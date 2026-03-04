У МЗС заявили, що отримали 54 звернення українців через ситуацію на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що з 28 лютого на «гарячу лінію» МЗС надійшло 54 звернення громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.



Як повідомляє пресслужба МЗС, протягом 3 березня надійшло 9 звернень, переважно вони стосувалися затримки авіарейсів. Міністерство каже, що надало консультації та залучило консульських співробітників для вирішення питань на місці.

Українські дипломати інформують, що станом на 09:00 4 березня повітряний простір залишається закритим в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані, Іраку. Водночас у місті Дубай (ОАЕ) здійснюється запуск авіарейсів у тестовому режимі.

Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі, додають у МЗС.

Напередодні посольство посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах у відповідь на запит Радіо Свобода заявило, що 2 березня міжнародні аеропорти Дубая, Шарджі та Абу-Дабі розпочали виконання спеціальних рейсів. Але Генеральне управління цивільної авіації OAE (GCAA) закликало пасажирів, чиї рейси були порушені, не прямувати до аеропортів до моменту отримання офіційного повідомлення від авіакомпаній щодо часу вильоту та деталей рейсу.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.



