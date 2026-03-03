Союзникам США на Близькому Сході варто вчитися на досвіді України з відбиття повітряних атак – ISW

Багаторічний досвід України з відбиття щоденних російських атак ракетами та безпілотниками може стати в нагоді союзникам Сполучених Штатів на Близькому Сході, вважають аналітики Інституту дослідження війни.

«Союзникам та партнерам США на Близькому Сході варто вчитися на багаторічному досвіді України в обороні від майже щоночних масштабних російських ракетних та безпілотних ударних пакетів, деякі з яких значною мірою складаються з ударних безпілотників іранського походження», – йдеться в їхньому звіті.

ISW посилається на заяву прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про намір залучити українських фахівців до збиття іранських дронів. У відповідь радник президента України Олександр Камишин повідомив, що Україна готова допомогти та поділитися своїм досвідом.

Читайте також: Припинення Росією вогню дасть Україні можливість допомогти на Близькому Сході проти «Шахедів» – Зеленський

Автори звіту нагадують, що Україна має «багаторічний досвід» із відбиття російських атак, в яких часто залучені сотні безпілотників одночасно. Зокрема, українські війська мусять протидіяти модернізованим «Шахедам», які Росія адаптувала для максимізації їхньої дальності, витривалості та летальності:

«Україна й сама адаптує свою багаторівневу систему протиповітряної оборони, поєднуючи традиційні системи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи на землі з літаками та безпілотниками-перехоплювачами в повітрі».

Напередодні Bloomberg повідомив, що Бахрейн, Йорданія, Кувейт, Катар та Об’єднані Арабські Емірати заявили про перехоплення загалом 385 іранських ракет та 881 іранського безпілотника за перші 48 годин американо-ізраїльської кампанії проти Ірану – 28 лютого та 1 березня. Водночас ці цифри враховують лише снаряди, які перехопили ці п’ять держав, і не включають ракети та безпілотники, які вразили цілі.

ISW зафіксувала повідомлення про щонайменше 58 влучань іранських безпілотників із 28 лютого до другої половини дня 2 березня, але «фактична кількість влучань, ймовірно, набагато вища», оскільки країни Перської затоки по-різному повідомляють ці дані.





2 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не отримувала прямих запитів від Великої Британії чи інших країн щодо залучення українських експертів до протидії іранським дронам. За його словами, українські оператори дронів і ППО – «дуже досвідчені люди», і Україна готова ділитися досвідом.

Згодом того ж дня Зеленський сказав агентству Bloomberg, що Україна може направити своїх найкращих операторів дронів-перехоплювачів на допомогу державам Близького Сходу у разі припинення вогню.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.







