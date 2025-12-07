Президент Чехії застеріг від поступок РФ і нагадав, до чого свого часу привела політика умиротворення Гітлера

Президент Чехії Петр Павел застерігає від будь-яких поступок Росії на тлі активізації спроб досягнення мирної угоди щодо завершення війни.

«Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможцем, ми всі програємо», – сказав Павел газеті The Sunday Times.

У цьому контексті Петр Павел нагадав про серію безкровних капітуляцій у ХХ столітті, як лідери вільного світу або стояли осторонь, або сприяли їм, і до чого зрештою свого часу привела політика умиротворення Адольфа Гітлера.

Минуломісячне розкриття таємних переговорів між Росією і США, на яких пропонувалося відібрати землі в України, нагадує йому Мюнхенську угоду 1938 року, яка поклала початок розчленуванню і підкоренню Чехословаччини.



Навіть наратив російського президента Володимира Путіна про початок війни нагадав президенту Чехії про те, через що пройшла його власна країна.



«Для Чехословаччини німецька меншина [в Судетах] була використана як привід. Той самий наратив використовує Володимир Путін», – сказав Павел.

На його думку, Захід винен не стільки в зраді українців, скільки в тому, що йому постійно бракує колективної мужності відстоювати власні цінності.



«Те, що ми робимо зараз, я б не назвав зрадою України. Я б назвав це небажанням – небажанням захищати принципи, які ми всі стверджуємо, що захищаємо», – додав він.



У цьому контексті він пригадав про захист європейського неба. Російські літаки та безпілотники неодноразово порушували повітряний простір НАТО, перевіряючи реакцію союзників та виявляючи прогалини в процесі схвалення рішень.



«Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення продовжаться, коли нам доведеться вжити більш жорстких заходів, включаючи потенційне збиття російського літака або безпілотників. Росія не дозволить повторних порушень свого повітряного простору. І ми повинні зробити те саме», – сказав він.

Чехія надає гуманітарну та військові підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ця заява Павела пролунала на тлі активізації спроб досягнення мирної угоди щодо завершення війни. Минулого тижня у Москві відбулися переговори представників США та Росії. Згодом президент Росії Володимир Путін заявив, що під час цієї зустрічі російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України

Після цієї зустрічі українська делегація з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори у США.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 6 грудня повідомив, що разом Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели «довгу й змістовну» телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За даними видання Axios, ця розмова тривала близько двох годин, а обговорення питання територій було складним. Як пише видання, Росія все ще вимагає від України виведення військ з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для подолання цього питання.

«Ще одним ключовим питанням були гарантії безпеки США Україні. Одне джерело повідомило, що сторони досягли значного прогресу та наблизилися до згоди, але потрібно більше працювати, щоб обидві сторони однаково тлумачили проект гарантій безпеки», – зазначає Axios.



