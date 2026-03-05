Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

МЗС Азербайджану викликало посла Ірану через влучання дронів у Нахічеванській республіці

Дим над аеропортом Нахічевану, куди, за твердженням азербайджанського МЗС, влучив іранський безпілотник
Дим над аеропортом Нахічевану, куди, за твердженням азербайджанського МЗС, влучив іранський безпілотник

Азербайджан зафіксував влучання безпілотників по його ексклаву Нахічеванській автономній республіці вдень 5 березня, заявило Міністерство закордонних справ країни.

За даними відомства, один безпілотник врізався в термінал аеропорту республіки, а інший – біля шкільної будівлі в селі Шекарабад.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів», – йдеться в заяві.

МЗС вимагає від Ірану пояснень та термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому. У Баку додали, що залишають за собою «право вжити відповідних заходів у відповідь».

Також міністерство викликало посла Ірану Моджтабу Дермічілоу.

«Іранській стороні буде висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту протесту», – додає пресслужба.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».


