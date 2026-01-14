В Ірані під час протестів загинули понад 2500 людей – HRANA

Число загиблих під час протестів в Ірані зросло до 2571 людини, повідомляє базована у США незалежна правозахисна організація HRANA.

2403 загиблих – це учасники протестів, серед них 12 людей віком до 18 років. Як пише HRANA, також загинули 147 співробітників сил безпеки та прихильників уряду, а також дев'ять людей, які не брали участь у протестах.

Протести, які розпочалися 28 грудня 2025 року, відбулися у 187 містах та охопили всі провінції Ірану. HRANA повідомляє, що підтверджено затримання 18 434 людей, 97 із них змусили публічно визнати провину, 1134 зазнали тяжких поранень.

Правозахисні організації, включно з базованою в Норвегії Iran Human Rights, також повідомляють із посиланням на джерела, що 14 січня в Ірані влада планує стратити першого учасника протестів. Ідеться про 26-річного Ерфана Солтані, якого звинувачують у «веденні війни проти Бога» – за участь у протестах.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерело, на тлі вимкнення інтернету в Ірані американська компанія SpaceX Ілона Маска зробила супутниковий сервіс Starlink у країні безплатним. У самій компанії поки що не підтвердили цю інформацію.

Протести, що тривають в Ірані, називають одним із найсерйозніших викликів клерикальному керівництву країни з часів Ісламської революції 1979 року. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а саме обвалом національної валюти та стрімкою інфляцією. Пізніше стали лунати гасла проти влади та заклики до відновлення монархії.