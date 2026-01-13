ЗМІ: Віткофф таємно зустрічався з колишнім спадкоємним принцом Ірану у вигнанні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф на вихідних таємно зустрівся з колишнім спадкоємним принцом Ірану у вигнанні Резою Пахлаві. Про це повідомляє Axios з посиланням на високопоставленого посадовця США.

Видання зазначає, що це була перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією президента Дональда Трампа від початку протестів.

Пахлаві – син шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року – очолює опозиційну фракцію, перебуваючи в США. Він намагається позиціонувати себе як «перехідний» лідер у разі падіння режиму.

Команда національної безпеки Білого дому у вівторок вранці провела зустріч, присвячену варіантам реагування на протести. Президент Трамп не був присутній.

Високопоставлений чиновник США повідомив Axios, що обговорення в адміністрації перебувають на відносно ранній стадії. За даними джерела, безпосередньо обізнаного з ситуацією, державний секретар Марко Рубіо нещодавно на закритих зустрічах заявив, що на цьому етапі адміністрація розглядає некінетичні методи реагування, щоб допомогти протестувальникам.

Читайте також: Іран готовий і до переговорів, і до війни – голова МЗС після заяв Трампа

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня 2025 року на тлі економічної кризи, обвалу національної валюти та зростання інфляції. До відключення інтернету повідомлялося, що протести охопили близько 120 міст. Влада намагається жорстко придушити демонстрації, застосовуючи зброю.

Правозахисні групи стверджують, що іранська влада жорстоко придушує демонстрації, в результаті чого загинули понад 600 людей. Агентство Reuters, посилаючись на неназваного чиновника, повідомило про близько 2000 загиблих.

Кількість заарештованих оцінюється у понад 10 тисяч осіб.