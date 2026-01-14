Доступність посилання

В Ірані під час протестів загинули понад 2500 людей – HRANA

Родичі шукають своїх близьких серед десятків тіл, що лежать на землі біля моргу, Іран, 13 січня 2026 року
Родичі шукають своїх близьких серед десятків тіл, що лежать на землі біля моргу, Іран, 13 січня 2026 року

Число загиблих під час протестів в Ірані зросло до 2571 людини, повідомляє базована у США незалежна правозахисна організація HRANA.

2403 загиблих – це учасники протестів, серед них 12 людей віком до 18 років. Як пише HRANA, також загинули 147 співробітників сил безпеки та прихильників уряду, а також дев'ять людей, які не брали участь у протестах.

Протести, які розпочалися 28 грудня 2025 року, відбулися у 187 містах та охопили всі провінції Ірану. HRANA повідомляє, що підтверджено затримання 18 434 людей, 97 із них змусили публічно визнати провину, 1134 зазнали тяжких поранень.

Правозахисні організації, включно з базованою в Норвегії Iran Human Rights, також повідомляють із посиланням на джерела, що 14 січня в Ірані влада планує стратити першого учасника протестів. Ідеться про 26-річного Ерфана Солтані, якого звинувачують у «веденні війни проти Бога» – за участь у протестах.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерело, на тлі вимкнення інтернету в Ірані американська компанія SpaceX Ілона Маска зробила супутниковий сервіс Starlink у країні безплатним. У самій компанії поки що не підтвердили цю інформацію.

Протести, що тривають в Ірані, називають одним із найсерйозніших викликів клерикальному керівництву країни з часів Ісламської революції 1979 року. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а саме обвалом національної валюти та стрімкою інфляцією. Пізніше стали лунати гасла проти влади та заклики до відновлення монархії.

