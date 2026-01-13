МЗС: Україна стежить за протестами в Ірані та рішуче засуджує репресії

Україна уважно стежить за масовими протестами в Ірані та рішуче засуджує репресії з боку влади. Про це йдеться у заяві українського Міністерства закордонних справ.

«Рішуче засуджуємо репресії влади Ірану проти власного народу, безпрецедентне зростання кількості загиблих і постраждалих серед учасників протестних акцій. Це грубе порушення фундаментальних прав і свобод людини», – йдеться у заяві.

Київ також закликає владу Ірану відмовитися від силових методів, поважати право громадян на свободу мирних зібрань і свободу слова.

«Історія переконливо свідчить, що режими, які ігнорують потреби та страждання своїх громадян, неминуче несуть політичну, правову та моральну відповідальність за свої дії», – зауважують українські дипломати.

У МЗС повторили заклик до міжнародної спільноти посилити політико-дипломатичний та інші види тиску на Тегеран у відповідь на насильство.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня 2025 року на тлі економічної кризи, обвалу національної валюти та зростання інфляції. До відключення інтернету повідомлялося, що протести охопили близько 120 міст. Влада намагається жорстко придушити демонстрації, застосовуючи зброю.

Правозахисні групи стверджують, що іранська влада жорстоко придушує демонстрації, в результаті чого загинули понад 600 людей. Агентство Reuters, посилаючись на неназваного чиновника, повідомило про близько 2000 загиблих.

Кількість заарештованих оцінюється у понад 10 тисяч осіб.