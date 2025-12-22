Чехія у січні ухвалить рішення щодо програми постачання боєприпасів для України

Рада безпеки Чехії 7 січня обговорить майбутнє програми, очолюваної Прагою та фінансованої Заходом, щодо організації постачання артилерійських боєприпасів для України, повідомив у понеділок прем’єр-міністр Андрій Бабіш.

«В принципі, ініціатива щодо боєприпасів, безумовно, була хорошою справою, питання в тому, чи відбулася вона без корупції і зловживання», – сказав Бабіш, але не став говорити про майбутнє цієї ініціативи.

Читайте також: Боєприпаси для фронту: як працює «Чеська ініціатива» і чому її критикують в самій Чехії та в Україні

Андрей Бабіш, який прийшов до влади минулого тижня, раніше обіцяв скасувати чеську снарядну ініціативу з поставок в Україну артилерійських боєприпасів. Нещодавно він помʼякшив риторику і сказав, що нею могли б займатися на рівні НАТО.

Як пише Reuters, високопоставлений військовий чиновник НАТО минулого тижня висловив обережний оптимізм щодо продовження ініціативи. Він зазначив, що цього року в рамках ініціативи буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів, що становить 43% від загального обсягу боєприпасів, що постачаються Києву. Донори виділили близько 4,5 мільярда доларів на оплату поставок боєприпасів в рамках цієї програми, а внесок Чехії склав десятки мільйонів євро.

У грудні чеський уряд заявив про завершення передачі Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяли надати у 2025 році.

У лютому 2024 року Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України із-за кордону - йшлося про снаряди калібру 155 мм і 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС.

Згодом у межах проєкту Прага відшукала понад мільйон боєприпасів. До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн.

Перші боєприпаси з чеської ініціативи почали постачати торік у червні. За даними уряду країни, протягом 2024 року в Україну надіслали близько 1,5 мільйона боєприпасів, третина з яких – калібру 155 мм.



