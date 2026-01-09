Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У нового очільника МЗС Чехії запитали, чому уряд змінив позицію щодо снарядної ініціативи. Він відповів

Днями прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що снарядна ініціатива може продовжуватися, але його країна не вкладатиме туди своїх коштів. Раніше він обіцяв скасувати ініціативу
Днями прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що снарядна ініціатива може продовжуватися, але його країна не вкладатиме туди своїх коштів. Раніше він обіцяв скасувати ініціативу

Новий голова МЗС Чехії Петр Мацінка розповів, чому уряд Чехії змінив позицію щодо постачання боєприпасів Україні.

«Нам (новому уряду – ред.) потрібно було пересвідчитися, що все відбувається правильно і як це найкраще зробити. Ми провели консультації з партнерами по коаліції… і зрештою ми прийшли до певного консенсусу і снарядна ініціатива триватиме далі», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістки, що спричинило рішення не скасовувати снарядну ініціативу.

Днями прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що програма поставок боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи може продовжуватися, але його країна не вкладатиме туди своїх коштів.

Читайте також: Боєприпаси для фронту: як працює «Чеська ініціатива» і чому її критикують в самій Чехії та в Україні

Бабіш, який прийшов до влади у грудні, раніше обіцяв скасувати чеську снарядну ініціативу з поставок в Україну артилерійських боєприпасів.

У грудні чеський уряд заявив про завершення передачі Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяли надати у 2025 році.

У лютому 2024 року Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України із-за кордону - йшлося про снаряди калібру 155 мм і 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС. Згодом у межах проєкту Прага відшукала понад мільйон боєприпасів. До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн.

Перші боєприпаси з чеської ініціативи почали постачати у червні 2024 року. За даними уряду країни, протягом 2024 року в Україну надіслали близько 1,5 мільйона боєприпасів, третина з яких – калібру 155 мм.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG