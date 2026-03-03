Сибіга засудив удар по посольству США в Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про удари дронів по будівлі посольства Сполучених Штатів у Ер-Ріяді на початку доби 3 березня.

У своїх соцмережах міністр заявив, що Київ «рішуче засуджує атаку дронів Ірану» на дипломатичне відомство.

«Ця зухвала атака порушує міжнародне право та Віденську конвенцію і є частиною політики терору Ірану. Україна висловлює солідарність із Королівством та Сполученими Штатами», – додав він.

Сибіга висловив переконання, що Іран «має понести відповідальність».





Міноборони Саудівської Аравії не уточнювало походження дронів, які уразили будівлю посольства США. Іран офіційно не брав на себе відповідальність за атаку.

Посольство Сполучених Штатів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало удару безпілотниками на початку доби 3 березня. Буділя зазнала незначних пошкоджень.

Напередодні Державний департамент США закликав своїх співгромадян залишити країни Близького Сходу з міркувань безпеки.

Сполучені Штати й Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого, спрямовані, за їхніми словами, проти ракетних об’єктів і військової інфраструктури. Удари стали одним із найпряміших протистоянь між Вашингтоном і Тегераном за останні роки й одразу ж спровокували регіональну ескалацію.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході. За даними Центрального командування Збройних сил США, під час операції в Ірані загинули шість американських військовослужбовців.







