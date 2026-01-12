Трамп заявив про готовність влади Ірану «вести переговори»

Президент США Дональд Трамп заявив 11 січня, що представники влади Ірану зателефонували йому, щоб «домовитися» після погроз американського лідера вдатися до військових дій на тлі масових антиурядових протестів в ісламській республіці.

«Лідери Ірану зателефонували», – сказав Трамп журналістам на борту президентського літака Air Force One, додавши, що «зустріч організовується» і «вони хочуть вести переговори».

Однак Трамп додав, що «нам, можливо, доведеться діяти до зустрічі», не конкретизувавши, чи йдеться про застосування військової сили.

Іранська служба Радіо Свобода повідомила 11 січня, що в Ірані на тлі протестів посилюються репресії сил безпеки, росте зафіксована кількість загиблих.

«Іранська організація з прав людини» (IHRNGO) заявляє, що посилення жорстких репресій проти демонстрацій в Ірані супроводжується даним «про масові вбивства протестувальників у різних частинах країни, особливо в Тегерані».

За даними правозахисної організації, розташованої в Норвегії, від початку протестів підтверджена смерть щонайменше 192 протестувальників, дев’ять із яких були молодші 18 років. Водночас організація вказала на неперевірені повідомлення про загибель щонайменше кількох сотень людей, додавши, що за деякими оцінками, кількість загиблих може перевищити 2 тисячі.

Водночас близьке до Корпусу вартових Ісламської революції інформаційне агентство Tasnim заявило про загибель «значної» кількості співробітників служб безпеки та правоохоронних органів у сутичках із протестувальниками за останні кілька ночей.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан звинуватив у заворушеннях пов’язаних з іноземними державами «терористів», звинувативши Сполучені Штати та Ізраїль у прагненні «посіяти хаос і безлад» у країні.

«Якщо у людей є занепокоєння, наш обов’язок – вирішити їхні проблеми, але вищий обов’язок – не дозволити групі бунтівників прийти та порушити порядок у всьому суспільстві», – заявив Пезешкіан у телевізійному виступі 11 січня.

За даними Tasnim, генеральний прокурор Ірану Мохаммад Мовахеді Азад раніше заявив, що судові переслідування проти тих, хто виходить на вулиці по всій країні, будуть «безжальними».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне свободи, Вашингтон готовий допомогти. Трамп не уточнив, у чому може полягати ця допомога.

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти та інші жителі міст, переважно молодь.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.