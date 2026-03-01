В Ірані підтвердили смерть Хаменеї і повідомили про тимчасову владу

Керівник служби безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що перехідний період влади після вбивства верховного лідера аятоли Алі Хаменеї розпочнеться в неділю.

«Незабаром буде сформовано тимчасову раду керівництва. Президент, голова судової влади та юрист з Ради вартових візьмуть на себе відповідальність до обрання наступного лідера», – сказав Ларіджані, голова головного органу безпеки Ірану, Вищої ради національної безпеки, який був радником Хаменеї, цитує AFP.

«Ця рада буде створена якомога швидше. Ми працюємо над тим, щоб сформувати її вже сьогодні», – сказав він в інтерв’ю, яке транслювало державне телебачення.

За повідомленням медіа, рада з трьох осіб тимчасово керуватиме Іраном, доки Асамблея експертів, орган з 88 впливових священнослужителів, не висуне наступника. Іранський закон передбачає, що Асамблея експертів повинна обрати нового верховного лідера якомога швидше.

Раніше Ізраїль заявляв про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Також президент США Дональд Трамп заявив, що Хаменеї був убитий у ході американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого. Але на вечір 28 лютого із Тегерану жодного підтвердження не було.

Хаменеї мав майже диктаторську владу над Іраном з моменту, як став верховним лідером у 1989 році після смерті засновника Ісламської республіки аятоли Рухолли Хомейні.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.