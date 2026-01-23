В ООН заявили про безпрецедентну кількість загиблих на протестах в Ірані, США направили «армаду»

Рада ООН із прав людини під час слухань 23 січня щодо подій в Ірані висловила глибоку стурбованість «безпрецедентними масштабами жорстокого придушення мирних протестів силами безпеки в Ірані, повідомленнями про позасудові страти протестувальників, включаючи жінок і дітей, і надмірним застосуванням сили, що призвело до загибелі тисяч мирних протестувальників і поранень багатьох інших».

Спеціальна доповідачка ООН із прав людини в Ірані Май Сато заявила, що кількість цивільних жителів, загиблих під час придушення протестів, може перевищити 20 000, згідно з повідомленнями лікарів.

Американська правозахисна група HRANA повідомляє, що станом на 22 січня, після 26 днів заворушень, було підтверджено 5002 смерті, включаючи 201 особу силовиків, при цьому понад 9787 смертей все ще розслідуються.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 23 січня, що під час протестів загинули 3117 людей.

Тим часом, президент США Дональд Трамп 22 січня знову не виключив силових дій стосовно Ірану, де влада жорстко придушує акції протесту. Як сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One на шляху до США з Давосу, до Ірану зараз прямує «армада» американських військових кораблів. При цьому Трамп зазначив, що не хотів би її використати.

За словами Трампа, адміністрація США уважно стежить за ситуацією в Ірані. В країні вже два тижні вимкнений інтернет, і немає точних даних ані про кількість протестувальників, ані про кількість жертв.

Американські офіційні особи повідомили агентству Reuters, що на Близький Схід незабаром прибудуть авіаносець «Авраам Лінкольн» і кілька есмінців.

Тим часом, 23 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти дев’яти танкерів «тіньового флоту» Ірану і восьми пов’язаних з ними компаній. У Міністерстві фінансів США заявили, що обмеження запровадили на тлі жорстоких репресій щодо протестувальників в Ірані. Танкери, які потрапили до списку, ходять під прапорами Палау, Коморських островів і Панами.

Обмеження також запроваджені проти компаній, які володіють або керують цими суднами – вони зареєстровані в Індії, Ліберії, Омані, ОАЕ, а також на Маршаллових островах і Сейшелах. Стверджується, що ці судна й компанії причетні до перевезення іранської нафти й нафтопродуктів на сотні мільйонів доларів.

У заяві Мінфіну США йдеться про те, що ці доходи, які по праву належать іранському народу, спрямовуються владою «на фінансування регіональних терористичних угруповань, програм озброєнь і служб безпеки».

«Сьогоднішні санкції спрямовані проти найважливішого компонента того, як Іран отримує кошти, що використовуються для придушення власного народу. Як уже говорилося раніше, Мінфін продовжить відслідковувати десятки мільйонів доларів, які режим вкрав і намагається перевести в банки за межами Ірану», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Протести в Ірані розпочалися наприкінці грудня і досягли піку в першій половині січня. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади.

15 січня США запровадили санкції щодо п’яти іранських чиновників, звинувативши їх у причетності до придушення протестів. До списку увійшов секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані.

Обмеження також були запроваджені стосовно чотирьох голів регіональних підрозділів поліції і командувачів сил Корпусу вартових ісламської революції в провінціях Лурестан і Фарс.