У Празі чехи зібралися на багатотисячний мітинг на підтримку президента Павела

У Празі десятки тисяч чехів зібралися на Староміській та Вацлавській площах на підтримку президента країни Петра Павела.

За даними телеканалу ČT24, демонстрації відбулися також в інших містах.

Мітинг є відповіддю на суперечку між главою держави та головою партії «Автомобілісти для себе» Петром Мацінкою щодо непризначення депутата Філіпа Турека (від партії «Автомобілісти»).



Організаторами заходу є рух «Мільйон моментів за демократію». Вони стверджують, що на демонстрації були присутні до 90 000 людей. Вони тримали прапори ЄС та Чехії. Місцева поліція наразі не оприлюднювала свої дані про кількість учасників.



Чеський президент Петр Павел у соцмережі Х подякував всім, хто приїхав до Праги з усіх куточків країни, щоб «висловити свою думку та підтримку порядній Чеській Республіці».



«Я дуже ціную всіх тих, хто не залишається байдужим до того, що відбувається навколо, і відчуває свою частку відповідальності за стан нашої країни. Я ціную всіх тих, хто готовий додати свій голос до захисту порядності, правди, солідарності та поваги один до одного», – написав він.



У свою чергу прем’єр-міністр і лідер руху ANO Андрей Бабіш у коментарі виданню iDNES.cz заявив, що він радий, що «ми живемо в час, коли люди можуть вільно збиратися та висловлювати свою думку будь-коли, будь-де та щодо будь-чого».



Мацінка у коментарі виданню заявив, що учасники протесту повинні поважати результати виборів.



«Я поважаю право виборців опозиції висловлювати свою думку. Однак, вважаю, що вони повинні поважати те, що нещодавно в Чеській Республіці відбулися вибори, і що політична течія, яку сьогодні представляє президент Павел, не досягла на них успіху», – сказав Мацінка.

Президент Чехії Петр Павел на пресконференції 27 січня звинуватив міністра закордонних справ країни та лідера правопопулістської партії «Автомобілісти для себе» Петра Мацінку в спробі його шантажувати через відмову глави держави призначити членом уряду Філіпа Турека – депутата чеського парламенту та почесного президента партії автомобілістів. Андрей Бабіш підтримав лідера автомобілістів. За його словами, тут не йдеться про шантаж, а емоції треба заспокоїти з обох боків.

Раніше президент Петр Павел відмовився призначати Філіпа Турека в уряд Андрея Бабіша, сформованого за підсумками парламентських виборів у жовтні та затвердженого главою держави в грудні 2025 року. Президент дав зрозуміти, що не призначить Турека, зокрема через зроблені раніше расистські коментарі в соцмережах. Сам Турек називав такі звинувачення спробою дискредитації і маніпуляцією для того, щоб перешкодити формуванню нового уряду.



