Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання після ударів по Ірану

Рада безпеки ООН 28 лютого проведе екстрене засідання після ударів США й Ізраїлю по Ірану й ударів Тегерану у відповідь по країнах регіону.

ООН заявила, що на засіданні, яке має розпочатися о 23:00 за київським часом, розглянуть «ситуацію на Близькому Сході».

Франція і Бахрейн закликали до проведення зустрічі. Іранська служба Радіо Свобода повідомляє, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також зробив окреме прохання про проведення такого засідання.

Раніше сьогодні генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш опублікував заяву, в якій засудив ескалацію на Близькому Сході, зазначивши, що «застосування сили Сполученими Штатами й Ізраїлем проти Ірану і подальші заходи у відповідь з боку Ірану в регіоні підривають міжнародний мир і безпеку».

«Я закликаю до негайного припинення бойових дій і деескалації. Невиконання цього зобов’язання ризикує ширшим регіональним конфліктом із серйозними наслідками для цивільного населення і регіональної стабільності. Я рішуче закликаю всі сторони негайно повернутися за стіл переговорів», – заявив генсекретар ООН.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану, через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом» 28 лютого.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану. Повідомляється, що ракети вразили помешкання верховного лідера аятоли Алі Хаменеї і президента Масуда Пезешкіана в центрі міста. Новинні агентства з посиланням на поінформовані джерела повідомляють, що обох лідерів перемістили в безпечні місця.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що спільний удар США й Ізраїлю по Ірану «створить умови для того, щоб сміливий іранський народ міг взяти свою долю у власні руки».

Після удару по всьому Ізраїлю пролунали сирени – армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів залишатися поблизу укриттів. Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю.

Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

За повідомленнями, один цивільний житель загинув в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, після того, як його вразили уламки, що падають, під час першої хвилі атак у відповідь з боку Тегерана.

Високопоставлені американські чиновники повідомили журналістам у Вашингтоні, що повідомлень про жертви з боку США внаслідок ударів Ірану у відповідь по американських військових об’єктах не було.

Трамп звинуватив Тегеран у спробі відновити свою ядерну програму після того, як Сполучені Штати розбомбили ключові об’єкти під час 12-денної війни між Іраном й Ізраїлем минулого червня. Він заявив, що Сполучені Штати також прагнуть знищити ракетні можливості Ірану і «зрівняти з землею» його військово-морські сили.

Оголошуючи про військову операцію 28 лютого, Трамп заявив, що його метою є «захист американського народу шляхом усунення неминучих загроз з боку іранського режиму».

На тлі ударів в Ірані майже повністю зник інтернет.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.