Стармер: Британія залучить українських експертів до збиття дронів Ірану на Близькому Сході

Велика Британія залучить фахівців із України до протидії іранським безпілотниками на Близькому Сході – про це йдеться в зверненні прем’єр-міністра Кіра Стармера увечері 1 березня.

Він вказав на те, що іранські війська завдали удару по військовій базі в Бахрейні, «ледь не поціливши» по британському особовому складу, хоча Британія не брала участі в ударах по Ірану.





За словами Стармера, Лондон цілеспрямовано ухвалив рішення не брати участі в ударах Сполучених Штатах по території Ірану: «не в останню чергу тому, що ми вважаємо, що найкращим шляхом для регіону та світу є врегулювання шляхом переговорів». У рамках таких переговорів Тегеран мав би погодитися відмовитися від будь-яких прагнень розробити ядерну зброю.

Тим не менш, зазначив він, Іран завдає ударів по британських інтересах і наражає на ризик британський народ і його союзників у регіоні. Партнери Британії в Перській затоці попросили її «зробити більше для їхнього захисту».

Стармер повідомив, що британські літаки беруть участь у оборонних операціях, але єдиним способом запобігти загрозі є знищення ракет на складах зберігання або пускових установках. Британська влада погодилася на запит США дозволити використання її баз для цієї «конкретної та обмеженої оборонної мети».

«Ми не приєднуємося до цих ударів, але ми продовжимо наші оборонні дії в регіоні. І ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними експертами, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони, які їх атакують», – заявив британський прем’єр.

Стармер наголосив, що Лондон «засвоїв уроки» війни в Іраку і не планує приєднуватися до наступальних дій в Ірані.

«Але Іран дотримується стратегії випаленої землі, тому ми підтримуємо колективну самооборону наших союзників і наших людей у регіоні. Тому що це наш обов’язок перед британським народом», – додав він.





Українське командування не коментувало напряму заяву Лондона про залучення експертів протиповітряної оборони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський привітав операцію Ізраїлю та США проти іранського режиму, але наголосив, що «важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно».

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму. У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.



