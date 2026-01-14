Протести в Ірані. Криза поглиблюється. Трамп втрутиться?

Ханна Кавіані

У той час як жорстокі репресії влади Ірану проти учасників масових протестів наростають, а новини про тисячі вбитих протестувальників доходять до світу, всі чекають на реакцію Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп видав низку ультиматумів через соцмережі на адресу лідерів Ісламської Республіки з вимогою поважати життя і вимоги протестувальників, а 13 січня він написав, що «допомога вже в дорозі».

Про ймовірний наступний крок Трампа Іранська служба Радіо Свобода поговорила з Річардом Голдбергом, старшим радником Фонду захисту демократій.

– Президент США Трамп говорить про те, що допомога в дорозі. Постає питання: що це за допомога і що вона може включати?

– Президент США дуже серйозно ставиться до своїх «червоних ліній».

Він дуже чітко заявив, що такого роду масові вбивства, які ми бачимо на вулицях, не можуть толеруватися, й що він відповість режиму жорсткими діями. Він безумовно бачить те, що ми всі, а саме – режим справді на межі.

Це потенційно історичний момент.

Це не 2009-й. Це не 2019-й. І це не 2022-й. Це щось таке, чого режим відверто боїться. Вони бачать, що це не зупиняється. Люди й досі виходять на вулиці, попри масові вбивства з боку режиму. Це не зрежисовано. Люди втомилися. Це по всій країні.

Поєднайте це з економічною ситуацією, і з зовнішньому міжнародною ситуацією.

Як ми кажемо англійською: для аятоли [верховного лідера Алі Хаменеї] вже все вирішено.

Трампу треба бути дуже обережним у виборі варіантів втручання. Він хоче максимально послабити апарат режиму й підтримати людей на місцях, щоб надати їм можливості й водночас не зашкодити цивільним.

– Тож якими є ці варіанти?

– Я б сказав, що [Трамп] уже почав. Ви спостерігаєте за рішенням, яке в процесі втілення.

Воно почалося в економічній і дипломатичній площині вчора з оголошення про тарифи. Воно готове набути нових форм найближчим часом з його публічним закликом до людей виходити на вулиці, займати інституції, і що допомога вже в дорозі.

Не вірю, знаючи президента Трампа, що він робив би такі заяви і наражав людей на небезпеку без сміливого плану на горизонті.

Можу уявити, що це буде поєднання кібератак і військових дій. Також можуть бути таємні операції, про які невідомо на загал. І знову ж таки, ідея в тому, щоб порушити та послабити режим.

– Чи можуть ці таємні дії включати, наприклад, верховного лідера як мішень?

– Ніщо не виключено.

– Ми знаємо, що Трамп – не прихильник довгих воєн. Як гадаєте, який тут для нього варіант?

– Їх чимало. Наша повітряна міць переважає.

В Ірані досі немає ППО, яка могла би протистояти військово-повітряним силам США або військово-морській авіації.

У нас є можливості наземної атаки, ударні можливості; у нас є бомбардувальники дальньої дії, як, гадаю, аятола бачив торік у червні.

Вони малопомітні. І він не дізнається, що щось знищено, доки воно не вибухне, чи що хтось поруч, доки бомба не зірветься.

– Деякі аналітики застерігають від такого кроку. Їхній аргумент – якщо це не повністю знищить здатність Ірану до відповіді, тоді американські об’єкти в регіоні стануть мішенню для його ударів.

– Якщо верховний лідер переживе перший раунд, то не переживе подальші.

Трамп буде максимально обережним і уважним, щоб завдати максимальних збитків режиму, при цьому – не зашкодити цивільним

Він, можливо, вже ухвалив рішення йти на дно разом із кораблем, і тому зневажає «червоні лінії» Трампа. Але президент США, як мені видається, розуміє це і бачить нагоду рухатися вперед.

[Трамп] буде, я впевнений, максимально обережним і уважним, щоб завдати максимальних збитків режиму, при цьому – не зашкодити цивільним і повністю підтримати людей, які намагаються зайняти ключові райони режиму, критичні вузли командування й контролю, інформаційного контролю, урядові будівлі тощо. В його розпорядженні є широкий спектр інструментів, як зробити це найефективніше.

Врешті-решт, люди завжди знали, що їм доведеться робити це самостійно – з нашою підтримкою та інших. Але задля цього іранці виходять на вулиці: повернути собі свою країну.

Число загиблих під час протестів в Ірані зросло до 2571 людини, повідомляє базована у США незалежна правозахисна організація HRANA. 2403 загиблих – це учасники протестів, серед них 12 людей віком до 18 років. Як пише HRANA, також загинули 147 співробітників сил безпеки та прихильників уряду, а також дев'ять людей, які не брали участь у протестах. Правозахисні організації, включно з базованою в Норвегії Iran Human Rights, також повідомляють із посиланням на джерела, що 14 січня в Ірані влада планує стратити першого учасника протестів. Ідеться про 26-річного Ерфана Солтані, якого звинувачують у «веденні війни проти Бога» – за участь у протестах.

– Яким був би бажаний для Білого дому сценарій на «день після» [будь-яких дій проти Ірану]?

– [Трамп] завжди казав, це вирішувати іранському народу. Очевидно, що іранський народ хотів би, аби майбутній уряд представляв його інтереси, забезпечував розвиток економіки, не перебував під санкціями світу, не спонсорував тероризм, не витрачав їхні гроші на іноземні війни, не знущався з людей щодня, не вбивав і не страчував людей по всій країні. Вони можуть повернутися до нормального життя, а жінки, зокрема, – вільно обирати, як їм одягатися, і бути вільними.

Таким Іран, гадаю, хоче бачити президент.

Він намагається посилити іранський народ, який робить те, що не відбувалося з 1979 року. Він гине на вулицях, але не йде додому.

– Зважаючи на свіжий приклад Венесуели, чи станеться такий самий сценарій [в Ірані], коли близькі до Мадуро люди залишаються при владі в Каракасі?

– Складно уявити, щоб найбільш жорсткі, найвідданіші прихильники Ісламської Республіки уклали би якісь угоди зі Сполученими Штатами.

Ісламська Республіка Іран зовсім не є такою, як режим у Венесуелі. З погляду ідеології, релігійної перспективи – це не те саме. Спільна в них – ненависть до Америки. Вони працюють разом, фінансують наркотики і тероризм. Але режими дуже різні, з різною історією, культурою, релігією тощо.

Ми також не знаємо, що станеться, якщо просто «обезголовити» верховного лідера

Важко уявити, що ключові члени внутрішнього кола Хаменеї вирішать передати Ісламську Республіку Сполученим Штатам і американському бізнесу та перейти до вільних і справедливих виборів.

Але ми також не знаємо, що станеться, якщо просто «обезголовити» верховного лідера і люди отримають можливість взяти контроль над урядовими інституціями, а ті, хто всередині системи, повернуться проти чинного режиму. Можливий реальний перехід.

Якщо Сполучені Штати увійдуть таким чином, що в людей з’являться можливості захоплювати об’єкти й інституції, це буде неабияка допомога президента США тим, хто на місцях

– Ви згадали про людей, які захоплюють інституції, і це також привертало увагу Трампа. Як саме це зробити неозброєним людям. Як цього досягти пересічним іранцям?

– Моє розуміння в тому, що в деяких менших містах це певною мірою вже відбулося. Це у великих містах режим виявляє максимальне насильство на вулицях через страх, що це стане можливим і там, зокрема в Тегерані.

Саме там, гадаю, наслідком є тисячі жертв, які накопичуються через прямий вогонь з кулеметів на вулицях. Але якщо Сполучені Штати увійдуть таким чином, що в людей з’являться можливості захоплювати об’єкти й інституції, це буде неабияка допомога президента США тим, хто на місцях.

Це інтерв'ю було відредаговане для плинності та ясності.

Протести в Ірані, які розпочалися 28 грудня 2025 року, відбулися у 187 містах та охопили всі провінції Ірану. HRANA повідомляє, що підтверджено затримання 18 434 людей, 97 із них змусили публічно визнати провину, 1134 зазнали тяжких поранень.







