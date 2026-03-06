Трамп закликав іранську армію та КВІР скласти зброю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав військових, поліцію та Корпусу вартових ісламської революції Ірану скласти зброю, пообіцявши «повний імунітет», якщо вони припинять підтримку правлячого клерикального режиму країни.

Виступаючи 5 березня в Білому домі, Трамп закликав сили безпеки Ірану стати на бік іранської громадськості та допомогти повалити уряд, який править країною з часів Іранської революції 1989 року.

«Я знову закликаю всіх членів Корпусу вартових ісламської революції, військових та поліцію скласти зброю. Зараз настав час захистити іранський народ і допомогти повернути свою країну», – заявив президент США.





Він пообіцяв захист тим, хто здасться й перейде на «правильний бік історії»:

«Ви будете в цілковитій безпеці з повним імунітетом, або вам гарантовано загрожує смерть. А я не хочу цього бачити».

Трамп також закликав іранських дипломатів, які перебувають за кордоном, просити про притулок та допомагати у формуванні «нового і кращого Ірану з великим потенціалом».

Згодом в інтерв’ю NBC News, Трамп заявив, що наразі не розглядає використання американських військ на землі в Ірані. Він назвав це марною тратою часу, оскільки іранські військові спроможності нібито знищені:

«Вони втратили все. Вони втратили свій флот. Вони втратили все, що могли втратити».

Трамп стверджує, що операція проти Ірану знищила зенітну зброю, повітряні сили та протиповітряну оборону країни.

Він також сказав, що приблизно 60 відсотків іранських ракет та 64 відсотки його пускових установок були знищені, а військово-морський флот країни втратив 24 кораблі.

Президент США звинуватив Тегеран у плануванні ракетних ударів по кількох країнах Перської затоки, в тому числі Катару, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Вони хотіли захопити весь Близький Схід. Потім з’явилися ми. Ми підірвали їхню вечірку», – заявив Трамп.

Тим часом начальник Генерального штабу Ізраїлю Еяль Замір повідомив 5 березня, що збройні сили країни починають наступний етап атак в Ірані, в якому «ми ще більше розгромимо режим та його військовий потенціал».

Він сказав, що з 28 лютого ізраїльські ВПС завдали близько 2500 атак по Ірану на початковій «фазі несподіваної атаки», здобувши перевагу в повітрі та знищивши понад 60% пускових установок балістичних ракет.





Іранське державне телебачення повідомило про вибухи в кількох районах столиці рано вранці 6 березня. Ізраїльські війська також посилили атаки на союзні Ірану сили «Хезболли» в сусідньому Лівані.

У відповідь іранські війська випустили дві нові хвилі ракет по Ізраїлю та застосували боєголовки з касетними боєприпасами, повідомляє іранське державне телебачення. Касетні боєприпаси здебільшого заборонені на міжнародному рівні, оскільки вони розкидають вибухівку на великій площі та є особливо небезпечними для цивільних. Ізраїль раніше звинувачував Іран у стрільбі такими боєприпасами.

Іранський ракетний удар також спричинив пожежу на державному нафтопереробному заводі в Бахрейні, тоді як у Саудівській Аравії деяким співробітникам західних посольств в Ер-Ріяді було наказано сховатися після удару по комплексу посольства США на початку цього тижня.

Об’єднані Арабські Емірати заявили, що їхні системи протиповітряної оборони перехопили шість балістичних ракет, одна з яких впала на їхню територію. Представники еміратів заявили, що держава Перської затоки розглядає можливість заморожування іранських активів, щоб покарати Тегеран за напади на її територію.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».







