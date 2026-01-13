США закликали американців негайно залишити Іран

Сполучені Штати закликали своїх громадян «негайно» залишити Іран на тлі протестів у країні та можливих ударів з боку американських війcькових. Таке повідомлення опубліковане 13 січня на сайті віртуального посольства США в Тегерані.

«Громадянам США слід очікувати продовження перебоїв у роботі інтернету, спланувати альтернативні засоби зв’язку і, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану суходолом до Вірменії чи Туреччини… Розробіть план виїзду з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США», – йдеться в повідомленні.

Якщо громадяни США не можуть виїхати з Ірану, їм слід знайти безпечне місце у своєму будинку, уникати демонстрацій, а також створити запаси їжі, води, ліків та інших необхідних речей, ідеться в повідомленні.

15 червня 2025 року на сайті віртуального посольства США в Тегерані було опубліковане схоже повідомлення із закликом до американців залишити Іран. У ніч на 22 червня Вашингтон завдав ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Від кінця грудня 2025 року в Ірані відбуваються масові антиурядові протести. За інформацією ЗМІ та правозахисників, влада Ірану намагається придушити ці виступи, повідомлялося про сотні загиблих і тисячі заарештованих. Достовірних даних про те, що відбувається в Ірані, немає, вже кілька днів у країні відключений інтернет.

За словами Дональда Трампа, США розглядають кілька «дуже жорстких» варіантів дій щодо Ірану через придушення протестів, і серед цих варіантів є удари по Ірану.



