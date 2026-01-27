Президент Чехії звинуватив у шантажі міністра закордонних справ

Президент Чехії Петр Павел на пресконференції 27 січня звинуватив міністра закордонних справ країни та лідера правопопулістської партії «Автомобілісти для себе» Петра Мацінку в спробі його шантажувати через відмову глави держави призначити членом уряду Філіпа Турека – депутата чеського парламенту та почесного президента партії автомобілістів.

Петр Павел також опублікував у мережі X повідомлення, які отримав від Мацінки радник президента Петр Коларж. «Він може бути спокійний, якщо в мене в міністерстві навколишнього середовища буде Турок. Але якщо цього не станеться, то я спалю мости так, що це увійде до підручників політології як крайній випадок співіснування. У цьому питанні я маю підтримку прем’єр-міністра, не кажучи вже про партію «Свобода і пряма демократія» (СПД)», – написав у повідомленні Мацінка, маючи на увазі президента Чехії.

Президент Павел розцінив ці слова міністра як спробу шантажу, наголосивши, що це «неприпустимо і абсолютно неприйнятно» в такій демократичній країні як Чехія. Глава держави зауважив, що якщо міністр Мацінка справді має в цих своїх діях підтримку прем’єр-міністра Андрея Бабіша, то його заяви є не лише ілюстрацією підходу нового уряду до конституційного принципу поділу влади, а й доказом того, що фундаментальні питання зовнішньої та безпекової політики Чехії стали заручниками особистої неприязні. Водночас, як зазначив Петр Павел, він хоче вірити, що дії Мацінки не мають підтримки Бабіша.

Павел повідомив, що повідомив про ситуацію структурам безпеки і має намір передати отримані від Мацінки повідомлення юристам для оцінки того, чи вони не є ознакою кримінального злочину.

Частина опозиційних політиків висловила думку, що голова зовнішньополітичного відомства Петро Мацінка тепер має піти у відставку. При цьому, як повідомляє портал iDNES.cz, прем’єр-міністр і голова руху ANO («Акція незадоволених громадян») Андрей Бабіш підтримав лідера автомобілістів. За його словами, тут не йдеться про шантаж, а емоції треба заспокоїти з обох боків.

Раніше президент Петр Павел відмовився призначати Філіпа Турека в уряд Андрея Бабіша, сформованого за підсумками парламентських виборів у жовтні та затвердженого главою держави в грудні 2025 року. Президент дав зрозуміти, що не призначить Турека, зокрема через зроблені раніше расистські коментарі в соцмережах.

Новий кабінет міністрів Чехії, очевидно, реалізовуватиме менш проукраїнську політику, ніж попередній уряд Петра Фіали, зазначають коментатори. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України та, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь. СПД, яку її опоненти називають прямо проросійською силою, висловлювала відкрите невдоволення кількістю українських біженців у Чехії та допомогою, яку Прага надає Києву. Лідер СПД Томіо Окамура одразу після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України.



