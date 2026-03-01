Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Нове керівництво Ірану просить поновити переговори – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив 1 березня виданню The Atlantic, що нове керівництво Ірану попросило його поновити переговори.

«Вони хочуть поговорити, і я погодився, тому я говоритиму з ними. Їм слід було зробити це раніше... Вони чекали надто довго», – сказав Трамп.

Президент США не став відповідати на запитання, коли можуть відбутися переговори. «Більшість із цих людей пішли. Деякі з тих, з ким ми мали справу, пішли, тому що це був великий удар», – скзав американський лідер.

В інтерв’ю CNBC президент США сказав, що операція в Ірані просувається «з випередженням графіка». «Зараз події розвиваються в дуже позитивному напрямку», – наголосивТрамп.

До того, як США та Ізраїль 28 лютого розпочали війну проти Ірану, представники Вашингтона та Тегерана проводили багатомісячні переговори, присвячені іранській ядерній програмі. США наполягали, щоб Іран відмовився від розробки ядерної зброї.

Внаслідок удару Ізраїлю та США загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та інші високопосадовці іранського режиму.

Одні іранці святкують, а інші оплакують смерть верховного лідера аятоли Алі Хаменеї (відео) Одні іранці святкують, а інші оплакують смерть верховного лідера аятоли Алі Хаменеї (відео)
відео Радіо Свобода

