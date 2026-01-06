«Мовчання означало б згоду»: чеський вчитель ініціював петицію вибачення перед Україною

Олександра Жиліна

ПРАГА – Понад 47 тисяч підписів зібрала петиція вибачення перед послом України в Чехії. Її ініціював чеський вчитель і староста села Антонін Коларж у відповідь на новорічні висловлювання голови Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України. Петиція адресована послу Василю Зваричу. Вона стала однією з найпомітніших громадських реакцій на критику України від одного з найвищих посадовців Чеської Республіки.

Радіо Свобода поспілкувалося з чеських вчителем, а також зібрало реакції на конфлікт.

Що стало причиною скандалу?

Скандал розгорівся після новорічного звернення Томіо Окамури, в якому він різко висловився проти надання військової допомоги Україні та використав гострі формулювання на адресу української влади, зокрема назвавши війну Росії проти України «абсолютно безглуздою» та заявивши про «українських злодіїв навколо хунти Зеленського», які, за його словами, «будують золоті туалети».

Реакція України та українських організацій у Чехії

Посол України в Чехії Василь Зварич назвав ці слова «негідними та абсолютно неприйнятними» і заявив, що риторика Окамури перегукується з наративами російської пропаганди.

Позицію українського посла публічно підтримав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що реагувати на образливі заяви на адресу України є прямим обов’язком дипломатів, та відкинув звинувачення у порушенні дипломатичних норм.

Крім того, 2 січня понад 30 українських організацій та платформ в Чехіїі виступили із спільною заявою про підтримку Посольства України, застерігши від небезпеки поширення проросійських наративів у публічному просторі, особливо в умовах повномасштабної агресії Росії проти України.

Реакція чеських політиків

На ситуацію відреагував президент Чехії Петр Павел. Він висловив занепокоєння промовою голови Палати депутатів і повідомив, що планує обговорити цей випадок із новопризначеним прем’єр-міністром Бабішем. «Координація зовнішньої та безпекової політики є фундаментом нашої надійності як партнера», – вважає президент Чехії.

Андрей Бабіш 5 січня заявив, що Окамура виступав як голова своєї партії SPD («Свобода і пряма демократія») і звертався передовсім до своїх виборців, а посол України порушив деякі дипломатичні звичаї.

«Він не має нас чого тут вчити. Він дипломат. Добре, якщо так каже міністр закордонних справ, він політик», – сказав чеський прем'єр.

Він сформував правлячу коаліцію разом з партією Окамури після виборів у жовтні 2025 року.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречною публічну оцінку послом іноземної держави висловлювань одного з найвищих чеських посадовців. У зв’язку з цим він запросив українського посла до Міністерства закордонних справ Чехії для пояснень.

Натомість опозиційні партії в парламенті Чехії заявили про намір ініціювати збір підписів для голосування щодо відставки Томіо Окамури, вказуючи, що його висловлювання шкодять міжнародній репутації Чехії.

Сам Томіо Окамура у коментарі для CNN Prima News заявив, що не відмовляється від своїх слів і «стоїть за своєю промовою». На своїй сторінці у мережі X політик також нагадав про публікації чеської преси, які розповідали про «золотий унітаз» у квартирі Тимура Міндіча, підозрюваного у корупційній афері в Україні.

Чому виникла петиція?

На тлі скандалу чеський вчитель і староста села Семневіце Антонін Коларж ініціював петицію на підтримку України.

У відкритому листі, який з 2 січня підписали тисячі людей (понад 47 тисяч станом на ранок 6 січня), він висловив вдячність і солідарність з Україною. Він згадав, серед іншого, про масові вбивства цивільних у Бучі, знищення Маріуполя, загибель українських полонених в Оленівці, а також провів паралелі з 1938 роком в історії Чехословачини.

Я відчув, що мовчання означало б згоду

Антонін Коларж у коментарі Радіо Свобода наголосив, що імпульсом для нього була не політика як така, а те, як у публічному просторі буде представлена Чехія.

«Слова, що прозвучали з вуст конституційного посадовця, на мій погляд, перетнули межу політичної думки й торкнулися людської гідності народу, який є жертвою агресії. У той момент я відчув, що мовчання означало б згоду», – пояснив він.

За словами Коларжа, текст петиції спочатку замислювався як особистий лист, однак він швидко набув широкої підтримки:

«Петиція поширювалася без платної реклами, без підтримки організацій, рухів чи відомих імен. Навіть після того, як я втратив можливість ділитися нею зі свого профілю в соцмережах, люди передавали текст далі»

На думку ініціатора петиції, реакція навколо неї свідчить про складний, але небайдужий стан чеського суспільства.

«Суспільство внутрішньо розділене, але не байдуже. Поруч із гучною меншістю, яка працює з гнівом і страхом, існує тиха, але численна частина людей, які хочуть говорити ввічливо, по суті та з емпатією», – вважає він.

Коларж додає, що солідарність з Україною для багатьох чехів має не лише політичний, а й глибоко людський вимір.

Про чеського вчителя відомо, що він захоплюється подорожами і займається експедиціями разом із учнями. Серед держав, які відвідав Антонін Коларж: Китай, Сирія, Вʼєтнам, Монголія і Росія.