kyrgyzstan, зареєстрована 17 січня, розміщується на верхніх поверхах комплексу, який раніше був великим торговельним центром. Журналісти Радіо Свобода намагалися потрапити на поверх, де, за повідомленнями, розташовані офіси, але охоронці заблокували їм вхід.
Ще одна пов’язана з Шором структура під назвою «Євразія» також зареєструвала торговельні марки для кількох подібно названих компаній у Бішкеку. Створена в Москві як некомерційна організація, «Євразія» була причетна до низки дій, спрямованих на дестабілізацію виборів у Молдові. Європейський Союз запровадив санкції проти «Євразії» у жовтні 2024 року.
Хоча A7A5 був запущений у січні, публічні торги ним не розпочиналися до лютого, коли він з’явився на московській криптовалютній біржі Garantex.
Garantex багато років привертала увагу західних правоохоронних органів, які стверджували, що вона слугувала каналом для коштів, використаних у відмиванні грошей, атаках із застосуванням програм-вимагачів, комп’ютерному зламі та порушеннях санкцій. Біржа була популярною, зокрема, тому, що дозволяла легко обмінювати криптовалюти на більш відомі стейблкоїни, як-от USDT, прив’язаний до долара, що спрощувало виведення коштів у менш волатильні валюти.
У 2022 році Міністерство фінансів США запровадило фінансові санкції проти Garantex. Але лише через три роки біржа припинила свою діяльність після того, як велике журі присяжних США висунуло звинувачення двом основним операторам Garantex у відмиванні грошей. Американська влада конфіскувала кілька вебсайтів Garantex. Німецькі та фінські агентства конфіскували сервери, на яких розміщувалися операції Garantex. Секретна служба США також конфіскувала понад 26 мільйонів доларів у криптовалютах, які, за словами офіційних осіб, використовувалися для відмивання грошей.
Упродовж тижнів безпосередньо до та після вилучення у березні 2025 року, за словами аналітиків, мільярди монет A7A5 були переміщені з Garantex на нову біржу під назвою Grinex, яку вперше зареєстрували в Киргизстані у грудні попереднього року. Нині переважна більшість транзакцій A7A5 здійснюється на Grinex та меншій біржі під назвою Meer.kg.
Зв’язок між Grinex і A7 залишається незрозумілим. Киргиз, зазначений у документах Міністерства юстиції як засновник Grinex, відмовився коментувати Радіо Свобода, чи пов’язана його компанія з криптовалютною біржею з такою самою назвою.
Однак американські фінансові слідчі стверджують, що Grinex була створена спеціально для того, щоб допомогти трейдерам, чиї кошти були заморожені після закриття Garantex, повернути свої гроші – за допомогою A7A5.
Перетягування каната в Кишиневі
Молдова роками перебуває в центрі боротьби за вплив між Європою та Росією.
Обрання у 2020 році Маї Санду, економістки із західною освітою та досвідом роботи у Світовому банку, змістило баланс на користь Заходу. Шор прагне похитнути його назад у бік Росії.
У 2014 році Молдову сколихнуло масштабне банківське шахрайство, унаслідок якого з країни було виведено понад 1 мільярд доларів – майже одну восьму її валового внутрішнього продукту (ВВП). Влада звинуватила Шора в тому, що він був організатором «крадіжки століття», і він утік з країни у 2019 році, проводячи час між Ізраїлем та згодом Москвою. У 2023 році суд у Кишиневі засудив його заочно до 15 років ув’язнення; його однойменну політичну партію заборонили.
Молдовські та західні чиновники стверджують, що протягом принаймні трьох виборчих кампаній Шор неодноразово намагався купувати голоси, поширювати дезінформацію, навіть вербував та тренував молодих молдован для розпалювання заворушень і провокування поліції. Серед схем, які, за словами чиновників, вони розкрили, були грошові перекази молдованам за допомогою банківських карток, випущених «Промсвязьбанком», державним російським банком, з яким Шор співпрацював.
«Шор працював із «російськими особами для створення політичного альянсу з метою контролю над парламентом Молдови, який потім підтримував би низку законодавчих актів в інтересах Російської Федерації», – заявило Міністерство фінансів США в жовтні 2022 року, коли проти нього вперше запровадили санкції.
Напередодні минулорічних президентських виборів молдовська влада звинуватила Шора в організації схеми, за якою понад 15 мільйонів доларів були переведені з російських банків на рахунки понад 130 тисяч громадян Молдови.
Схема передбачала надсилання попередньо поповнених банківських карток із використанням російської платіжної системи «Мир» людям, які могли поїхати до сепаратистського регіону Молдови Придністров’я, яке офіційно є частиною Молдови, функціонує в умовах правової «сірої зони» та має тісні економічні зв'язки з Москвою для зняття готівки.
Московська некомерційна група Шора «Євразія» також вербувала сотні молодих молдован для участі в аутрич-програмі, пропонуючи безкоштовні поїздки до Росії, вишукані обіди та можливість отримати гранти на мільйони рублів.
Прем’єр-міністр Молдови пізніше заявив, що російські агенти загалом витратили майже 220 мільйонів доларів, намагаючись вплинути на вибори 2024 року, які Санду виграла, отримавши близько 55 відсотків голосів. Паралельний референдум щодо вступу Молдови до ЄС також пройшов, але з набагато меншим відривом, ніж очікувалося.
За кілька днів до парламентських виборів у вересні молдовська влада повідомила, що викрила чергову дестабілізаційну кампанію. Вони провели обшуки у десятках локацій по всій країні та заарештували понад 70 людей. Деякі із затриманих, за даними слідства, нібито їздили до таборів у Боснії та Сербії для проходження підготовки з метою провокування та протистояння поліції. Ця кампанія, за словами молдовської влади, використовувала «мережу групи Шора та зовнішні ресурси».
Ухилення від санкцій – це зараз головна граЕліс Томас
«Ухилення від санкцій і [молдовське] політичне втручання, як на мене, не є безпосередньо пов’язаними, – сказала Томас. – Думаю, ухилення від санкцій – це зараз головна гра. Водночас очевидно, що Шор має значні особисті інтереси в Молдові й, імовірно, дуже переймається нею на особистому рівні».
«Те, що робить Шор, – це не лише молдовська проблема, – сказав один молдовський чиновник, який погодився говорити на умовах анонімності. – Він надає Росії послугу – допомагає обходити санкції – і заробляє на цьому».
«Промсвязьбанк» не відповів на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію.
«Інфраструктура, стійка до будь-якого зовнішнього впливу»
Починаючи приблизно з 2022 року, велика частина банківської системи Росії була ізольована від західних фінансових мереж у відповідь на війну проти України. Банківський сектор був відключений від SWIFT – системи обміну фінансовими повідомленнями, яка є критично важливою для глобальних банківських операцій; Visa та Mastercard припинили обслуговування Росії у своїх платіжних системах, а західні банки заморозили рахунки російського уряду.
У результаті російська влада намагається вибудувати паралельну фінансову систему. Інші країни, зокрема Китай, Бразилія, Індія та інші великі економіки, висловили підтримку цим зусиллям.
A7A5 належить до того, що у світі криптовалют називають стейблкоїном – віртуальною валютою, прив’язаною до реальної валюти, як-от долар США або євро. Як випливає з назви, ці валюти вважають більш стабільними, ніж нестейблкоїни, вартість яких може різко коливатися. Bitcoin та Ethereum – дві найпопулярніші криптовалюти – є нестейблкоїнами.
Розробка токена A7A5 виглядає логічним наступним кроком у зусиллях Росії створити альтернативні платіжні системи для обходу санкційЕндрю Фірман
«Розробка токена A7A5 виглядає логічним наступним кроком у зусиллях Росії створити альтернативні платіжні системи для обходу санкцій», – сказав Фірман.
Поки Путін спостерігав за подією 4 вересня у Владивостоці, Шор виглядав нервовим, переминаючись із ноги на ногу, коли описував цілі «фінансового хабу» під назвою Далекосхідний міжнародний фінансово-розрахунковий центр.
«Станом на сьогодні, за 10 місяців роботи, ми провели операцій більш ніж на 7,5 трильйонів рублів, – сказав він. – Сьогодні, зважаючи на те, що понад 50 відсотків усіх наших розрахунків здійснюється з азійськими країнами, ми вирішили відкрити тут фінансовий хаб».
Поруч із Шором стояв його співкерівник: Петро Фрадков, який очолює московський «Промсвязьбанк» з 2018 року. Його батько – Михайло Фрадков – був прем’єр-міністром Росії у 2004–2007 роках, а після цього дев’ять років керував Службою зовнішньої розвідки.
«Промсвязьбанк», відомий як ПСБ, був націоналізований російським урядом того ж року на тлі банківської кризи та переорієнтований на обслуговування зростаючого військово-промислового сектора. У 2022 році ПСБ опинився під санкціями Міністерства фінансів США, як і Петро Фрадков.
«Промсвязьбанк» володіє 49 відсотками компанії A7. Рублі, до яких прив’язана монета A7A5 і які роблять її стейблкоїном, – це депозити, що зберігаються в цьому банку.
Компанія А7 розташована у нових сучасних хмарочосах московського комплексу «Федерація» – у тому самому місці, де була зареєстрована Garantex, а також кілька компаній, які, за твердженнями, пов’язані з сумнозвісними схемами програм-вимагачів.
A7 також намагається стати «офлайн-компанією», відкриваючи відділення, де клієнти можуть робити депозити, знімати готівку, торгувати криптовалютами та здійснювати транскордонні платежі. Окрім Москви та Владивостока, компанія заявляє, що відкриває філії у містах за кордоном, як-от Хараре (Зімбабве) та Лагос (Нігерія).
У липні A7 оголосила, що клієнти ПСБ зможуть купувати токени A7A5 за допомогою банківських карток ПСБ.
Того ж місяця Європейський Союз уперше наклав санкції на A7, заявивши, що компанія була «пов’язана зі спробами вплинути на президентські вибори та конституційний референдум 2024 року щодо вступу до ЄС».
Приблизно в той самий час кількість токенів A7A5 в обігу зросла більш ніж на 240 відсотків, за даними аналітичної компанії Elliptic, – із понад 1 мільярдом доларів щоденних переказів у A7A5.
Згідно з корпоративними маркетинговими документами, оприлюдненими онлайн і проаналізованими Центром інформаційної стійкості, китайські компанії та фізичні особи наразі є найбільшими користувачами платформи платежів A7.
Західні регулятори ледве встигають реагувати.
У середині серпня – приблизно за три тижні до появи Шора та Фрадкова на відеоконференції з Путіним – влада США та Великої Британії запровадила санкції проти A7 та понад пів десятка пов’язаних із нею компаній, включно з Grinex та Old Vector.
Втім, уже за місяць загальна ринкова капіталізація A7A5 – тобто вартість усіх монет в обігу – зросла майже на 250 відсотків, зробивши її найбільшим стейблкоїном, не прив’язаним до долара США.
«Ми вже довели, що національна цифрова валюта може бути не лише альтернативою долару, але й рушієм глобальних змін», – заявив A7A5 у тріумфальному дописі в Telegram.
Європейський Союз відреагував 23 жовтня новими санкціями, спрямованими проти криптоактивів, пов’язаних із Росією, і другою хвилею санкцій проти A7.
У Telegram A7A5 висміяла це оголошення.
«Що це змінить? Нічого! – заявила компанія. – Тому що від самого початку ми будували інфраструктуру, стійку до будь-яких зовнішніх впливів та обмежень».
Удари по Росії паралізували експорт казахської нафти
Удар дронів по терміналу біля чорноморського узбережжя Росії спричинив дипломатичну суперечку між Україною та Казахстаном, оголив залежність центральноазійської країни від єдиного нафтопроводу для експорту та, ймовірно, загрожує постачанню бензину до Європи.
28 листопада морські дрони вдарили по великій плавучій круглій конструкції за п'ять кілометрів від берега поблизу порту Новоросійськ, де базується Чорноморський флот РФ.
Об’єктом був Single Point Mooring (SPM) – одноточковий швартовий пристрій для перекачування нафти на танкери. У Новоросійську є три такі пристрої. Один комплекс уже був на ремонті. Удар, схоже, мав руйнівний ефект для спроможності порту завантажувати нафту.
Тепер робота скоротиться фактично до третини звичного рівняВлад Педдек
Заванатаження нафти не зупинилося, як повідомили згодом Каспійський трубопровідний консорціум та американська нафтова компанія Chevron, але скоротилося.
«Пропускна здатність кожного причалу – 800 тисяч барелів на день. Тепер робота скоротиться фактично до третини звичного рівня», – сказав Радіо Свобода Влад Педдек, аналітик компанії з прогнозування Nightingale Intelligence.
Для Росії це погана новина – звідси вона експортує нафту з північнокавказьких родовищ. Але для Казахстану це набагато гірше: 80% своєї нафти він експортує через єдиний трубопровід до Новоросійська.
«Казахстан опинився в ситуації, коли він збудував свій головний експортний маршрут через одну країну – Росію», – каже казахстанський політичний аналітик Дімаш Алжанов.
У коментарі для Казахської служби Радіо Свобода він назвав країну «заручником» політичних рішень, ухвалених «багато років тому».
Стратегічна вразливість
Оператор трубопроводу – Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) – не відповів на запит Радіо Свобода щодо удару, який компанія назвала «умисним терористичним актом».
За словами Сергія Вакуленка, старшого експерта Центру Карнегі «Росія-Євразія», продаж нафти за кордон забезпечує приблизно 40% усього експорту Казахстану.
Казахстан офіційно висловив протест до України, назвавши удар «третім актом агресії проти суто цивільного об’єкта». Раніше цього року дрон пошкодив насосну станцію КТК у Краснодарському краї РФ, а пізніше – офіс компанії в Новоросійську.
Україна відповіла різко, заявивши, що її Сили оборони «системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора», Київ відзначив «відсутність попередніх заяв казахської сторони, які б засуджували російські удари по цивільних в Україні».
Поки дипломатична напруга росте, Казахстан отримав серйозну проблему.
«Два нові швартові пристрої майже готові в Дубаї, не можуть встановити швидко: доставка, монтаж і введення в експлуатацію займуть кілька місяців. Після останніх пошкоджень всі три комплекси не працюватимуть до літа–осені 2026 року», – сказав Педдек.
«Сучасний одноточковий швартовий пристрій коштує $80–120 млн, тож заміна й незаплановані роботи стануть вагомим фінансовим тягарем», – додав він. І навіть після ремонту Україна теоретично може завдати удару знову.
Залежність Казахстану від європейських ринків – лише половина картини.
Небажані наслідки
Казахстан – третій найбільший постачальник нафтопродуктів до ЄС після США і НорвегіїДжо Вебстер
Джо Вебстер, старший експерт «Атлантичної ради», сказав Радіо Свобода, що казахстанська суміш є «легкою та малосірчистою» – ідеальною для виробництва бензину.
«Казахстан – третій найбільший постачальник нафтопродуктів до ЄС після США і Норвегії. Приблизно кожен дев’ятий барель імпорту нафтопродуктів у ЄС походить із Казахстану», – пояснив він.
Інакше кажучи, втрата казахської нафти погіршує проблему Європи із заміщенням російських поставок, які вона різко скоротила через вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
«Щиро кажучи, я переймаюся, що перебої можуть вдарити по Європі. Можливо, навіть сильніше, ніж по Росії. І варто запитати, чи ці удари стратегічно оптимальні», – додав Вебстер.
Сергій Вакуленко також попередив про неочікувані побічні ефекти.
Перебої можуть вдарити по Європі. Можливо, навіть сильніше, ніж по РосіїДжо Вебстер
Хоч удари по КТК зменшують російський експорт, виведення казахської нафти з ринку може означати, що Індія, Китай і Туреччина будуть готові купувати російську нафту дорожче, ніж нині.
Важливий і західний бізнес: у Казахстані працюють Chevron, ExxonMobil, Shell та інші. Chevron володіє 15% частки в самому КТК. Для Казахстану одним з небагатьох шансів утримати експорт через КТК може стати тиск західних країн на Київ, щоб стримувати подальші удари.
Мало інших варіантів
Вразливість Казахстану знову актуалізувала питання диверсифікації маршрутів експорту.
Другий за величиною маршрут – танкерами через Каспій до Баку, звідки трубопровід Баку–Тбілісі–Джейхан веде через Грузію до турецького середземноморського порту Джейхан. У 2024 році цим маршрутом прокачали 1,5 млн тонн нафти. Але через КТК проходить 63 млн тонн – у понад 40 разів більше.
Масштабування обмежують кількість танкерів на Каспії та пропускна здатність самого BTC. Плюс це значно дорожче.
Казахстан також експортує частину нафти до Європи через трубопровід «Дружба», який проходить Росією та Білоруссю. Його також неодноразово атакували українські дрони.
Чи може Казахстан розвернутися на схід?
За даними Світового банку за 2023 рік, Казахстан експортував нафти до Китаю на $3,81 млрд, тоді як до Європи – на $23,6 млрд.
Але зробити стратегічний поворот до Китаю непросто.
«Не думаю, що попит у Сіньцзяні, на заході Китаю, зможе поглинути такі обсяги», – каже Вебстер.
Будівництво трубопроводу до густонаселеного східного узбережжя Китаю, додав він, було би надзвичайно дорогим: «Не бачу причин, чому китайські нафтові компанії взагалі хотіли б цього. Тому ймовірність того, що Казахстан переорієнтує нафту з Європи до Китаю, дуже низька».
Якщо Україна відхилить неприйнятну угоду? Топдипломатка Латвії розповіла про очікування союзників
Нещодавні переговори США в Москві, вірогідно, призвели до обмеженого прогресу : в НАТО переконані, що Кремль не зацікавлений у реальному мирі й реагуватиме лише на посилений тиск та санкції.
На зустрічі в Брюсселі союзники обговорили три ключові напрями: виконання рішень Гаазького саміту, подальшу підтримку України та стратегію стримування й послаблення РФ.
Європа й надалі каже: повністю підтримує Україну та її право самостійно визначати умови миру. Україні, зауважує, потрібні сильні ЗСУ, гарантії від союзників і інтеграція з НАТО та ЄС.
- Чого очікувати від мирного процесу, зважаючи на непоступливість Москви?
- До яких поступок зі свого боку готова Європа?
- А яких очікує від України?
Після зустрічі глав МЗС країн НАТО в штаб-квартирі альянсу Радіо Свобода поговорило про це з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка до свого призначення на цю посаду в 2020-2023 роках відповідала за публічну дипломатію в альянсі.
– Нещодавні переговори, проведені делегацією США в Москві щодо припинення війни в Україні, здається, не принесли значного прогресу, враховуючи заяви , які миПізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».
В Офісі президента підтвердили, що 4 грудня відбудеться візит до Флориди українських переговорників – секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Андрія Гнатова. Як повідомив у фейсбуці радник Офісу президента і член делегації Олександр Бевз, метою візиту є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою. За його словами, після цього президент України Володимир Зеленський визначить подальші кроки та дасть доручення переговорній групі. Бевз додав, що ключові проблемні політичні питання залишаться для обговорення лідерів України і США, Україна готова до зустрічей на найвищому рівні.. Ви вважаєте, нинішній дипломатичний процес зайшов у глухий кут?
– Гадаю, ми всі – США, Україна, європейські союзники – були реалістами. Судячи з заяв керівництва Росії, воно не зацікавлене в мирі. Воно не зацікавлене в пошуку рішення, яке було би прийнятним для України чи інших. І це реальність.
Потрібен більший тиск і більше санкцій проти російської економіки
Не знаю, що має статися, щоб м'ясник у Кремлі справді поставився серйозно (до переговорного процесу – ред.).
На нашу думку, потрібен більший тиск і більше санкцій проти російської економіки. Повинно бути дуже чітке розуміння того, що ні союзники, ні Україна не здаються, і потрібно просто тиснути на Росію, щоб вона серйозно поставилася до миру.
– Чи бачите потенціал і – що важливіше – готовність союзників чинити більший тиск на Кремль?
– Так, так і ще раз так.
– Що ви почули від ваших американських партнерів тут, за зачиненими дверима, про нинішній стан переговорів?
– Ми не обговорювали переговори. Фактично йшлося про НАТО, яке визначило Росію як довгострокову, найбільш стійку загрозу, що означає – нам потрібно рухатися трьома напрямами дуже практичним способом.
Нам потрібно реалізувати рішення Гаазького саміту, що означає п’ять відсотків на оборонні видатки. Реалізувати оборонні плани, мати спроможності, військову індустрію – справді мати цю силу, тому що Росію стримує лише вона.
По-друге, маємо продовжувати підтримувати Україну. Сьогодні (3 грудня 2025 року – ред.) були оголошені мільярди у вигляді внесків у межах ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України – ред.) – це закупівля американської зброї, але також розвитку можливостей України для самозахисту.
Наприклад, наш кабінет уже протягом останніх кількох місяців ухвалив чимало рішень не лише щодо PURL, але й щодо двосторонньої допомоги та підтримки енергетичної інфраструктури, щодо озброєнь тощо. Отже, було багато практичних рішень щодо підтримки України.
І третє, найважливіше – це справді мати всеосяжну стратегію стримування Росії та її послаблення, щоб гарантувати її нездатність успішно діяти на полі бою, – тобто послаблення військового потенціалу Росії.
– Американські ЗМІ нещодавно повідомили про три «червоні лінії», які Кремль має щодо України. Серед них – міжнародне визнання захопленої української території. Чи розглядаєте можливість, що Латвія може їх визнати?
– Не уявляю такий сценарій можливим.
– Яку роль Європа зараз відіграє в переговорному процесі?
– Європа підтримує Україну. Україна тримається міцно. Це демократична країна, яка хоче зберегти свій суверенітет. Я була в Києві й провела там два з половиною дні минулого тижня, спілкуючись з усіма – від президента Зеленського до солдатів на фронті.
Україна – сильна держава. Вона має власну волю. Українська самостійність у будь-яких рішеннях, у будь-яких мирних процесах чи чомусь іще є ключовою. Але Україна також не готова капітулювати.
Україна знає свої межі, свої червоні лінії, і Україна знає, чого вона може досягти
Тож це рішення України. Європа й надалі стоятиме на боці України.
– Ви вважаєте, що Україні не слід погоджуватися на погану угоду?
– Ні-ні, я не кажу, що Україні слід робити чи не робити. Україна знає свої межі, свої червоні лінії, і Україна знає, чого вона може досягти.
– Наскільки серйозною є загроза з боку Росії для НАТО? Чуємо різні думки: деякі союзники вважають, що якщо Росія загрузла в Україні, то вона не може атакувати альянс, зокрема східний фланг, на якому розташована Латвія зокрема.
Інші союзники кажуть, що, зважаючи на те, що Росія стрімко нарощує свій військовий потенціал, загрозу слід сприймати дуже серйозно, особливо в країнах Балтії.
– Ми сприймаємо Росію серйозно. Це точно. Саме тому НАТО визнало Росію «найбільш значущою» довгостроковою загрозою для альянсу – як у короткостроковій перспективі, так і в більш віддаленому майбутньому. Ми сприймаємо це серйозно також на двосторонньому рівні.
Водночас ми всі хочемо миру. Ми всі хочемо миру для України, який гарантує її суверенітет і демократію, а також подальший ненапад Росії. Тобто – жодної агресії.
Якщо Україна скаже, що вона не готова до таких умов, ми підтримаємо Україну
Україна, звичайно, відіграє в цьому провідну роль. Ми, як європейці та союзники, будемо стояти поруч з Україною і підтримувати її. Але українська самостійність в ухваленні рішень надзвичайно важлива.
Тож ось де ми перебуваємо. Іми продовжимо підтримувати Україну та її рішення щодо миру, але також гарантувати, що якщо Україна скаже, що вона не готова до таких умов, ми підтримаємо Україну.
– Які гарантії безпеки мають бути розроблені для України, щоб справді запобігти подальшій потенційній агресії?
– Гадаю, тут є кілька складових.
По-перше, як я вже казала, це суверенне право України – ухвалювати рішення. Це важливо.
Необхідно забезпечити Україні можливість мати значні Збройні сили
Також необхідно забезпечити Україні можливість мати значні Збройні сили. Власні українські Сили оборони – адже Україна має найбільшу та найсильнішу армію в Європі, і збереження цієї спроможності відіграє надзвичайну роль.
А далі – резервні гарантії та підтримка від союзників є не менш важливими. Повна інтеграція та взаємосумісність із НАТО, підтримка з боку ЄС, перспектива членства в ЄС.
Ми також підтримуємо перспективу членства України в НАТО, тож політичний компонент також має велике значення.
Переговори про кінець війни Росії проти України. Який козир у ЄС?
Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:
Якщо й існує спосіб, завдяки якому посадовці ЄС вважають, що вони можуть отримати місце за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні, то це завдяки 176 мільярдам євро заморожених російських активів, які наразі зберігаються на території блоку. Це дає певний політичний і економічний важіль впливу.
Минулого місяця в ЄС усвідомили, що блок значною мірою обійшли, коли Сполучені Штати представили мирний план, який за кілька днів був скоригований після зустрічі американських та українських дипломатів у Женеві.
Чиновники ЄС, які спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, кажуть, що їм вдалося вилучити деякі ідеї з оригінального тексту, що безпосередньо стосуються членства України в ЄС та НАТО.
Але Європа має козир в рукаві, що може забезпечити їй місце за столом переговорів: фінансування України.
Зобов'язавшись «покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки», очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно запропонувала державам-членам три варіанти надання Києву приблизно 140 мільярдів євро впродовж наступних двох років.
Оскільки Сполучені Штати не бажають виділяти нові кошти Україні, готовність ЄС активізуватися на четвертому році повномасштабного російського вторгнення стала вирішальною для Києва.
Перший варіант, викладений фон дер Ляєн у документі, полягає в тому, щоб окремі держави-члени надали Україні кошти.
Другий пропонує, щоб Єврокомісія залучила необхідні кошти на фінансових ринках.
Але саме третій варіант – репараційний кредит із використанням заморожених російських суверенних активів у ЄС – є найпопулярнішим, оскільки він не вдарить безпосередньо по кишенях платників податків ЄС.
Однак це не так просто.
По-перше, час для схвалення рішення спливає, а Бельгія, де більшість цих активів заморожено, все ще чинить опір цьому кроку. Також є Сполучені Штати, які у своїй початковій пропозиції висловили зацікавленість в отриманні значної частини коштів.
26 листопада фон дер Ляєн заявила Європарламенту, що вона «не бачить жодного сценарію, за якого європейські платники податків сплачуватимуть рахунки» за Україну, і що вона готова представити юридичний текст щодо репараційного кредиту.
У пошуках підтримки репараційної позики
За даними джерел Радіо Свобода, Єврокомісія наразі працює над одинадцятьма правовими актами щодо кредиту, і в столицях ЄС існує чимало розчарувань, оскільки вони ще не побачили конкретних деталей, як цей план працюватиме.
Посадовець Єврокомісії повідомив Радіо Свобода, що початкова ідея полягала в тому, щоб спочатку забезпечити політичну підтримку репараційного кредиту, коли лідери ЄС зберуться на саміті ЄС у Брюсселі 18 грудня. Деталі узгодили би на початку наступного року, щоб гроші почали надходити до Києва до другого кварталу 2026 року.
Існує також побоювання, що національні дипломати та юристи загрузнуть у деталях і зруйнують будь-які шанси на угоду, якщо правові акти будуть представлені зарано.
Бельгія, де розташована компанія фінансових ринків Euroclear з більшістю заморожених російських облігацій, хоче побачити належні гарантії від інших держав-членів ЄС, очікуючи дзеркальних правових заходів Москви. Вимога повернути 140 мільярдів євро – суму, що становить третину річного ВВП Бельгії – стала би катастрофою для країни.
У листі, адресованому фон дер Ляєн прем’єром Бельгії Бартом Де Вевером, він ще раз висловив своє занепокоєння. Документ потрапив у розпорядження Радіо Свобода.
«Хоча я повністю поділяю аргумент, що європейський платник податків не повинен бути єдиним, хто оплачує фінансову підтримку України, жорстока правова реальність полягає в тому, що жодного разу в історії іммобілізовані суверенні активи не були «перепрофільовані» під час війни», – написав він.
«Такі активи були предметом рішень під час післявоєнних врегулювань, зазвичай у контексті воєнних репарацій стороною, що програла».
Однак Єврокомісія досі вважає, що угоду можна укласти в грудні, якщо достатня кількість держав-членів ЄС надасть юридично обов'язкові гарантії для підтримки репараційного кредиту на основі їхнього валового національного доходу (ВНД). Це означає, що менші – і більш скептично налаштовані – країни, як-от Угорщина та Словаччина, можуть відмовитися від участі, оскільки їхня загальна частка ВНД в ЄС є мізерною.
Але інші – багатші та більші європейські країни – повинні долучитися, щоб розділити витрати. І Брюссель сподівається, що інші країни «Групи семи», що не входять до ЄС, також долучаться.
«Якщо Європейську раду попросять схвалити рішення щодо схеми репараційного кредиту на наступному засіданні, це буде можливо лише за умови, що всі висловлені вище занепокоєння будуть повністю враховані належним чином», – написав Де Вевер наприкінці свого листа до фон дер Ляєн.
«Це враховує повну гарантію, яку мають надати держави-члени, що дозволить Euroclear підтримувати ліквідність активів на їхню повну суму».
«Погляд зі США»
Але бельгійці – не єдина перешкода, яку потрібно подолати.
Є також «погляд зі США», як висловилися деякі посадовці ЄС.
У початковому 28-пунктовому мирному плані США зазначалося, що «100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в зусилля США щодо відновлення та інвестування в Україну» і що «США отримають 50 відсотків прибутку від цієї справи».
Це формулювання справді сколихнуло європейських політиків і дипломатів, надто з огляду на те, що гроші, які планували надати Україні у вигляді репараційного кредиту, значною мірою мали бути використані Києвом для купівлі зброї європейського виробництва.
Посадовці ЄС кажуть, що більшість елементів початкової пропозиції США були розмиті або повністю виключені, але вони визнають, що будь-який остаточний документ може суттєво змінитися, і вони не знайомі з останніми обговореннями щодо формулювань.
Хоча ЄС хотів би, щоб репараційний кредит був європейським проєктом, більшість дипломатів визнають, що важливо зберегти підтримку Вашингтона – і його задоволення. Це може означати відкритість до ідеї того, що Сполучені Штати отримають частину коштів або принаймні Україна використає ці кошти для купівлі американської зброї.
Однак важливо, щоб Брюссель також забезпечив подальший тиск Сполучених Штатів на Угорщину задля її згоди на продовження санкцій ЄС, включно з утриманням активів у замороженому стані. Це процес, який відбувається кожні шість місяців.
У липні, коли настав час поновлювати заходи, Угорщина, на відміну від попередніх разів, не погрожувала вето, і це було значною мірою пов'язано з тиском Америки. Брюссель сподівається, що Сполучені Штати відіграватимуть таку ж роль, коли санкції потрібно буде знову продовжити в січні 2026 року.
Віткофф їде до Москви. Витік розмов зчинив галас. Київ насторожений. План миру набуває форми?
Головний посланець Білого дому Віткофф їде до Росії вже вшосте. Україна побоюється плану США щодо досягнення миру, який надміру грає на користь Москви. Витік телефонної розмови свідчить, що американський посланець радив кремлівському чиновнику, як підсолодити меседж для Білого дому. Росія ще досі не завоювала весь Донбас, але на 46-му місяці повномасштабної війни, українські Сили оборони перебувають на межі можливостей.
Минуло багато подій за шість днів після того, як уперше просочився до преси підготовлений США проєкт мирного плану – не кажучи вже про обставини, за яких він був укладений.
28-пунктів струсонули мляві до того зусилля щодо припинення російської війни, яку Дональд Трамп«У мене буде врегулювання впродовж 24 годин… Я – єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку», – заявив Дональд Трамп перед тисячами своїх прибічників в аеропорту Вейко, маючи на увазі війну Росії проти України. На дворі стояв по-техаськи спекотний березень 2023-го. Це був перший із передвиборчих виступів вдруге кандидата у президенти США від Республіканської партії – і один із перших випадків його схожої обіцянки. після свого вступу на посаду.
Ось що слід знати станом на 26 листопада, коли дипломати й переговорники з Вашингтона, Москви, Києва та інших європейських столиць сперечаються щодо деталей конкретного й суперечливого плану.
Головні камені спотикання
Після витоку американського плану, який потім передали президенту України, Зеленський направив керівника свого офісу та інших посадовців до Женеви на термінові переговори з представниками США, зокрема державним секретарем Марко Рубіо.
Повідомляється, що Зеленського поставили перед фактом: план повторював більшість жорстких позицій, яких Росія дотримувалася ще до вторгнення.
Втім, женевські переговори привели до «оновленої та уточненої» рамки – переробленого 19-пунктного плану – який забезпечив би «стійкий і справедливий мир», як заявили і Білий дім, і ЄС, і офіс Зеленського.
Однак слова Зеленського свідчили, що найгостріші питання можуть і далі лишатися на столі. Серед них – доля частини Донецької області, яку Кремль будь-що прагне захопити.
Москва неодноразово заявляла, що має контролювати всю Донецьку область – одна із п’яти українських областей, які Путін безпідставно називає російськими. Віддати агресору територію, яку українські війська великою ціною утримували, відбиваючи постійні російські атаки, була б величезною поступкою з боку Києва та мало б політичні наслідки для Зеленського.
Інші складнощі – наполягання Кремля, що Україна має назавжди відмовитися від вступу в НАТО, а також скоротити чисельність української армії.
Американський проєкт вимагав би від України «закріпити в конституції, що вона не вступить до НАТО», а від Альянсу – формалізувати обіцянку ніколи не приймати Україну.
Такий підхід може бути неприйнятним для України, яка прагне свободи вибору своїх геополітичних партнерів – і нині має курс на НАТО закріплений у конституції.
Україна також хоче мати можливість захищатися від будь-якого потенційного майбутнього нападу Росії.
На попередніх переговорах Росія вимагала, щоб чисельність української армії не перевищувала 100 000 військових. Початковий американський проєкт встановлював стелю у 600 000, а європейська контрпропозиція піднімала її до 800 000 «у мирний час».
Кілька провідних сенаторів-республіканців розкритикували первісний план США, зокрема колишній лідер більшості Мітч Макконнелл.
- «Угода, яка винагороджує агресію, не варта паперу, на якому вона написана. Америка не є нейтральним арбітром і не повинна прикидатися таким», – написав він у X.
- Речниця Білого дому Керолін Левітт заявила, що є відчутний прогрес, наголосивши, що залишилося лише «кілька делікатних, але не непереборних деталей, які потрібно узгодити». А ще додала, що США не можуть вічно постачати зброю Україні.
Шоста спроба – щаслива?
Забудовник без дипломатичного досвіду Стів Віткофф – людина, якій Трамп доручив пошук шляхів завершення війни. Він уже п’ять разів зустрічався з Путіним, літаючи до Москви на власному приватному літаку.
Деякі попередні дії Віткоффа викликали тривогу серед зовнішніх спостерігачів, які бояться, що ним маніпулюють або що він неправильно розуміє глибоку історичну складність війни.
Віткофф покладався на перекладачів, наданих Кремлем, для своїх розмов з Путіним та іншими посадовцями, а не на перекладачів, схвалених посольством США.
Після останньої зустрічі Віткоффа з Путіним у серпні американські та європейські чиновники заявили, що посланець неправильно зрозумів географію українських територій, на які претендував Путін.
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який критикував підхід адміністрації Трампа до Росії, закликав звільнити Віткоффа.
Відправлення Віткоффа назад до Москви – візит, який помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив на наступний тиждень – свідчить про бажання Білого дому закріпити частину або всі положення, узгоджені в Женеві та Абу-Дабі.
Ще один непередбачуваний фактор: Трамп згадав, що його зять Джаред Кушнер може супроводжувати Віткоффа, хоча ні Ушаков, ні речник Кремля Дмитро Пєсков цього не коментували.
Повідомляється, що Кушнер був присутній на раніше не розкритій зустрічі за участі Віткоффа та росіянина, який також не є дипломатом, але відіграє помітну, нетрадиційну роль у переговорах з американцями: Кирила Дмитрієва.
Витік телефонної розмови
Наприкінці жовтня Дмитрієв – різкий на язик бізнесмен, випускник Гарварду, керівник російського суверенного фонду – прибув до Маямі. Він зустрівся з республіканкою Анною Луна, передавши їй, як він стверджував, нерозкриті російські документи про вбивство президента Джона Кеннеді.
Також він подарував їй коробку шоколадних цукерок і книжку цитат Путіна.
Дмитрієв був внесений до чорного списку у 2022 році за вторгнення Росії в Україну. Міністр фінансів Трампа називав його «кремлівським пропагандистом».
Згодом з’ясувалося, що Дмитрієв, який отримав від американської влади дозвіл на поїздку, провів таємні зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Маямі – і, за повідомленнями, частина посадовців США та Держдепартаменту про це не знала.
Після оприлюднення новин про американську пропозицію кілька сенаторів США заявили, що Рубіо сказав їм: проєкт був російським за суттю, впливовим для Росії, хоча Дмитрієва він не назвав.
Рубіо, який був у Женеві, наполягав, що це був американський проєкт.
25 листопада, невдовзі до оголошення Трампом візиту Віткоффа до Москви, агентство Bloomberg опублікувало стенограму телефонної розмови, яку воно нібито отримало: це була розмова між Віткоффом і Ушаковим.
Розмова відбулася 14 жовтня – за два дні до телефонної розмови Трампа з Путіним 16 жовтня – і приблизно за два тижні до зустрічі Віткоффа з Дмитрієвим у Маямі.
Згідно зі стенограмою, Віткофф радив Ушакову, як зачарувати Трампа щодо можливого мирного рішення.
«Я б зробив дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви підтримали це, підтримали, що ви поважаєте його як людину миру і дуже раді бачити це. Ось так я б сказав», – цитує Bloomberg слова Віткоффа.
«Я знаю, що буде потрібно, щоб укласти мирну угоду: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь», – нібито сказав Віткофф.
Видання Bloomberg не повідомило, як отримало запис, ймовірно зроблений американськими спецслужбами, які регулярно прослуховують розмови іноземних чиновників.
Радіо Свобода не змогло незалежно підтвердити стенограму.
Трамп частково підтвердив факт розмови, хоча й не її зміст: «Він має продати це Україні. Він збирається «продати» Україну Росії. Ось що робить укладач угод».
Ушаков також, здається, підтвердив факт розмови, заявивши російському державному медіа, що витік здійснено з метою підірвати неофіційні переговори. Пізніше він сказав газеті «Коммерсант», що розмова з Віткоффом відбулася через месенджер WhatsApp.
«Малоймовірно, що такий витік міг статися від учасників розмови», – сказав він.
Форум