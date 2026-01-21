Іран досі не в мережі. Чи повернеться у країну інтернет?

Іранці переживають одне з найтриваліших відключень інтернету в історії: влада запровадила цифровий блекаут після жорсткого придушення антиурядових протестів 8 січня.

Хоча тижні демонстрацій проти духовного керівництва Ірану були зупинені безпрецедентним застосуванням сили, досі незрозуміло, коли в країні відновлять інтернет.

Ба більше, навіть після відновлення зв’язку іранці можуть назавжди втратити доступ до глобальної мережі, попереджають цифрові експерти. Влада може змусити громадян користуватися розробленою всередині країни «інтранет»-системою, що працює незалежно від світового інтернету.

20 січня NetBlocks – організація, що моніторить стан мережі, заявила, що аналіз трафіку деяких сервісів і платформ свідчить: влада, ймовірно, експериментально рухається до моделі «доступу на основі білого списку».

«Білий список» – це форма інтернет-цензури, коли доступ до більшої частини глобального інтернету блокується, а відвідувати дозволено лише вузький перелік схвалених сайтів, застосунків і сервісів.

Іранська правозахисна цифрова організація Filterbaan, пов’язана з розташованою у Техасі Miaan Group, стверджує, що інтернет-політика Ісламської Республіки перейшла в режим «повного блокування». Відключення стало нормою, а доступ надається лише вибірково.

Аналіз описує перехід від «масового фільтрування» до того, що Filterbaan називає «управлінням комунікаціями в стилі казарми», коли влада розглядає доступ до мережі як виняток, а не норму.

Представник уряду пообіцяв 19 січня, що інтернет повернеться до «нормальної» роботи до кінця тижня. Але, за даними сайту IranWire від 15 січня, речниця уряду Фатеме Моджерані заявила журналістам: доступ до міжнародної мережі не відновиться щонайменше до перського Нового року в березні.

Відключення інтернету, що триває, завдало серйозної шкоди цифровій економіці Ірану.

За словами Рези Олфатсефата, секретаря Іранської асоціації інтернет-бізнесу, блокування уже спричинило фінансові збитки для малого та великого бізнесу на суму понад 400 трильйонів ріалів (288 мільйонів доларів).

Історія відключень

Іран почав регулювати доступ до популярних соцмереж після 2009 року, коли спалахнули масові протести після суперечливого переобрання президента Махмуда Ахмадінежада.

Під час протестів у листопаді 2019 року, спричинених раптовим зростанням цін на пальне, влада Ірану вперше запровадила загальнонаціональне відключення інтернету, жорстко придушуючи виступи демонстрантів.

Перебої з інтернетом також практикували під час багатомісячних протестів «Жінка, життя, свобода» у 2022 році.

Прихильники жорсткої лінії в Ірані підтримують нинішній цифровий блекаут, повторюючи офіційну тезу, що відключення інтернету є необхідним для захисту нацбезпеки під час заворушень.

Навіть якщо влада частково відновить доступ до мережі, немає ані ознак, ані плану для відновлення доступу до популярних соціальних застосунків – зокрема Instagram, WhatsApp та Telegram – які раніше були доступні іранцям.

«З огляду на нинішні умови в країні, місця для відновлення доступу до іноземних месенджерів немає», – заявив голова наближеної до держави Комісії цифрової трансформації Ірану Ахмад Ніруманд. Це натяк на те, що інтернет після блекауту буде обмежений лише схваленими державою каналами.

Іранська влада роками намагалася заохотити людей використовувати вітчизняні застосунки соціальних мереж, блокуючи популярні іноземні аналоги – без особливого успіху. Заблоковані іноземні застосунки залишаються популярними: багато іранців користуються VPN, щоб обходити державні обмеження.