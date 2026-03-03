Евакуація громадян України з Катару не планується – посольство

Посольство України в Катарі повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода, що на даний час евакуація громадян України з Катару не планується.

«За повідомленням органів влади Катару, безпекова ситуація в країні залишається стабільною і контрольованою. Рекомендацій щодо евакуації від катарських компетентних органів не надходило. Також інші іноземні посольства в Катарі не здійснюють евакуацію свої громадян. У разі ухвалення рішення про евакуацію посольство вживатиме відповідних заходів», – йдеться в повідомленні.

Водночас у посольстві повідомили, що громадяни України зверталися і продовжують звертатися до диппредставництва за консультаціями щодо можливості виїзду з Катару. Скільки таких звернень отримали, у посольстві не уточнили.

«На звернення громадян надаються відповідна інформація і поради. За сприяння посольства України в Катарі громадяни України, які перебували у Катарі тимчасово транзитом і не змогли вчасно відлетіти, забезпечені житлом за рахунок авіакомпанії Qatar Airways до їх вильоту (45 осіб). Також, з авіакомпанією Qatar Airways опрацьовуються питання стосовно відшкодування коштів за квитки або перенесення дат вильотів громадян України», – йдеться у відповіді.

Крім того, у посольстві додали, що планується зустріч консула в Катарі з громадянами України, «які вимушено перебувають у порту Дохи на круїзному лайнері (21 особа, також забезпечені всім необхідним й очікують на дозвіл органів влади Катару на відхід лайнера з порту та повернення до Дубаю)», – повідомили у посольстві.

Раніше в посольстві України в Об’єднаних Арабських Еміратах й консульстві в Дубаї повідомили Радіо Свобода, що перебувають у постійному контакті з українськими громадянами, а ситуація в ОАЕ залишається стабільною та контрольованою.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Напередодні Bloomberg повідомив, що Бахрейн, Йорданія, Кувейт, Катар та Об’єднані Арабські Емірати заявили про перехоплення загалом 385 іранських ракет та 881 іранського безпілотника за перші 48 годин американо-ізраїльської кампанії проти Ірану – 28 лютого та 1 березня. Водночас ці цифри враховують лише снаряди, які перехопили ці п’ять держав, і не включають ракети й безпілотники, які уразили цілі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.