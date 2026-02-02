Іранські ЗМІ: міністр закордонних справ Аракчі, ймовірно, зустрінеться з Віткоффом

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, ймовірно, зустрінеться з послом США Стівом Віткоффом «найближчими днями», повідомило 2 лютого інформаційне агентство Tasnim з посиланням на поінформоване джерело.

Інформаційне агентство, яке вважається близьким до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), заявило, що час і місце зустрічі ще не узгоджені.

Повідомлення з’явилося через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «серйозно розмовляє» зі Сполученими Штатами після його погроз щодо відновлення військових дій та на тлі нарощування американської «армади» в напруженому регіоні Близького Сходу.

Трамп публічно зайняв жорстку позицію щодо автократичних правителів Ірану на тлі придушення антиурядових протестувальників на вулицях Тегерана та інших міст по всій країні.

Наприкінці грудня та в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади.

Влада повідомляє про 3117 загиблих, правозахисна організація HRANA стверджує, що має в своєму розпорядженні підтверджені дані про загибель 6713 людей, переважно учасників протестів. Інші правозахисні організації та ЗМІ наводять інші дані, усі вони не підтверджені.



