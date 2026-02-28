Нетаньягу заявив про «багато ознак» того, що верховного лідера Ірану Хаменеї «більше немає»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що є «багато ознак» того, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, ймовірно, був убитий внаслідок ізраїльсько-американських ударів.

Як заявив Нетаньягу у відеозверненні 28 лютого, внаслідок ранкових ударів в Ірані були вбиті командири Корпусу вартових ісламської революції, а також високопосадовці з ядерної програми.

«І ми продовжимо. У найближчі кілька днів ми завдамо ударів ще по тисячах цілей терористичного режиму», – додав він.

Іранська сторона поки що не підтверджувала загибель аятоли Алі Хаменеї. Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив BBC, що він «не може підтвердити», чи залишилися високопоставлені керівники, які стали ціллю нещодавніх американсько-ізраїльських ударів, неушкодженими.

Водночас керівник відділу зв’язків з громадськістю в офісі верховного лідера Ірану звинуватив ворогів країни у «психологічній війні» після того, як Ізраїль повідомив про вбивство аятоли Алі Хаменеї, повідомили іранські державні ЗМІ. «Ворог вдається до психологічної війни, усі повинні це знати», – цитують ЗМІ слова чиновника.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив виданню Axios, що у нього є кілька «виходів» із операції «Епічна лють» – військової кампанії США проти Ірану, початої вранці 28 лютого.

«Я можу продовжувати і взяти все під свій контроль, або закінчити це за два-три дні і сказати іранцям: «Побачимося через кілька років, якщо ви почнете відновлювати (свої ядерну й ракетні програми – ред.)», – сказав Трамп у телефонному інтерв’ю.

«У будь-якому випадку, їм знадобиться кілька років, щоб оговтатися від цієї атаки», – спрогнозував він.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану. Повідомлялося, що ракети уразили помешкання верховного лідера аятоли Алі Хаменеї і президента Масуда Пезешкіана в центрі міста. Новинні агентства з посиланням на поінформовані джерела писали, що обох лідерів перемістили в безпечні місця.

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з військовими операціями Ізраїлю, й одне регіональне джерело, повідомило, що міністр оборони Ірану Амір Насірзаде і командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур, як вважається, загинули внаслідок ізраїльських атак. Раніше газета The Times of Israel повідомила, що, за оцінками ізраїльських чиновників, Пакпур, Насірзаде і керівник розвідки Ірану, ймовірно, загинули внаслідок ударів.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю.

Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Трамп звинуватив Тегеран у спробі відновити свою ядерну програму після того, як Сполучені Штати розбомбили ключові об’єкти під час 12-денної війни між Іраном й Ізраїлем минулого червня. Він заявив, що Сполучені Штати також прагнуть знищити ракетні можливості Ірану і «зрівняти з землею» його військово-морські сили.

Оголошуючи про військову операцію 28 лютого, Трамп заявив, що його метою є «захист американського народу шляхом усунення неминучих загроз з боку іранського режиму».

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.