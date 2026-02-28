У Дубаї через іранські удари поранені чотири людини – влада

У Дубаї (ОАЕ) внаслідок іранських ударів спалахнула пожежа на штучному острові Пальма-Джумейра, внаслідок чого поранені щонайменше чотири людини, повідомила пресслужба уряду Дубаю. ЗМІ публікують відео, на якому видно величезний стовп диму, що піднімається над відомою пам’яткою Дубаю.

Тим часом, авіакомпанії зупинили рейси по всьому Близькому Сходу, зокрема до і з найжвавішого туристичного центру світу Дубаю, після того, як США й Ізраїль завдали ударів по Ірану, а Іран відповів ударами по Ізраїлю й інших країнах Близького Сходу.

Карти польотів показували, що повітряний простір над Іраном, Іраком, Кувейтом, Ізраїлем і Бахрейном практично порожній після початку ударів.

Водночас Іранська служба Радіо Свобода отримала повідомлення про нові вибухи в Тегерані, Караджі й Гармдаре ввечері 28 лютого.

Іранські інформаційні агентства повідомили, що гучний вибух було чутно в столиці Ірану. За даними незалежних новинних джерел, аналогічні повідомлення про вибухи надійшли з кількох інших міст по всьому Ірану.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану. Повідомляється, що ракети вразили помешкання верховного лідера аятоли Алі Хаменеї і президента Масуда Пезешкіана в центрі міста. Новинні агентства з посиланням на поінформовані джерела писали, що обох лідерів перемістили в безпечні місця.

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з військовими операціями Ізраїлю, й одне регіональне джерело, повідомило, що міністр оборони Ірану Амір Насірзаде і командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур, як вважається, загинули внаслідок ізраїльських атак. Раніше газета The Times of Israel повідомила, що, за оцінками ізраїльських чиновників, Пакпур, Насірзаде і керівник розвідки Ірану, ймовірно, загинули внаслідок ударів.

Після удару по всьому Ізраїлю пролунали сирени – армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів залишатися поблизу укриттів. Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю.

Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

За повідомленнями, один цивільний житель загинув в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, після того, як його вразили уламки, що падають, під час першої хвилі атак у відповідь з боку Тегерана.

Високопоставлені американські чиновники повідомили журналістам у Вашингтоні, що повідомлень про жертви з боку США внаслідок ударів Ірану у відповідь по американських військових об’єктах не було.

Тим часом, іранські чиновники і державні ЗМІ заявили, що внаслідок ймовірного американсько-ізраїльського удару по школі для дівчаток у Мінабі, на півдні Ірану загинули від 40 до 85 людей, переважно дівчат, а на відеозаписах видно руїни й розкидані рюкзаки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан засудив те, що він назвав «варварським актом», який «завдав глибокого болю серцям іранської нації».

Однак в опозиційних до влади акаунтах стверджувалося, що удар насправді був завданий невдалим запуском ракети Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). За деякими новинними повідомленнями, у Мінабі є база КВІР.

Крім того, є повідомлення про те, що кадри, широко поширені на X, які нібито показують наслідки удару, насправді показують наслідки нападу «Талібану» на військову школу в Пешаварі, Пакистан, у 2014 році.