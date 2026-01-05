«Світу не загрожує зброя як така, але люди, які її контролюють, встановлюють і готові її застосувати», – саме ці слова Вацлава Гавела приходять на думку, коли чуєш окремих політиків у Європі, які пояснюють свої небажання підтримувати Україну тим, що, мовляв, вони «за мир», а надання зброї ВСУ лише «підживлює війну».

Відомий європейський політик, філософ, письменник і драматург, останній президент Чехословаччини і перший президент Чеської республіки Вацлав Гавел (1936 - 2011) – один з найавторитетніших європейських політиків і державних діячів увійшов до історії як незламний борець за демократичні свободи, за правду, свободу мислення і волевиявлення.

Щоб сказав Вацлав Гавел, якби почув Томіо Окамуру?

Саме Вацлава Гавела, його політична і державна позиція згадується сьогодні на тлі так званого новорічного «звернення» чільного чеського політика, спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури.

У цьому «зверненні» Томіо Окамурі не тільки перекрутив історичні факти, поставив під сумнів здобутки країн-членів Європейського Союзу, а й образливо висловився на адресу України і українського президента.

Звичайно, кожен може і має право висловити свою думку.

Але, що означає, якщо діяч такого високого рівня вдається до відвертих маніпуляцій і бездоказових звинувачень в «утримуванні цілком безглуздої війни» в Україні?

Томіо Окамура без подання фактів згадує про «грошопроводи, що протікають всіма напрямками» в Україні, пише про «українських злодіїв навколо хунти Зеленського». Дісталось і Європейському Союзу, який, на його думку, «прямує до Третьої світової війни».

Томіо Окамура – чеський політик і бізнесмен японського походження, лідер проросійської партії «Свобода і пряма демократія» (Svoboda a přímá demokracie – SPD), спікер нижньої палати парламенту Чехії

У своєму зверненні Окамура виступив і проти надання зброї Україні, бо за його словами, це лиш «підтримує просто бездумну війну». Про те, що в російсько-українській війні українські воїни вже чотири роки в героїчній боротьбі з російським агресором відстоюють незалежність, територіальну цілісність своєї країни, Окамура не згадує.

Які реакції у Чехії?

Так зване «звернення» Томіо Окамури не залишилося поза увагою чеської опозиції, демократичних сил.

Так Громадянсько-демократична партія (ODS - Občanská demokratická strana) закликала уряд Чехії категорично дистанціюватися від позиції Томіо Окамури і виступила з ініціативою поставити це його так зване «звернення» на обговорення у парламенті Чехії.

Як повідомляють ЗМІ, опозиційні партії у парламенті хочуть оголосити збір підписів, щоб Томіо Окаму позбавити посади голови парламенту.

Чеський опозиційний політичний рух «Свобода і пряма демократія» (SPD) хочуть ініціювати голосування в Палаті депутатів про відставку Окамури, пише ČeskéNoviny.

Члени руху SPD закликали Палату депутатів Чехії та уряд прем'єр-міністра Андрея Бабіша дистанціюватися від заяв Томіо Окамури щодо України.

Опозиційні сили, як передають чеські ЗМІ, вже домовилися про спільне голосування за відставку Окамури.

Вчитель і голова чеського села Семневіце Антонін Коларж написав петицію на імʼя посла України в Чехії Василя Зварича, у якій він вибачається за висловлювання голови Палати представників Томіо Окумари. Наразі цю петицію вже підписали 30 тисяч осіб, повідомляє iDNES.

А що в Україні?

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає «звернення» чеського політика Томіо Окамури прикладом «неосвіченості, маніпуляцій і цинізму».

Посол України в Чеській республіці Василь Зварич означив «образливими та сповненими ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців,... їх розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди».

Зважаючи на спроби чеського лідера парламенту Томіо Окамури перекручувати історію, маніпулювати її історичним розвитком, відкидати вагу НАТО на нинішній світовій політичній арені, знову згадуються застереження Вацлава Гавела, які він виголосив 9 грудня 1997 року, переконуюючи своїх співгромадян у важливості вступу країни до НАТО:

«Хто сьогодні не хоче взяти на себе відповідальність за долю свого континенту і світу вцілому, той підписує вирок смерті своєму континенту і світу, але насамперед собі»

Ще в 1994 році Україна стала першою пострадянською державою, що приєдналась до програми «Партнерство заради миру». Поглиблення співпраці з НАТО триває, адже для України, її громадян особливо в часі протистояння агресорові співпраця, членство в Альянсі надзвичайно важливим.

Підтримка української армії зброєю необхідна, адже українці потребують зброю для свого захисту, вони, за Гавелом, «контролюють зброю, встановлюють і готові її застосувати, а світу не загрожують».

Оксана Пеленська – дослідниця історії української еміграції і мистецтва у міжвоєнній Чехословаччині, авторка Енциклопедичного словника «Україна поза Україною»

