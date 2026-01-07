Чехія залишиться координатором програми постачання боєприпасів для України – Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що програма поставок боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи може продовжуватися, але його країна не вкладатиме туди своїх коштів.

«Я вирішив, за згодою партнерів по коаліції, що ми не скасовуватимемо ініціативу щодо боєприпасів. Проєкт продовжиться, і Чеська Республіка виступатиме координатором. Жодні кошти громадян Чехії не будуть вкладатися в ініціативу щодо боєприпасів», – написав Бабіш у соцмережі X 6 січня.

Андрей Бабіш, який очолив уряд Чехії у грудні, раніше обіцяв скасувати чеську снарядну ініціативу з поставок в Україну артилерійських боєприпасів, заявляючи, що вона супроводжувалася «корупцією і зловживаннями». Згодом він помʼякшив риторику і сказав, що нею могли б займатися на рівні НАТО.

Читайте також: Боєприпаси для фронту: як працює «Чеська ініціатива» і чому її критикують в самій Чехії та в Україні

У грудні попередній чеський уряд заявив про завершення передачі Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяли надати у 2025 році.

У лютому 2024 року Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України із-за кордону: йшлося про снаряди калібру 155 мм і 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС.

Згодом у межах проєкту Прага відшукала понад мільйон боєприпасів. До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн.

Перші боєприпаси з чеської ініціативи почали постачати у червні 2024 року. За даними уряду країни, протягом 2024 року в Україну надіслали близько 1,5 мільйона боєприпасів, третина з яких – калібру 155 мм.