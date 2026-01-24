«Ми – єдині»: у Празі утворили «Ланцюг єдності» до Дня Соборності України

Олександра Жиліна

У Празі близько сотні українців зібралися, щоб розгорнути синьо-жовтий прапор і утворити «Ланцюг єдності» на найстарішому мосту міста – Карловому. Це щорічна акція до Дня Соборності України. У такий спосіб учасники висловили подяку захисникам за оборону країни та чеському суспільству – за підтримку й солідарність з Україною.

Антоніна переїхала до Чехії у 2022 році. Маріупольчанка каже: мріє, щоб вся Україна знову була разом під одним синьо-жовтим стягом.

«Я хочу свободи, я хочу миру. Хочу, щоб наш Донецьк і захід були разом, хочу перемоги. Це мій біль.



Чехи нам допомагають, я їм дуже вдячна за те, що вони нас прихистили і ми маємо змогу сидіти в теплі, зі світлом, їжею. Головне – допомагати ЗСУ, навіть мінімально. І українцям тут теж – кожен має хоча б 100 крон надсилати. Ми всі маємо згуртуватися, не бути роз’єднані – в цьому наша головна сила».

До «Ланцюга єдності» у Празі долучився і активіст громадської організації «Спілка» Святослав Каліщук. Він живе у Чехії 13 років і приходить на такі акції не вперше.

«Це вже стало моєю традицією. Перший [«Ланцюг єдності»] був ще за часів Майдану, коли Прага дуже підтримувала Євромайдан. Мені хочеться підтримати українців по всьому світу, показати єдність. На жаль, зараз багато громадян покинули свої домівки, але ми хочемо показати, що ми – єдині, що окуповані території – це Україна».

Святослав додає: попри відстань у понад тисячу кілометрів від дому, українці підтримують рідну країну – плетуть маскувальні сітки, передають гуманітарну допомогу, дрони.

«Думаю, що кожен українець, де б він не жив, має робити все, щоб війна закінчилася на умовах справедливого миру. Багато людей залишаються вірними Україні, незважаючи на документи чи паспорти. Я знаю людей у третьому поколінні британців, у четвертому поколінні німців – і вони вчать мову, бережуть коріння, вболівають за наші команди під час змагань, навіть проти місцевих. Це ті люди, які знаходять оцей зв’язок, оцю ниточку.



Хочу побажати українцям тепла, світла, щоб вони і їхні близькі були в безпеці, щоб рідні повернулися живими з фронту, щоб ми повернули полонених живими, здоровими, ми поставимо їх на ноги, вилікуємо, повернемо до життя. Найголовніше – щоб сім’ї були разом».





Надзвичайний і повноважний посол України в Чехії Василь Зварич наголошує: в умовах повномасштабного вторгнення єдність – найбільша цінність.

«Українці в Чехії дуже об’єднані: більше ніж 20 організацій діє лише в Празі, які тісно співпрацюють, волонтерять, надсилають допомогу в ці люті морози, коли Росія знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Чеські організації, Європейський конгрес українців у Празі проводять збірки, возять генератори та іншу допомогу, яка зараз дуже необхідна в Україні. Тому ця єдність проявляється в усьому – ми дуже цінуємо, що українці вміють показати свою єдність і небайдужість до тих, хто залишився вдома».

22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулось об'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину державу. Ця подія ввійшла в українську історію як День Соборності.

Цій події передувала велика підготовча робота правників ЗУНР і УНР. Втім, як наголошують історики, 22 січня 1919 року заклало фундамент української державності, соборності України.