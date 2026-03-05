МЗС Азербайджану викликало посла Ірану через влучання дронів у Нахічеванській республіці

Азербайджан зафіксував влучання безпілотників по його ексклаву Нахічеванській автономній республіці вдень 5 березня, заявило Міністерство закордонних справ країни.

За даними відомства, один безпілотник врізався в термінал аеропорту республіки, а інший – біля шкільної будівлі в селі Шекарабад.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів», – йдеться в заяві.

МЗС вимагає від Ірану пояснень та термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому. У Баку додали, що залишають за собою «право вжити відповідних заходів у відповідь».

Також міністерство викликало посла Ірану Моджтабу Дермічілоу.

«Іранській стороні буде висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту протесту», – додає пресслужба.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».



