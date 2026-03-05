В МЗС Ірану заперечують атаку на аеропорт в Азербайджані

Іран заперечив свою причетність до інциденту з дронами в районі міжнародного аеропорту в Нахічевані в Азербайджані.



«Ми не атакуємо сусідні країни. Цілями для ударів можуть стати тільки ті держави, які надають свою територію для розміщення військових баз наших супротивників», – сказав заступник глави МЗС Ірану Гарібабаді азербайджанському виданню AnewZ.



Іранський очільник МЗС цю подію не коментував.

Раніше Азербайджан заявив про влучання безпілотників по його ексклаву Нахічеванській автономній республіці вдень 5 березня. За даними МЗС країни, один безпілотник врізався в термінал аеропорту республіки, а інший – біля шкільної будівлі в селі Шекарабад. У результаті атаки було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів.

МЗС викликало посла Ірану Моджтабу Дермічілоу, щоб вручити ноту протесту.

Читайте також: «Заплямували себе кров’ю тисяч українців»: посол у ПАР відповів Ірану на пропозицію вшанувати Хаменеї

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».