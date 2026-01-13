«Допомога вже в дорозі» – Трамп закликав іранців продовжувати протести

Президент США Дональд Трамп закликав іранців продовжувати протести, «захоплювати інституції», фіксувати імена «вбивць і кривдників», які «заплатять велику ціну».

«Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиниться безглузде вбивство протестувальників. Допомога вже у дорозі», – написав Трамп 13 січня на своїй платформі Truth Social. Деталей він не навів.

Нинішні протести є одним із найбільших викликів клерикальному правлінню Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Акції були спровоковані зростанням інфляції і падінням валюти, але згодом перетворилися на ширший антиурядовий протест.

Правозахисні групи стверджують, що іранська влада жорстоко придушує демонстрації, в результаті чого загинули понад 600 людей. Агентство Reuters, посилаючись на неназваного чиновника, повідомило про близько 2000 загиблих.

Сполучені Штати й інші західні країни засудили репресії іранського уряду проти протестувальників і раніше запровадили санкції проти Тегерана за намагання розробити ядерну зброю, що Іран заперечує.

За словами президента Дональда Трампа, США розглядають кілька «дуже жорстких» варіантів дій щодо Ірану через придушення протестів, і серед цих варіантів є удари по Ірану.

12 січня Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Цей крок може вплинути на основні торгові відносини США в усьому світі, оскільки партнерами Ірану є не лише сусідні держави, а й Індія, Туреччина та Китай, повідомило американське видання Bloomberg.

Іран заявляє про готовність як до переговорів, так і до війни зі Сполученими Штатами.

