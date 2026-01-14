Трамп заявив, що вбивства в Ірані припиняються

Президент Дональд Трамп заявив, що йому повідомили, що вбивства під час протестів в Ірані «вщухають».

«Дуже важливе джерело з іншого боку повідомило нам, що страти в Ірані припинилися. Ми дізнаємося, чи це правда. Сподіваюся, що це правда», – сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи це означає, що військові дії проти Ірану тепер не розглядаються, Трамп не виключив потенційних військових дій США, сказавши, що «ми будемо стежити за процесом».

За даними іранська правозахисна організація IHRNGO, що базується в Осло, з початку антиурядових протестів в Ірані 28 грудня загинуло щонайменше 3428 протестувальників, а тисячі отримали поранення. У заяві, опублікованій 14 січня, правозахисна група зазначила, що ця цифра «включає лише випадки, підтверджені безпосередньо IHRNGO або двома незалежними джерелами і підтверджені документацією лікарень та моргів».



Група також повідомила, що з джерел у Міністерстві охорони здоров’я Ірану їй стало відомо, що лише з 8 по 12 січня було зафіксовано щонайменше 3379 смертей протестувальників. IHRNGO також попередила, що фактична кількість загиблих може бути набагато вищою, ніж зазначені цифри.



Згідно з доповіддю, під час протестів також було заарештовано понад 10 000 осіб.

Водночас базована у США незалежна правозахисна організація HRANA повідомляє, що число загиблих під час протестів в Ірані зросло до 2571 людини.

Протести, які розпочалися 28 грудня 2025 року, відбулися у 187 містах та охопили всі провінції Ірану. Нинішні протести є одним із найбільших викликів клерикальному правлінню Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Акції були спровоковані зростанням інфляції і падінням валюти, але згодом перетворилися на ширший антиурядовий протест.

Сполучені Штати й інші західні країни засудили репресії іранського уряду проти протестувальників і раніше запровадили санкції проти Тегерана за намагання розробити ядерну зброю, що Іран заперечує.

За словами президента Дональда Трампа, США розглядають кілька «дуже жорстких» варіантів дій щодо Ірану через придушення протестів, і серед цих варіантів є удари по Ірану.

Іран заявляє про готовність як до переговорів, так і до війни зі Сполученими Штатами.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.



