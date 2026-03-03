«Немає безпечного місця на землі»: як живуть українці під час військової операції на Близькому Сході

«За цей період я чула десь 50, може, більше «хлопків» і бачила над власним будинком збиту ракету. Цього неможливо не помітити. Ми бачимо дуже багато уражень, чорний дим «валить» із багатьох місць», – розповідає українська модель і телеведуча Василіса Фролова, яка нині разом із родиною перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

250 тисяч українців перебувають у регіоні Близького Сходу, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Уже четвертий день там триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану. Українці, які шукали прихисток в інших країнах, опинилися між сиренами, польотами ракет і дронів та укриттями. Попри тимчасове закриття шкіл, зменшення асортименту товарів у магазинах, скасування рейсів, про масову паніку не йдеться, кажуть українці, які опинилися в епіцентрі операції.

Наскільки держави Близького Сходу готові оперативно інформувати людей про повітряні загрози та чи мають мешканці можливість сховатися під час атак – про це проєкт Радіо Свобода «Ти як?» поговорив з українцями в Ізраїлі, Катарі та ОАЕ.

«Це вже третя атака, коли ми тут»

Із липня 2022-го Наталія Кулик з Одеси разом із донькою живе в Ізраїлі. Каже: обрала цю країну для прихистку, бо тут були знайомі. Українка оселилася в місті Кір’ят-Гат, у південному окрузі країни.

Наталія розповідає: держава попереджала людей про можливу атаку Ірану.

На Близькому Сході від суботи, 28 лютого, лунають вибухи. Усе почалося з операції США й Ізраїлю проти Ірану, внаслідок якої загинув верховний лідер Алі Хаменеї та декілька іранських високопосадовців.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю CNN 2 березня заявив, що удари по Ірану були єдиним способом «розібратися з режимом». За його словами, переговори з Тегераном, які намагалася вести його команда, не були вдалими, й Іран зрештою відмовився припиняти збагачення урану. Трамп сказав, що іранська ядерна загроза вже певний час є серйозною проблемою для регіону.

У відповідь Іран атакує американські бази та міста регіону. Під ударами – Бахрейн, Ірак, Йорданія, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати. Повідомляється про загибель шістьох американських військових. Президент США Дональд Трамп попереджає, що жертв може бути більше, доки бойові дії триватимуть, але США, за його словами, «зроблять усе можливе, щоб цього не сталося».

За словами Трампа, бойові дії можуть тривати до чотирьох тижнів, однак, хоча «ми трохи випереджаємо графік».

Союзники по НАТО не приєднуються до бомбардувань Ірану на боці США, але готові до «оборонних заходів».

Прокинулися від сирени, донька сильно злякалася

«Люди були постійно в новинах, у школах проводили тренувальні спуски в укриття, вчителі контролювали, щоб діти вміли заходити на онлайн-навчання. Але ми думали, що все минеться. У суботу зранку пролунала сирена. Ми подумали, що це вже не тренувальна сирена, що це початок. Ми прокинулися від сирени, донька сильно злякалася, ми побігли в укриття. Потім дізналися, що це була тренувальна сирена. А після Ізраїль почав превентивний удар. І ми вже зрозуміли, що війна почалася».

За словами українки, паніки в її місті немає.

«Сьогодні була в супермаркеті – всі спокійно беруть речі першої необхідності, їжу. Звісно, десь полиці вже напівпорожні або порожні, таке спостерігається. Але паніки я не спостерігала. Працюють лише установи, необхідні для життєдіяльності людини: лікарні, продуктові магазини. Школи не працюють, садочки не працюють. Навчання відбувається онлайн, це навіть не уроки, а зустрічі з класним керівником. Завдання були, але не навчальні, а більш розважального характеру. Я працюю в садочку. Поки що він не працює, тому я вдома».

Оскільки люди переважно вдома, каже вона, під час сирен багато хто спускається в укриття. Таке сховище є й біля її дому.

Завезли матраци, ми облаштували собі місце, є вода

«Наш будинок старої забудови, але поряд є підземне укриття. Не знаю, чи нам пощастило, чи мерія все добре підготувала – завезли матраци, ми облаштували собі місце, є вода, туалет, вентиляція, кондиціонер. У нових будинках, звичайно, є спеціальні кімнати з бетону. Від прямого влучання вони не рятують, але від ударної хвилі, осколків рятують. Це вже третя атака, відколи ми тут. І саме цього разу я відчула, що народ підготовлений і морально, і на побутовому рівні».

Попри те, що морально складно, наразі Наталія не планує виїжджати з країни.

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі Радіо Свобода повідомив, що станом на вечір 2 березня посольству не відомо про загиблих чи поранених українців.

Нагальної потреби в евакуації немає

«Щодо евакуації – люди зверталися, але їх не так багато. Наразі в мене – 25 звернень. Це люди, які приїхали на паломницькі тури і не очікували, звичайно, такої історії. І ті, що короткостроково відвідували знайомих, родичів і хотіли б виїхати. Тобто немає людей, яким немає де жити, чи в яких гроші закінчилися.

На сьогодні, на мій погляд, нагальної потреби в евакуації немає, оскільки працює перехід до Єгипту цілодобово. Можна добратися автобусом або приватним транспортом, а звідти – дві години до Шарм-ель-Шейха. У нас в суботу, на момент атаки, були делегації – ми також возили їх на єгипетський кордон. Ми контактуємо з людьми через гарячу лінію, імейл, консули приймають громадян у звичайному режимі».

За словами Корнійчука, якщо набереться понад сто осіб, посольство звертатиметься до приватних компаній для організації евакуаційних рейсів. І додає, що нинішня ситуація відрізняється від попередньої.

«Тривоги лунають, але їх набагато менше, і вони досить короткі. Тобто тривога не, як в Україні, може продовжуватися пів дня. Тут – 15-20 хвилин: вибух, бомбосховище, відбій – і далі люди повертаються до справ. Але я наголошую, що треба дуже уважно ставитися до повідомлень Командування тилу Ізраїлю і виконувати всі вимоги. Це суттєво зменшує чи взагалі унеможливлює летальні наслідки».

«Моя дитина побачила бомби у Дубаї»

Українська модель та телеведуча Василіса Фролова переїхала в Дубай у січні 2022-го. Про атаку Ірану, каже, дізналася з новин, коли взяла до рук телефон.

Згадуємо правило двох стін

«А потім ми зрозуміли, що якісь незвичні «хлопки» в небі. За цей період я десь чула 50, може, більше «хлопків» і бачила над власним будинком збиту ракету. Цього неможливо не помітити. Ми бачимо дуже багато уражень, чорний дим «валить» з багатьох місць. Моя дитина не бачила бомб (в Україні – ред.), а зараз побачила їх у Дубаї. Ми знаємо, що немає безпечного місця на землі.

В деяких будинках є підземні паркінги – і, звичайно, йдуть люди ховатися. Але, наприклад, у нашому будинку паркінг на першому-другому поверхах, тому йти туди немає жодного сенсу. Ми просто згадуємо правило двох стін. Я бачу, що багато хто переляканий, у ванній ночує».

Василіса розповідає, що сирен у місті немає, як і завчасного централізованого оповіщення.

«Повідомлення з’являються в телефоні – дуже гучні, – коли вже щось летить, а так працює надсучасна система ППО. Вона набагато навіть краща, ніж Patriot, яких тут теж багато. Сучасні системи надшвидкого перехоплення збивають (цілі – ред.) на висоті понад 100 кілометрів. У новинах уряд попередив, що не треба лякатися нових звуків, бо це може бути ехо, а нам може здаватися, що пролітає десь тут поруч.

Централізованої допомоги тут немає і насправді не було ніколи, бо це країна все ж таки не просоціальна – кожен сам за себе. Хоча окремі авіакомпанії обіцяють пасажирам покрити витрати на квитки та проживання у готелях».

Українка каже, що перші рейси 2 березня з аеропорту Абу-Дабі дали людям надію, що ситуація скоро стабілізується.

Атмосфера трохи напружена, бо всі чують і бачать ці вибухи в небі

«Транспорт працює. Садочки і школи закрили до середи, до 4-го числа. Приватний сектор зупинив роботу. Метро ходить, паніки немає, але вулиці такі порожні. Ми вже виходили прогулятися – деякі служби доставки не працюють. Атмосфера трохи напружена, бо всі чують і бачать ці вибухи в небі. Але у нас навіть думок немає кудись їхати – нема куди їхати, розумієте. Усюди летять бомби. Тут – не Україна, що можна взяти і поїхати в сторону Європи, тут таких сторін немає».

Водночас Василіса додає, що українське посольство в Об’єднаних Арабських Еміратах надає актуальну інформацію у соцмережах.

«Україна може показати себе»

Юрій Шепунов родом із Луганська. У Катарі живе з 2019 року. Разом із дружиною та донькою мешкає біля столиці Дохи.

Чоловік каже: інформація про можливу атаку Ірану не була секретом. У момент першого удару 28 лютого він був удома – зателефонував дружині й повідомив, що все почалося і потрібно моніторити ситуацію. За його словами, до 12-ї години дня ще літали літаки, але згодом повітряний простір закрили.

«Місцеві органи оборони надсилають нам повідомлення, що наближається атака. Але це не так, як в Україні, там все вже систематизовано, автоматизовано. Перед тим, як ракета або «Шахед» долітає, українців повідомляють, вони можуть сховатися, прийняти рішення. Тут незрозуміло: може щось прилетіти, ти чуєш, а потім в тебе сповіщення. Або навпаки – приходить сповіщення, а нічого немає. Їм треба це відпрацювати.

Тут немає сховищ, бомбосховищ

Тут немає сховищ, бомбосховищ, я ніколи не бачив. Якщо в тебе у будівлі є підвальне приміщення, парковка, у моєму випадку – мінус третій рівень, я можу заховатися. В моїх друзів немає, в них парковка на першому і на другому поверхах. Тобто ти під землю не сховаєшся, якщо щось влучить – тобі все. Але мої друзі ховалися, деякі родини ховалися, обрали кімнату, щоб були перегородки. Якщо навіть буде якийсь завал там, щоб можна було вибратися».

За словами Юрія, лікарні, транспорт і доставка їжі працюють, але не вся інфраструктура функціонує в повному обсязі.

Скасовано все: робота в офісах, садочки, школи

«Усі отримують щодня повідомлення про те, що скасовано все: робота в офісах, садочки, школи. Я навіть не можу машину забрати з сервісу, тому що на сервісі нікого немає. Нас перевели на формат, коли працюють із дому. Я виїжджав до крамнички, подивитися, купити щось з їжі. І я побачив, що на полицях вже менше вибору, як вибору одиниць (товарів – ред.). Я запитав у менеджера, чому так. Вони кажуть, що є перебої з постачанням.

Люди звикли до заможного життя – все в тебе є, все розплановано, все класно. Зараз бачу, що сусіди-європейці, американці нервують. Їх навіть дуже складно побачити на вулицях. Люди сидять і реально ховаються, переживають, тому що приходять сповіщення, щоб не виходити з дому. Або якщо дуже-дуже необхідно, то дуже швидко виходьте».

Юрій розповідає, що влада Катару пообіцяла покрити витрати туристам, а українське посольство підтримує зв’язок із громадянами й регулярно оновлює інформацію. Виїжджати з країни він поки не планує.

Водночас Юрій переконаний: воєнний досвід України нині особливо має бути цінним для світу.

«Іран б’є і спрямовує свої ракети через цивільні райони, тобто це прослідковується почерк Росії. Те, що Росія робила в Україні і робить досі, іранці використовують зараз в нашому конфлікті.

Зараз саме час звернутися до президента, до України, до наших спеціалістів. У них є досвід, як збивати ці дрони дешевшими й більш ефективними засобами, ніж американські ракети. Нам не потрібно – Дай Бог, нам хтось дасть. Нам потрібні хлопці, ось вони вміють, ось вони роблять. Це дуже класна платформа, де Україна може показати себе, щось нове на ринку оборони, технологій. Ми можемо стрибнути і доказати всьому світу: дивіться, ось наш досвід, ось наші скіли, давайте, хлопці, інвестуйте в нас, ми будемо вам допомагати, і вам, і вам, і всім. І все буде добре, всі перемагають, тільки Росія та Іран не перемагають».

Із запитами про те, чи планують посольства України в Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах евакуацію українців, Радіо Свобода звернулося до дипломатичних установ. Відповідь оприлюднимо після її отримання.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, в регіоні Близького Сходу перебуває 250 тисяч українців. МЗС розробило спеціальну форму для підтримки оперативного зв’язку з громадянами.

«Найважливіше для нас – безпека наших громадян. Консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з нашими громадянами. Посольства України також працюють з місцевими службами, владами країн перебування та нашими європейськими партнерами.

Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації».

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у чаті 2 березня зазначив, що наразі не отримував ні від Британії, ні від жодного із партнерів, а також від представників Близького Сходу офіційних запитів щодо залучення українських експертів до збиття іранських дронів в Перській затоці. Однак Україна готова ділитися своїм досвідом, хоча в пріоритеті – захист своїх територій, сказав Зеленський.

Згодом Зеленський у телефонному інтерв’ю журналістам Bloomberg сказав, що Україна зможе допомогти країнам Близького Сходу в захисті від іранських безпілотників «Шахед», якщо на фронті російсько-української війни вдасться досягти перемир’я хоча б на місяць.

1 березня прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія залучить українських фахівців до боротьби з іранськими дронами.