«Наближаємося до егоїзму» – президент Чехії у відповідь на критику продажу Україні винищувачів

Президент Чехії Петр Павел відкинув побоювання, що продаж Україні кількох легких навчально-бойових винищувачів L-159 послабить обороноздатність країни – на тлі політичного скандалу, викликаного цією пропозицією. Про це він заявив журналістам після переговорів з папою Римським Левом XIV у Ватикані 19 січня.

«Якщо ви подивитеся на тенденції, які сьогодні виявляються, то, з одного боку, це солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що цим рішенням ми наближаємося радше до егоїзму, ніж до солідарності», – сказав Павел.

Раніше він пообіцяв передати Україні кілька навчально-бойових літаків L-159 чеського виробництва, які, на думку експертів, могли б стати практичним засобом протидії російським ударним дронам: вони літають на порівнянних із ними швидкостях і не так дорогі в експлуатації, як «повноцінні» винищувачі.

Пропозиція, однак, викликала різку критику з боку представників владної коаліції Чехії, налаштованих проти продовження військової чеської допомоги українській армії. У понеділок на спеціальних зборах вони вирішили блокувати продаж Україні L-159.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш уточнив, що коаліційна рада сьогодні не ухвалювала рішення щодо постачання літаків, а лише констатувала заяву міністра оборони Яромира Зуни, який сказав, що чеська армія сама їх потребує.

«Ми знаємо, що Україна хоче і потребує їх, але літаків просто немає в доступі, й неправда, що вони десь стоять в ангарі й не використовуються», – сказав Бабіш.

У новому уряді Чехії, який прийшов до влади восени 2025 року, є противники військової допомоги Україні.

Найзапеклішим критиком є новий спікер парламенту Чехії, лідер партії SPD, що увійшла до владної коаліції, політик право-популістського штибу і прихильник виходу Чехії з ЄС Томіо Окамура, який розпорядився зняти з будівлі Палати депутатів український прапор, що висів там з початку повномасштабного російського вторгнення.