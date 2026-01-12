Іран готовий і до переговорів, і до війни – голова МЗС після заяв Трампа

Іран заявляє про готовність як до переговорів, так і до війни зі Сполученими Штатами після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає «дуже сильні варіанти» проти Тегерану на тлі повідомлень про сотні смертей внаслідок розгону антиурядових протестувальників.

Пізно ввечері 11 січня Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що американські військові вивчають варіанти в Ірані, щоб підтримати протестувальників на тлі непідтверджених повідомлень про те, що понад 500 людей загинули (деякі правозахисні групи стверджують, що кількість загиблих може бути в кілька разів більшою) під час розгону демонстрацій за останні 15 днів.

Протести, один із найбільших викликів клерикальному правлінню з часів Ісламської революції 1979 року, були спричинені стрімким зростанням інфляції і падінням валюти в Ірані, але зрештою перетворилося на ширший протест проти влади країни.

«Військові розглядають це питання, і ми розглядаємо деякі дуже сильні варіанти», – сказав Трамп журналістам, додавши, що він контактує з лідерами іранської опозиції, також не обговорюючи подробиці.

12 січня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова як до переговорів, так і до війни після неодноразових погроз із боку Трампа й інших посадовців США.

«Ісламська Республіка Іран не прагне війни, але повністю готова до війни», – сказав він на конференції іноземних послів у Тегерані, яку транслювало державне телебачення.

«Ми також готові до переговорів, але ці переговори мають бути справедливими, із рівними правами і заснованими на взаємній повазі», – додав міністр.

Поки незрозуміло, про що саме Іран може вести переговори. У минулому ці дві країни вели непрямі переговори щодо суперечливої ядерної програми Тегерана.

Сполучені Штати й інші західні країни засудили репресії іранського уряду проти протестувальників і раніше запровадили санкції проти Тегерана за те, що, за їхніми словами, є спробою розробити ядерну зброю, що Іран заперечує.

Коментарі Трампа з’явилися після того, як американські ЗМІ повідомили, що лідера США проінформували про варіанти реагування на жорсткі репресії проти протестувальників в Ірані. Wall Street Journal, зокрема, повідомляв, що конкретні варіанти будуть представлені президентові США 13 січня.

Можливі наступні кроки можуть включати військові удари, розгортання секретної кіберзброї проти іранських військових і запровадження додаткових санкцій проти уряду Ірану, додає WSJ.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан напередодні звинуватив у заворушеннях пов’язаних з іноземними державами «терористів», звинувативши Сполучені Штати й Ізраїль у прагненні «посіяти хаос і безлад» у країні.

«Якщо у людей є занепокоєння, наш обов’язок – вирішити їхні проблеми, але вищий обов’язок – не дозволити групі бунтівників прийти та порушити порядок у всьому суспільстві», – заявив Пезешкіан у телевізійному виступі 11 січня.

За даними близького до Корпусу вартових Ісламської революції інформаційного агентства Tasnim, генеральний прокурор Ірану Мохаммад Мовахеді Азад раніше заявив, що судові переслідування проти тих, хто виходить на вулиці по всій країні, будуть «безжальними».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне свободи, Вашингтон готовий допомогти. Трамп не уточнив, у чому може полягати ця допомога.

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти та інші жителі міст, переважно молодь.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.

Читайте також: В Ірані тривають акції протесту: Трамп посилює тиск на Тегеран