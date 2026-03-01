Рятувальники: вісім людей загинули через іранський ракетний удар по Ізраїлю

Вісім людей загинули внаслідок ракетного удару з боку Ірану по житловому будинку в ізраїльському місті Бейт-Шемеш, неподалік Єрусалиму, повідомляють ізраїльські екстрені служби.



За даними національної служби швидкої допомоги Ізраїлю, ще щонайменше 23 людей зазнали поранень та були госпіталізовані. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Повідомляється, що ракета влучила в житловий район міста, зруйнувавши синагогу та завдавши значної шкоди громадському бомбосховищу та навколишнім будинкам.

Як повідомляє видання Times of Israel, мер Бейт-Шемеша Шмуель Грінберг заявив, що є 20 мешканців, з якими не вдалося зв’язатися. Він наголошує, що «це не обов’язково означає, що з ними щось сталося».

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану.

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ізраїльсько-американських ударів.

Тегеран 1 березня це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.

1 березня взаємні атаки Ізраїлю та Ірану продовжились.



